GENÈVE (AP) – L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie a exprimé sa déception vendredi après cinq jours de réunions entre les délégations du gouvernement syrien, de l’opposition et des groupes de la société civile visant à réviser la constitution du pays déchiré par la guerre se sont terminées sans progrès.

«J’ai dit aux 45 membres des organes de rédaction que nous ne pouvions pas continuer ainsi», a déclaré Geir Pedersen aux journalistes à Genève, à l’issue du dernier cinquième tour du soi-disant Comité constitutionnel pour la Syrie.

Pedersen a laissé entendre que la délégation du gouvernement syrien était responsable du manque de progrès. L’envoyé de l’ONU a déclaré qu’il avait présenté une proposition aux chefs du gouvernement et des délégations de l’opposition, ajoutant que sa proposition avait été rejetée par l’équipe gouvernementale et acceptée par l’opposition.

Les États-Unis et plusieurs alliés occidentaux ont accusé le président syrien Bashar Assad d’avoir délibérément retardé et retardé la rédaction d’une nouvelle constitution jusqu’à la tenue des élections présidentielles cette année pour éviter un vote supervisé par l’ONU, comme l’a demandé le Conseil de sécurité de l’ONU.

Selon la loi électorale syrienne, les élections présidentielles doivent avoir lieu entre le 16 avril et le 16 mai – au moins 90 jours avant l’expiration du mandat actuel de sept ans d’Assad. Assad est au pouvoir depuis 2000.

Pedersen a déclaré qu’il n’y avait pas d’heure convenue pour une autre réunion. Il informera le Conseil de sécurité de l’ONU le 9 février, après quoi il donnera plus de détails sur ce qui a été discuté.

«Cette semaine a été une déception», a déclaré Pedersen. «J’ai exposé certaines choses que je pensais que nous devrions être en mesure d’accomplir avant de commencer cette réunion et j’ai bien peur que nous n’ayons pas réussi à atteindre ces objectifs.»

Le conflit syrien depuis près de 10 ans a tué plus d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié des 23 millions d’habitants d’avant-guerre du pays, dont plus de 5 millions de réfugiés, principalement dans les pays voisins.

Lors d’une conférence de paix syrienne organisée par la Russie en janvier 2018, un accord a été conclu pour former un comité de 150 membres pour rédiger une nouvelle constitution. Il a fallu attendre septembre 2019 avant qu’un comité ne soit formé.

Un comité de 45 membres a commencé ses réunions à Genève lundi. Les réunions de cette semaine ont réuni 15 personnes de chaque délégation.