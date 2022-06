Les pourparlers de la Corée du Nord sur de nouveaux devoirs de l’armée suggèrent le déploiement d’armes nucléaires

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Lors d’une réunion en cours de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir mercredi, le dirigeant Kim Jong Un et d’autres officiers supérieurs de l’armée ont discuté « du travail consistant à confirmer en outre les fonctions opérationnelles des unités de première ligne de l’armée populaire coréenne et à modifier l’opération plans », selon l’agence de presse centrale coréenne officielle.

Plus tard en avril, Kim a déclaré que la Corée du Nord pourrait utiliser ses armes nucléaires de manière préventive en cas de menace, affirmant que ses armes nucléaires ne seraient « jamais confinées à la seule mission de dissuasion de la guerre » dans des situations où le Nord fait face à des menaces extérieures à ses « intérêts fondamentaux ». Cela laissait présager une éventuelle doctrine nucléaire d’escalade de la Corée du Nord qui pourrait inquiéter davantage la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis.

Kim a convoqué la réunion de la Commission militaire centrale plus tôt cette semaine pour confirmer les «tâches cruciales et urgentes» pour étendre les capacités militaires et mettre en œuvre des politiques de défense clés.

Plus tôt cette année, la Corée du Nord a testé une série de missiles dont les portées potentielles placent à la fois le continent américain et ses alliés asiatiques comme la Corée du Sud et le Japon à des distances de frappe. Certains experts affirment que la Corée du Nord souhaite moderniser ses systèmes d’armement et renforcer son influence dans les futures négociations avec les États-Unis pour obtenir un allégement des sanctions et d’autres concessions.