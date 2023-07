Les pourparlers de fusion entre Postmedia et le propriétaire du Toronto Star échouent

Les pourparlers pour combiner deux des plus grands éditeurs de journaux au Canada ont échoué.

Postmedia Network Canada Corp. et Nordstar Capital LP – le propriétaire majoritaire du Toronto Star et de dizaines d’autres petits journaux sous la bannière Metroland – ont annoncé à la fin du mois dernier qu’ils avaient entamé des discussions non contraignantes sur une éventuelle fusion.

Le cadre de la fusion proposée aurait vu Postmedia transférer ses dizaines de titres de journaux à Metroland, le contrôle des voix de la nouvelle entité étant partagé à 50-50 entre les deux parties.

Mais lundi, les deux parties ont annoncé que ces pourparlers avaient échoué, qu’elles n’avaient pas été en mesure de parvenir à un accord et que « le contexte supplémentaire d’incertitude réglementaire et financière les avait amenées à prendre la décision de mettre fin à leurs négociations ».

Aux prises avec des dettes

L’économie du journalisme imprimé a tendance à baisser depuis des années, mais le rythme de ce déclin s’est accéléré ces dernières années, sous la forme d’une réaffectation brutale des dépenses publicitaires couplée à des baisses importantes du nombre d’abonnés à la presse écrite.

Les plateformes numériques se développent rapidement, mais pas de manière suffisamment rentable pour combler le vide. Les deux sociétés sont aux prises avec une dette qui est devenue de plus en plus coûteuse à financer à mesure que les taux d’intérêt ont augmenté ces derniers temps.

Les actions de Postmedia sont cotées à la Bourse de Toronto, mais elles sont très peu négociées car l’entreprise est contrôlée par les détenteurs de sa dette, dont la plupart sont des fonds d’investissement américains. Le fonds spéculatif Chatham Asset Management, basé dans le New Jersey, est le plus grand détenteur de la dette de Postmedia, selon les documents réglementaires, avec plus de 260 millions de dollars.

La plus grande partie de la dette de Postmedia est une émission d’obligations de 177 millions de dollars, qui expirera en 2027, avec un taux d’intérêt de 10,25 %. Il existe également 90 millions de dollars supplémentaires d’obligations différentes, à 8,25%, qui expireront également en 2027.

Nordstar, contrôlé par le financier torontois Jordan Bitove, n’est entré dans le jeu médiatique qu’en 2020 lorsqu’il a acheté les actifs de Torstar Corp. pour 52 millions de dollars. Depuis, il s’est diversifié dans de nombreuses nouvelles activités, notamment la livraison de colis et les paris sportifs, mais il a également un problème d’endettement croissant.

Nordstar a au moins 55 millions de dollars de dettes non garanties dans ses livres, avec un taux d’intérêt de 10%, selon les données compilées par Bloomberg.

Continuer à rembourser cette dette à une époque où les revenus diminuent a été une impulsion majeure pour l’accord en premier lieu. La « justification fondamentale » de la fusion proposée, ont déclaré les deux sociétés, « est de créer une nouvelle entité avec une dette réduite ».

Dans un communiqué, Bitove – qui est également publié par le Toronto Star – affirme que la société est toujours engagée dans le secteur de l’information.

« Ce sont des temps difficiles pour les entreprises de médias, mais nous avons l’intention de continuer à travailler dur pour donner aux Canadiens les nouvelles dont ils ont besoin pour rester informés, ce qui est essentiel pour nos communautés et pour le fonctionnement de notre démocratie », a déclaré Bitove.

« Torstar reste concentré sur la lutte contre les menaces existentielles pour le journalisme au Canada, qui ont été amplifiées ces dernières semaines avec les annonces de Meta et Google selon lesquelles ils ont l’intention de bloquer l’accès aux nouvelles canadiennes », a-t-il ajouté.

Nordstar, Quebecor et d’autres entreprises médiatiques canadiennes ont récemment annoncé qu’elles avaient cessé de faire de la publicité sur Facebook et Instagram en réponse à la menace de Big Tech.