Les pourparlers de cessez-le-feu se poursuivent malgré les craintes de Rafah

Les négociations se sont poursuivies mercredi au Caire, en Égypte, pour la deuxième journée alors que plusieurs pays tentaient de conclure un accord diplomatique pour une pause dans les combats à Gaza et la libération des otages.

Les réunions ont été prolongées à partir de mardi, lorsque les dirigeants des États-Unis, d’Israël, de l’Égypte et du Qatar ne sont pas parvenus à une avancée décisive mais ont convenu de poursuivre « les consultations et la coordination ». selon Reuters.

Parmi les principaux problèmes empêchant un accord figurent l’engagement d’Israël d’écraser le Hamas et de rester responsable de la sécurité à Gaza après la guerre, ainsi que les exigences du Hamas d’un cessez-le-feu permanent et du retrait de toutes les troupes israéliennes du territoire déchiré par la guerre.

Les négociations ont lieu avant une offensive militaire israélienne attendue à Rafah, la ville la plus au sud de Gaza, où 1,4 million de personnes se sont rassemblées en quête de sécurité face à la guerre. Israël affirme que l’opération est nécessaire pour démanteler le dernier bastion du Hamas, tandis que les organisations humanitaires, dont l’ONU, préviennent qu’une invasion de la ville serait désastreuse.

Le président Joe Biden a averti dimanche Israël de ne pas envahir Rafah à moins qu’il n’y ait un plan garantissant la sécurité des civils entassés dans la ville, qui comptait environ 280 000 habitants avant la guerre.

Depuis lors, Israël a lancé des frappes aériennes meurtrières sur Rafah dans le cadre d’opérations qui, selon lui, font partie des missions de sauvetage d’otages, qui ont permis de mettre deux captifs en sécurité dimanche. Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes visant Rafah depuis le week-end. Les civils de cette ville densément peuplée ont déjà commencé à fuir.

Développements :

∎ Plus de 28 500 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une attaque contre Israël, tuant environ 1 200 personnes et prenant 250 otages, déclenchant ainsi la guerre.

∎ Le L’armée israélienne a déclaré le X il a “localisé et frappé” les infrastructures du Hamas, y compris les puits de tunnel, mais n’a pas précisé où les attaques avaient été lancées. Au moins 10 militants ont été tués, ont indiqué les Forces de défense israéliennes.

Des combattants israéliens frappent des cibles du Hezbollah après une attaque meurtrière à la roquette

L’armée israélienne a mené mercredi une série de frappes aériennes au Liban après qu’une roquette meurtrière lancée depuis le pays a tué au moins une personne et en a blessé huit autres dans le nord d’Israël.

Des avions de combat israéliens ont frappé plusieurs cibles du Hezbollah, notamment des complexes militaires, des salles de contrôle opérationnel et des infrastructures appartenant au groupe militant soutenu par l’Iran opérant au Liban, selon un rapport. déclaration des Forces de défense israéliennes. Le Hezbollah n’a pas revendiqué la responsabilité de l’attaque dans le nord d’Israël.

Les roquettes tirées depuis le Liban ont touché une zone de Safed, une ville du nord d’Israël. CNN a rapporté, citant Magen David Adom, la plus grande organisation de premiers intervenants du pays. Un corps a été retrouvé lors d’une perquisition dans un bâtiment endommagé par une roquette.

Israël et le Hezbollah, un puissant mandataire iranien au Moyen-Orient doté de capacités militaires considérables, ont échangé des frappes aériennes et des tirs de roquettes le long de la frontière entre Israël et le Liban depuis le début de la guerre à Gaza. Israël a évacué les communautés le long de sa frontière nord. Les échanges militaires entre le Hezbollah et Israël ont alimenté les craintes d’une guerre régionale plus large.

Israël appelle à l’évacuation de l’hôpital où se réfugient des milliers de personnes

L’armée israélienne a appelé mercredi à l’évacuation d’un grand hôpital du sud de Gaza où se sont réfugiés des milliers de civils, renforçant les craintes d’une éventuelle invasion de l’établissement.

Le complexe médical Nasser, l’un des derniers hôpitaux opérationnels du Sud, est encerclé depuis des jours par les forces israéliennes. Les responsables de l’hôpital et le ministère de la Santé de Gaza ont rapporté que plusieurs civils avaient été abattus par des tireurs embusqués alors qu’ils tentaient de fuir la zone.

L’armée israélienne dans un rapport Il a déclaré avoir la preuve que “le Hamas continue de mener des activités militaires” dans le complexe hospitalier et que “ce lieu a été utilisé pour détenir des otages”. Israël n’a pas publié ses preuves et ses affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

“Nous exigeons la cessation immédiate de toute activité militaire dans la zone de l’hôpital et le départ immédiat des militaires”, a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué. “Si le Hamas ne met pas fin à cette activité terroriste dans les 12 heures, l’armée israélienne se réserve le droit d’agir contre ces actions conformément au droit international.”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré mercredi l’agence des Nations Unies a perdu le contact avec le personnel de l’hôpital et que quatre missions lui ont été refusées depuis le week-end. Il a déclaré que l’établissement médical est « l’épine dorsale du système de santé dans le sud de Gaza » et a appelé à sa protection.

“Civils tués, ordres d’évacuer les personnes cherchant refuge, mur nord démoli : je suis alarmé par ce qui se passerait au complexe médical Nasser”, a-t-il déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux. « Les hostilités auraient détruit les installations de stockage du matériel et des fournitures médicales. L’accès à l’hôpital reste obstrué – il n’existe aucun couloir sûr pour ceux qui en ont besoin.

Plan d’évacuation israélien de Rafah : 15 campings, 25 000 tentes, selon un rapport

Une proposition d’évacuation israélienne pour Rafah comprend 15 campings d’environ 25 000 tentes construits dans le sud-ouest de Gaza et des hôpitaux de campagne contrôlés par l’Égypte, a indiqué l’armée israélienne. Le Wall Street Journal a rapporté, citant des responsables égyptiens. La création de ces villes de tentes tentaculaires serait financée par les États-Unis et leurs partenaires arabes du Golfe, selon la proposition.

Dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré à ABC qu’Israël fournirait des couloirs sûrs permettant aux civils de fuir Rafah et de se rendre dans les zones dégagées par l’armée.

Mais les groupes d’aide humanitaire ont déclaré qu’il n’y avait aucun endroit où aller pour les personnes réfugiées à Rafah et que la plupart des autres parties du territoire avaient été détruites par les opérations militaires israéliennes, y compris la ville de Gaza et Khan Younis. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré que peu d’aide avait afflué dans le nord de Gaza ces dernières semaines et que des centaines de milliers de personnes souffraient par conséquent d’une grave faim.

Parallèlement, des responsables égyptiens et un diplomate occidental ont déclaré que si des vagues de Palestiniens tentant de fuir l’invasion israélienne de Rafah entraient en Égypte, le pays suspendrait le traité de paix des accords de Camp David de la fin des années 1970, a rapporté l’Associated Press.

Contributeurs : Associated Press, John Bacon, Jorge L. Ortiz