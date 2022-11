Les pourparlers de paix en Ukraine restent lointains alors même que Moscou signale une retraite

“En ce qui concerne le statut ultime de la Crimée, ce sera quelque chose à négocier ou à discuter entre les Ukrainiens et les Russes, mais la Crimée, c’est l’Ukraine”, a déclaré mardi Colin H. Kahl, sous-secrétaire à la politique du Pentagone.

Les avancées militaires ukrainiennes en Crimée, bien qu’une perspective lointaine pour l’instant, attiseraient l’inquiétude à Washington au sujet des menaces de M. Poutine d’aggraver le conflit.

Les dirigeants américains et européens considèrent que leur objectif pour l’instant est de contenir une guerre prolongée contre l’Ukraine et de dissuader M. Poutine d’utiliser une ogive nucléaire tactique ou une autre arme de destruction massive. Les responsables se demandent si M. Poutine bluffe lorsqu’il fait allusion à l’utilisation d’armes nucléaires, mais certains analystes pensent que le contrôle de la Crimée, qui abrite la flotte russe de la mer Noire, pourrait être une ligne rouge pour le dirigeant russe.

Les responsables américains ont déclaré pendant des mois qu’ils envoyaient des messages privés et publics au Kremlin pour avertir des conséquences graves si M. Poutine utilisait des armes nucléaires. M. Sullivan s’est entretenu avec Nikolai Patrushev, son homologue russe, depuis le début de la guerre pour tenter d’éviter tout malentendu autour des menaces nucléaires, a déclaré le responsable de l’administration Biden.

“Je connais à la fois Jake Sullivan et Tony Blinken depuis des années”, a déclaré le représentant Ro Khanna, démocrate de Californie, faisant référence au secrétaire d’État Antony J. Blinken. M. Khanna, qui faisait partie de ceux qui ont signé la lettre des progressistes à M. Biden, a poursuivi : « Je suis convaincu qu’ils comprennent les risques de guerre nucléaire et les risques d’escalade, et font tout ce qu’ils peuvent pour soutenir l’Ukraine tout en minimisant les risques d’escalade du conflit.

Les responsables américains ont déclaré que la position privée de M. Zelensky était la même que sa position publique : il veut voir le territoire ukrainien d’avant 2014 restitué, et il n’est pas intéressé à en échanger quoi que ce soit pour mettre fin à la guerre.

Certains responsables européens se demandent en privé si cette position est tenable, mais d’autres la soutiennent.