Les pourparlers de l’ONU sur un traité visant à mettre fin à la pollution plastique mondiale s’ouvrent à Paris

PARIS (AP) – Un comité des Nations Unies se réunit lundi à Paris pour travailler sur ce qui devrait être un traité historique pour mettre fin à la pollution plastique mondiale, mais il n’y a pas encore d’accord sur ce que devrait être le résultat.

Le Comité intergouvernemental de négociation sur les plastiques est chargé d’élaborer le premier traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin. Il s’agit de la deuxième des cinq réunions qui doivent avoir lieu pour achever les négociations d’ici la fin de 2024.

Lors de la première réunion, tenue il y a six mois en Uruguay, certains pays ont fait pression pour des mandats mondiaux, certains pour des solutions nationales et d’autres pour les deux.

L’humanité produit plus de 430 millions de tonnes de plastique par an, dont les deux tiers sont des produits à courte durée de vie qui deviennent rapidement des déchets, remplissant l’océan et, souvent, se frayant un chemin dans la chaîne alimentaire humaine, a déclaré le Programme des Nations Unies pour l’environnement en avril. . Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, les déchets plastiques produits dans le monde devraient presque tripler d’ici 2060, avec environ la moitié finissant dans des décharges et moins d’un cinquième recyclés.

Comme il s’agit d’un court délai pour les négociations du traité, les experts disent que des décisions cruciales sont prises concernant les objectifs lors de cette réunion.

Le traité pourrait se concentrer sur la santé humaine et l’environnement, comme le souhaite la soi-disant «coalition à haute ambition» de pays, dirigée par la Norvège et le Rwanda, avec des limites sur la production de plastique et des restrictions sur certains des produits chimiques utilisés dans les plastiques, par exemple . La coalition s’est engagée à mettre en place un instrument international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique d’ici 2040. Elle affirme que cela est nécessaire pour protéger la santé humaine et l’environnement tout en aidant à restaurer la biodiversité et à freiner le changement climatique.

Alternativement, le traité pourrait avoir une portée plus limitée pour traiter les déchets plastiques et intensifier le recyclage, comme le souhaitent certains producteurs de plastique et exportateurs de pétrole et de gaz. La plupart des plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles. Les pays qui soutiennent ce plan sont les États-Unis, l’Arabie saoudite et la Chine. La délégation américaine en Uruguay a déclaré que les plans nationaux permettraient aux gouvernements de hiérarchiser les sources et les types de pollution plastique les plus importants. De nombreuses entreprises de plastique et de produits chimiques souhaitent également cette approche, avec un traité sur les déchets plastiques qui donne la priorité au recyclage.

Le Conseil international des associations chimiques, le Conseil mondial des plastiques, l’American Chemistry Council et d’autres entreprises qui fabriquent, utilisent et recyclent les plastiques déclarent vouloir un accord qui élimine la pollution plastique tout en « conservant les avantages sociétaux des plastiques ». Ils se font appeler les « partenaires mondiaux pour la circularité des plastiques ». Ils disent que les matières plastiques modernes sont utilisées dans le monde entier pour créer des produits essentiels et souvent vitaux, dont beaucoup sont essentiels à un avenir plus durable et à faible émission de carbone.

Björn Beeler est présent à la réunion en tant que coordinateur international du Réseau international pour l’élimination des polluants, ou IPEN. Il a déclaré que les pays devaient élaborer un plan d’ici la fin de cette semaine pour rédiger une première ébauche du texte du traité afin qu’il puisse être négocié lors de la troisième réunion.

« S’il n’y a pas de texte à négocier, vous continuez simplement à partager des idées », a-t-il déclaré. « Ensuite, à cause du calendrier, nous pourrions envisager un échec précoce. »

Beeler a déclaré que les pourparlers sont « l’occasion unique d’une conversation mondiale pour changer la trajectoire de la croissance de la production de plastique ». L’IPEN veut un traité qui limite les produits chimiques utilisés pour fabriquer du plastique qui sont nocifs pour la santé humaine et l’environnement, a-t-il ajouté.

