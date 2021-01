Pourtant, alors que les responsables afghans et talibans ont fait des déclarations récentes affirmant qu’ils étaient attachés aux pourparlers et espéraient résoudre le conflit de 19 ans par des discussions, leurs rapports étaient pleins de colère et l’accusaient gravement de la nouvelle rond. Certains observateurs à Kaboul ont prédit que les pourparlers, qui reprendront après deux semaines de vacances, échoueront probablement.

« La demande du peuple afghan est que l’effusion de sang doit cesser pour toujours dans ce pays », a déclaré mardi Massoom Stanekzai, ancien chef de l’agence nationale de renseignement qui dirige la délégation à Kaboul, dans un message vidéo publié sur Twitter. « Le peuple afghan souffre de la terreur que la guerre a causée chaque jour, chaque nuit et à chaque instant. »

Les talibans, contournant la question des meurtres civils, ont publié lundi une déclaration sévère qui a critiqué le gouvernement américain, condamnant ce qu’il a qualifié de frappes aériennes militaires américaines sur des zones civiles. Il a averti que «de telles actions pernicieuses» pourraient à la fois menacer leur pacte de février et «compromettre» les progrès dans la résolution des problèmes entre les Afghans, transformant «les espoirs naissants en désespoir».

Les responsables militaires américains ont répondu ici avec une rapidité et une acuité inhabituelles, affirmant lundi que la politique américaine était de « défendre les troupes afghanes » contre les attaques des talibans. Pour la première fois, ils ont également accusé directement les insurgés d’une récente vague d’assassinats ciblés de journalistes, de dirigeants civiques et de fonctionnaires.

Les porte-parole des talibans ont démenti les allégations similaires des responsables afghans, suggérant qu’elles constituent une «tactique de survie» du gouvernement du président Ashraf Ghani, qui a été réélu de justesse l’année dernière mais a perdu le soutien du public alors que la violence et les troubles économiques persistent.

«Les allégations des talibans [that] les États-Unis ont violé l’accord américain sur la tuberculose sont faux », a tweeté le colonel Sonny Leggett, le porte-parole de l’armée américaine ici. «La campagne des talibans d’attaques non réclamées et d’assassinats ciblés de responsables gouvernementaux, de dirigeants de la société civile et de journalistes doit également être interrompue pour que la paix réussisse».

Si le statut du pacte américano-taliban ne semble pas lié aux questions nationales de religion, de partage du pouvoir et de libertés démocratiques négociées par les dirigeants afghans et talibans, il s’agit d’un facteur critique mais hautement controversé dans les pourparlers afghans.

Dans le cadre de cet accord, l’administration Trump a accepté de retirer progressivement la plupart des troupes américaines au début de cette année, conformément à la principale demande des insurgés. Il y a maintenant environ 5 000 soldats dans le pays, et ce nombre devrait tomber à 2 500 le mois prochain. En échange, les négociateurs talibans ont accepté de réduire la violence, de s’abstenir de cibler les forces américaines et de rompre les liens avec Al-Qaïda et d’autres extrémistes.

De nombreux Afghans affirment que les talibans ont rompu ces engagements et que les concessions américaines ont donné à la milice religieuse trop de pouvoir sur un gouvernement afghan faible au cours des négociations en cours. Les insurgés, quant à eux, craignent que le nouveau gouvernement Biden impose de nouvelles conditions avant de poursuivre le retrait promis des troupes.

À l’heure actuelle, cependant, au milieu d’une transition présidentielle tendue et controversée, le message de Washington est confus. Dimanche, le secrétaire d’État Mike Pompeo a félicité les talibans de ne pas avoir tué d’Américains depuis la signature du pacte, suggérant qu’il tiendra le coup. Le lendemain, l’armée américaine a dénoncé le déclenchement de meurtres civils comme un obstacle à la paix.

Khalilzad, qui rencontre les dirigeants pakistanais, afghans et talibans lors de sa visite régionale actuelle dans le but d’augmenter les chances de reprise des pourparlers, a qualifié les assassinats ciblés d ‘ »inacceptables » mais n’a pas directement accusé les talibans.

Il a également souligné les problèmes du côté afghan, y compris les différends entre Ghani et certains négociateurs, qui insistent pour qu’un gouvernement intérimaire soit installé parce que les talibans refusent de reconnaître son gouvernement et ne feront jamais la paix avec lui.

Il existe d’autres divisions quant à la force avec laquelle les talibans devraient faire pression pour un cessez-le-feu national, auquel ils ont résisté. Dans un communiqué saluant la reprise des pourparlers mardi, la représentante spéciale de l’ONU pour l’Afghanistan, Deborah Lyons, a déclaré qu’une « cessation des combats créerait une meilleure atmosphère pour les pourparlers » et qu’une aide d’urgence pour les zones rurales hivernales pourrait aider. atteindre.

Lundi, le ministre de l’Intérieur Massoud Andarabi a déclaré à un groupe de législateurs que les talibans se préparaient à lancer une guerre « à grande échelle » dans les mois à venir, ordonnant aux combattants de supporter le froid glacial de l’hiver plutôt que d’attendre leur offensive printanière traditionnelle.

Les responsables talibans ont déclaré lundi qu’ils se trouvaient désormais « dans une position politique et militaire relativement plus forte » que jamais. Leurs efforts pour agir en tant que «partie responsable» et résoudre les différends par des pourparlers, ont-ils averti, «ne devraient jamais être interprétés comme une faiblesse».