Les pourparlers de paix entre les parties belligérantes sur le conflit du Tigré en Éthiopie ont été prolongés jusqu’à cette semaine, tandis que le Premier ministre du pays s’est plaint dans des commentaires diffusés lundi de “beaucoup d’interventions de gauche et de droite” dans le processus.

Un responsable au courant des arrangements pour les pourparlers a confirmé que les discussions se poursuivaient en Afrique du Sud entre le gouvernement fédéral éthiopien et des représentants de la région du nord du Tigré. Les premiers pourparlers de paix officiels ont commencé la semaine dernière.

Les pourparlers menés par l’Union africaine visent à mettre fin aux hostilités dans une guerre qui, selon les États-Unis, a tué jusqu’à des centaines de milliers de personnes, une estimation faite par certains universitaires et agents de santé.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, s’adressant au China Global Television Network, a déclaré “nous travaillons pour la paix” et a affirmé que les Éthiopiens peuvent résoudre les problèmes par eux-mêmes. “Bien sûr, s’il y a beaucoup d’interventions de gauche et de droite, c’est très difficile”, a-t-il ajouté. Il a également déclaré que les forces éthiopiennes contrôlaient les villes du Tigré de Shire, Axum et Adwa.

L’Érythrée voisine, dont les forces combattent aux côtés des éthiopiennes, n’est pas partie aux pourparlers de paix, et il n’est pas clair si le pays profondément répressif respectera tout accord conclu. Des témoins ont déclaré à l’AP que les Érythréens tuaient des civils même après le début des pourparlers.

Les combats, qui ont repris en août après une accalmie d’un mois, ont été marqués par une guérilla des forces du Tigré et des frappes de drones par des éthiopiens qui, selon des témoins, ont tué des civils.

Selon l’analyse des images satellite prises par Planet Labs PBC de l’aéroport éthiopien de Bahir Dar au sud de la région du Tigré le 21 octobre, par l’expert en armement Wim Zwijnenburg de l’organisation de paix néerlandaise PAX et par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, l’envergure, la longueur , la forme et d’autres détails d’identification de deux avions plus petits visibles sont compatibles avec ceux du drone Bayraktar TB2 de fabrication turque.

La Commission internationale d’experts des droits de l’homme sur l’Éthiopie, soutenue par les Nations Unies, a trouvé des preuves que le gouvernement utilise des drones dans le conflit “de manière arbitraire et aveugle”, ont déclaré des membres de la commission aux journalistes la semaine dernière.

Les commissaires ont déclaré qu’ils n’avaient pas effectué d’analyse complète de l’endroit où l’Éthiopie se procurait les drones, mais ils ont déclaré avoir confirmé que le drone utilisé lors d’une frappe qui a tué des personnes dans un camp de déplacés au début de cette année provenait de Turquie.

Les commissaires ont également averti que “les crimes atroces sont imminents” s’il n’y a pas de cessation des hostilités dans un conflit avec des abus documentés de toutes parts.