Photographie: Nations Unies / AFP / Getty Images

Les pourparlers parrainés par l’ONU à Genève ont produit un nouveau gouvernement intérimaire pour la Libye, qui vise à organiser des élections nationales plus tard cette année.

C’est la première fois que le pays a une direction unifiée en quatre ans, et la nouvelle direction devra faire face à de graves défis pour gagner la reconnaissance à la fois dans le pays et parmi certains acteurs externes.

En Libye, il y a un mélange de cynisme et d’espoir que le pays soit capable de mettre des années de combats sporadiques et d’institutions divisées derrière lui. Un cessez-le-feu fragile a eu lieu depuis octobre, mais le pays reste plein de mercenaires et de milices armées.

En relation: Les « kleptocrates » tenteront de bloquer les élections en Libye, déclare l’envoyé de l’ONU

Vendredi, le forum de dialogue libyen, composé de 75 personnes, a élu Abdul Hamid Dbeibah au poste de Premier ministre et Mohamed al-Manfi, de l’Est, à la tête d’un conseil présidentiel composé de trois membres. Musa al-Koni, en tant que député représentant le sud du pays, et Abdullah al-Lafi complètent le conseil.

Le but était de garantir que les trois régions de Libye soient représentées au sein du gouvernement à l’approche des élections. La liste victorieuse des candidats a remporté 39 des 70 voix au tour final, battant une liste rivale par cinq voix.

L’envoyée spéciale de l’ONU, Stephanie Williams, a déclaré aux délégués: «La décision que vous avez prise aujourd’hui grandira avec le temps dans la mémoire collective du peuple libyen.

Signe que certains des perdants pourraient accepter leur sort, Fathi Bashagha, le ministre de l’Intérieur de l’ouest de la Libye qui avait été largement pressenti pour le poste de Premier ministre, a félicité les vainqueurs. Bashagha, qui est proche des Frères musulmans et de la ville côtière de Misrata, avait travaillé dur pour obtenir un soutien international, mais s’était associé à la direction avec Aguila Saleh de l’est du pays.

Saleh est largement vilipendé dans l’ouest pour son rôle dans le soutien du général Khalifa Haftar lors du siège de 16 mois de la capitale, Tripoli. Lors du forum de dialogue, Saleh a choqué de nombreux délégués en rejetant largement l’attaque qui a coûté la vie à plus de 1000 personnes, affirmant simplement qu’il était temps de tourner la page.

L’histoire continue

Wolfram Lacher, chercheur sur le Moyen-Orient à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, a déclaré: «Les poids lourds clés sont devenus les perdants de ce processus. Il y aura un soupir de soulagement parmi de nombreux habitants de l’ouest de la Libye qui se sont opposés à un accord purement opportuniste avec Aguila et Haftar, mais cela signifie que le nouvel exécutif aura très peu ou pas du tout d’influence à l’est.

L’ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Libye, Peter Millett, a déclaré: «Ce n’est pas le résultat que la plupart des observateurs attendaient. La combinaison d’Aguila Saleh à la tête du conseil de la présidence et de Fathi Bashagha en tant que Premier ministre était le favori et avait le soutien d’acteurs externes clés tels que l’Égypte. La famille Dbeibah est controversée et a été impliquée dans des accusations de corruption. Il y a déjà des voix à l’Est appelant à la guerre. Les intentions de Haftar ne sont pas non plus claires. L’essentiel maintenant est que ce gouvernement de transition soit approuvé, tant au niveau national qu’international. »

Globalement, l’Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie ont le plus d’influence à l’est du pays, tandis que la Turquie est l’acteur extérieur dominant à l’ouest. La Turquie avait soutenu Bashagha.

Le chef du nouveau gouvernement est confronté à de nombreux écueils potentiels. Il doit d’abord présenter son nouveau gouvernement et son programme de travail dans les 21 jours pour approbation à la Chambre des représentants, le parlement libyen. Si elle est rejetée, la question revient au forum de dialogue, un organe principalement sélectionné par Williams. Il y a aussi des doutes quant à savoir si le cessez-le-feu tiendra, sans parler des troupes étrangères quitter le pays.

Beaucoup seront déçus que le processus n’ait pas lancé une nouvelle génération de dirigeants politiques, mais ait fini par recycler bon nombre des chiffres qui se sont révélés incapables de combler les divisions régionales qui dominent le pays.