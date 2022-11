Les pourparlers de l’ONU sur le climat traînent en prolongation avec peu de progrès

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – Les pourparlers des Nations Unies sur le climat se sont prolongés samedi avec peu de signes d’une percée, alors que les négociations restent suspendues sur des questions clés, notamment les fonds pour les pertes et les dommages subis par les pays vulnérables les plus pauvres touchés par des conditions météorologiques extrêmes.

Le Britannique Alok Sharma, qui a présidé les pourparlers de l’année dernière à Glasgow, a déclaré que son équipe allait “regarder et voir quel est le dernier texte, mais le point clé est qu’il doit être ambitieux et équilibré”.

Dans un revers, le principal envoyé américain pour le climat, John Kerry, a été testé positif au COVID-19 bien qu’il ne présente que des symptômes bénins et travaille par téléphone avec son équipe de négociation et ses homologues étrangers, a déclaré son porte-parole vendredi soir.

“Nous n’arrêtons pas d’entendre parler de réunions parallèles nocturnes pour sortir de l’impasse, mais nous n’avons pas été impliqués et nous attendons de voir ce qu’ils vont proposer avant de décider”, ont-ils déclaré.

La réunion connue sous le nom de COP27 s’est ouverte il y a deux semaines et devait se terminer vendredi, mais devrait se prolonger tout au long du week-end.

Bon nombre des plus de 40 000 participants ont quitté la ville et les travailleurs ont commencé à emballer les vastes pavillons de la vaste zone de conférence.

Les réunions de la COP ont évolué au fil des ans pour ressembler à des foires commerciales, de nombreux pays et groupes industriels installant des stands et des présentoirs pour les réunions et les tables rondes.