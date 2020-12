L’accord se compose de trois pages, qui « établit les règles et les procédures pour leurs négociations sur une feuille de route politique et un cessez-le-feu global ». tweeté Zalmay Khalilzad, l’envoyé spécial américain en Afghanistan, qui a joué un rôle essentiel dans les pourparlers.

Ce n’est que six mois plus tard que les parties se sont réunies à Doha, au Qatar. En quelques jours, les négociations sur les questions de règles de base ont été bloquées, mais les deux parties ont continué à se rencontrer sous la pression croissante des États-Unis.

Les principaux points de friction à Doha étaient de savoir quelle école de pensée islamique serait utilisée pour résoudre les différends pendant les pourparlers et si l’accord entre les États-Unis et les talibans serait la base des négociations. On ne sait pas quel compromis a été atteint. Le gouvernement afghan et les talibans n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.