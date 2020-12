Lewis Hamiltondiscuter du contrat Mercedes devra attendre que le septuple champion du monde se soit remis COVID-19[feminine, son chef d’équipe Toto Wolff a déclaré vendredi. Le Britannique, qui sera absent du Grand Prix de Sakhir ce week-end après avoir été testé positif pour le nouveau coronavirus en début de semaine, il a déjà remporté un septième titre mondial, mais n’est plus sous contrat en fin d’année.

Après avoir remporté le championnat du Grand Prix de Turquie le mois dernier, Hamilton a déclaré que les négociations s’intensifieraient sur le triple en-tête de la Formule 1 qui s’est terminé au Moyen-Orient. Mais le vainqueur du Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier est actuellement dans une période d’isolement de 10 jours à Bahreïn.

« Eh bien, le calendrier est repoussé jusqu’à ce qu’il se rétablisse », a déclaré Wolff aux journalistes vendredi lors du Grand Prix de Sakhir, la deuxième des courses du Moyen-Orient et l’avant-dernière manche de la saison.

«Nous savons que nous devons le faire, nous nous réalisons tous les deux assez bien. Mais la priorité est maintenant qu’il est de retour sur ses pieds et le dos (COVID) négatif et ensuite nous nous rencontrerons ou Zoomerons pour mettre le stylo sur papier. «

On ne sait pas si Hamilton, qui, selon Wolff, présentait des symptômes légers, participera à la finale de la saison à Abu Dhabi la semaine prochaine.

Le Britannique, qui gagne environ 40 millions de livres sterling (53,90 millions de dollars) par an, est devenu le pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1 cette saison, dépassant le record de Michael Schumacher du plus grand nombre de victoires pour égaler le titre. de la superpuissance allemande.

Mercedes a remporté les sept derniers titres des constructeurs et des pilotes et, avec les mêmes voitures et les mêmes règles, est le favori pour dominer à nouveau l’année prochaine.

Hamilton a été remplacé pour la course de Sakhir par le pilote Williams soutenu par Mercedes George Russell.

Le Britannique de 22 ans a montré une vitesse impressionnante lors de sa première journée en tant que remplaçant de son compatriote. le plus rapide dans les deux séances d’essais du vendredi.

Wolff a déclaré que la performance de Russell ne serait pas utilisée comme levier dans les négociations contractuelles avec Hamilton. Les deux parties ont répété à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas de précipitation pour conclure l’accord.

« Nous savons ce que nous avons avec Lewis et il sait ce qu’il a avec l’équipe », a ajouté Wolff. «Une telle situation ne serait jamais utilisée comme une sorte de pouvoir de négociation, ni par lui ni par nous. J’ai beaucoup de respect pour qui il est, comment il roule, ses records et quoi qu’il arrive ce week-end ou le week-end prochain n’affectera pas nos conversations. «