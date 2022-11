Les pourparlers de l’ONU sur le climat approchent de la mi-temps avec des questions clés non résolues

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Alors que les pourparlers de l’ONU sur le climat en Égypte approchent de la moitié du chemin, les négociateurs travaillent dur pour rédiger des accords sur un large éventail de questions qu’ils soumettront aux ministres la semaine prochaine dans l’espoir d’obtenir un résultat substantiel à la fin.

La réunion de deux semaines à Charm el-Cheikh a commencé par de vifs appels des dirigeants mondiaux à redoubler d’efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aider les pays pauvres à faire face au réchauffement climatique.

Les scientifiques disent que la quantité de gaz à effet de serre pompée dans l’atmosphère doit être réduite de moitié d’ici 2030 pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat. Le pacte de 2015 s’est fixé pour objectif de limiter idéalement l’augmentation de la température à 1,5 Celsius (2,7 Fahrenheit) d’ici la fin du siècle, mais a laissé aux pays le soin de décider comment ils veulent le faire.

Les impacts du changement climatique étant déjà ressentis dans le monde entier, en particulier par les plus pauvres du monde, les militants et les pays en développement ont également poussé les riches pollueurs à accumuler plus d’argent. Cela serait utilisé pour aider les pays en développement à passer à l’énergie propre et à s’adapter au réchauffement climatique ; De plus en plus, des appels sont également lancés en faveur d’une compensation pour payer les pertes liées au climat.

Voici un aperçu des principales questions sur la table lors des pourparlers de la COP27 et de la manière dont elles pourraient être reflétées dans un accord final.

GARDER AU FRAIS

Les hôtes des pourparlers de l’année dernière à Glasgow ont déclaré qu’ils avaient réussi à “maintenir le 1,5 en vie”, notamment en amenant les pays à approuver l’objectif dans le document final. Mais le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que l’objectif de température est sous assistance respiratoire “et que les machines cliquent”. Et les militants ont été déçus que l’agenda de cette année ne cite pas explicitement le seuil après le recul de certains grands pays exportateurs de pétrole et de gaz. Le président des pourparlers, l’Égypte, peut encore convoquer des discussions pour l’inclure dans l’accord final.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Les négociateurs tentent d’élaborer un programme de travail sur l’atténuation qui engloberait les diverses mesures que les pays se sont engagées à réduire les émissions, y compris pour des secteurs spécifiques tels que l’énergie et les transports. Bon nombre de ces engagements ne font pas officiellement partie du processus de l’ONU, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être facilement examinés lors de la réunion annuelle. Un projet d’accord proposé diffusé tôt samedi comportait plus de 200 crochets, ce qui signifie que de grandes sections n’étaient toujours pas résolues. Certains pays souhaitent que le plan ne soit valable qu’un an, tandis que d’autres affirment qu’une feuille de route à plus long terme est nécessaire. Attendez-vous à des feux d’artifice dans les jours à venir.

ÉVITER LES COMBUSTIBLES FOSSILES

La réunion de l’année dernière a failli s’effondrer sur une demande d’indiquer explicitement dans l’accord final que le charbon devrait être éliminé. En fin de compte, les pays se sont mis d’accord sur plusieurs lacunes, et les militants pour le climat craignent que les négociateurs de pays fortement dépendants des combustibles fossiles pour leurs besoins énergétiques ou comme revenus ne tentent de revenir sur leurs engagements antérieurs.

LES QUESTIONS D’ARGENT

Les pays riches n’ont pas tenu leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 dans le financement climatique pour les pays pauvres. Cela a ouvert une faille de méfiance que les négociateurs espèrent combler avec de nouveaux engagements. Mais les besoins augmentent et un nouvel objectif plus élevé doit être fixé à partir de 2025.

COMPENSATION

Le sujet de la compensation climatique était autrefois considéré comme tabou, en raison des inquiétudes des pays riches sur le fait qu’ils pourraient être redevables de sommes importantes. Mais la pression intense des pays en développement a forcé la question des « pertes et dommages » à l’ordre du jour officiel des pourparlers pour la première fois cette année. Reste à savoir s’il y aura un accord pour promouvoir d’autres travaux techniques ou la création d’un véritable fonds. Cela pourrait devenir un point d’éclair clé dans les pourparlers.

PLUS DE DONATEURS

Une façon de lever des fonds supplémentaires et de résoudre l’épineuse question du paiement des pollueurs serait que les pays qui ont connu un boom économique au cours des trois dernières décennies s’intensifient. L’accent est principalement mis sur la Chine, le plus grand émetteur mondial, mais d’autres pourraient également être invités à ouvrir leur porte-monnaie. L’élargissement de la base des donateurs n’est pas formellement à l’ordre du jour, mais les pays développés veulent être rassurés à ce sujet dans les textes finaux.

CONTRAINTES DE TRÉSORERIE

Des pays comme la Grande-Bretagne et l’Allemagne veulent que tous les flux financiers s’alignent sur les objectifs à long terme de l’accord de Paris. D’autres nations s’opposent à une telle règle, craignant de se faire retenir de l’argent s’ils n’atteignent pas les objectifs stricts. Mais il y a des rumeurs selon lesquelles la question pourrait obtenir un soutien plus large la semaine prochaine si elle aide à débloquer d’autres domaines des négociations.

OFFRES SECONDAIRES

La réunion de l’année dernière a vu une série d’accords signés qui ne faisaient pas officiellement partie des pourparlers. Certains ont également été dévoilés en Égypte, bien que les espoirs d’une série d’annonces sur les soi-disant partenariats pour une transition juste – où les pays développés aident les pays les plus pauvres à se sevrer des combustibles fossiles – ne porteront probablement leurs fruits qu’après la COP27.

ESPOIR JUSQU’À LA FIN

Jennifer Morgan, une ancienne directrice de Greenpeace qui est récemment devenue l’envoyée allemande pour le climat, a qualifié les pourparlers de cette année de “difficiles”.

“Mais je peux vous promettre que nous travaillerons jusqu’à la toute dernière seconde pour nous assurer que nous pouvons atteindre un résultat ambitieux et équitable”, a-t-elle déclaré. “Nous visons les étoiles tout en gardant les pieds sur terre.”

