Les pourparlers de l’UE sur le plafonnement des prix du pétrole russe s’éternisent

BRUXELLES – Les ambassadeurs de l’Union européenne qui tentent de parvenir à un accord sur un prix maximal pour le pétrole russe ont continué de discuter jeudi soir, malgré les attentes selon lesquelles un accord était à portée de main.

Les négociations sur le plafonnement des prix des ventes de pétrole russe, une politique menée par le Groupe des 7 pays industrialisés et d’autres proches alliés de l’Ukraine, se poursuivent depuis plus d’une semaine au siège de l’Union européenne.

Les négociateurs des 27 pays membres de l’UE doivent s’entendre sur un prix à l’unanimité. Les dernières discussions portaient sur un prix de 60 dollars le baril, ont déclaré plusieurs diplomates et responsables. C’est moins que ce qui avait été suggéré à l’origine par le G7, une victoire pour les nations pro-ukrainiennes dures comme la Pologne qui voulaient un prix plus bas pour limiter les revenus pétroliers russes.

Un embargo quasi total sur le pétrole russe entre en vigueur le 5 décembre dans l’Union européenne. Les assureurs et les pétroliers de l’UE – qui représentent la moitié de la flotte mondiale – ne seraient plus autorisés à offrir leurs services pour transporter le pétrole russe. Elle ne s’appliquerait pas aux acheteurs de pétrole russe, comme la Chine et l’Inde, s’ils expédient et assurent les cargaisons auprès de sociétés de pays extérieurs au groupe imposant le plafond.