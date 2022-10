Les pourparlers de paix dans le conflit éthiopien sont retardés, selon des diplomates

L’UA a déclaré que les pourparlers devaient être dirigés par l’envoyé spécial de l’UA, Olusegun Obasanjo, soutenu par l’ancien président kenyan Uhuru Kenyatta et Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancien vice-président de l’Afrique du Sud.

Le conflit entre les forces du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien s’est renouvelé fin août, mettant fin à une accalmie des combats en place depuis mars qui avait permis à des milliers de camions d’aide d’entrer dans la région du Tigré, où plus de 5 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire. Désormais, les livraisons d’aide ont cessé.

Les forces de l’Érythrée voisine sont à nouveau profondément impliquées dans les combats aux côtés des forces éthiopiennes, selon des témoins et des images satellite récentes.

Des millions de personnes dans le nord de l’Éthiopie, y compris dans les régions voisines d’Amhara et d’Afar, ont été déracinées de leurs foyers et des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées depuis le déclenchement du conflit en novembre 2020.

Les bébés du Tigré meurent au cours de leur premier mois de vie à quatre fois le taux avant que la guerre ne coupe l’accès à la plupart des soins médicaux à plus de 5 millions de personnes, a rapporté l’AP cette semaine, citant une étude non encore publiée partagée par ses auteurs. Les femmes meurent pendant la grossesse ou dans les 42 jours suivant l’accouchement, cinq fois plus qu’avant la guerre.