L’UE a toujours soutenu que ces eaux étaient partagées depuis des décennies, voire des siècles, et insiste sur le fait que si trop de droits de pêche sont supprimés, elle punira la Grande-Bretagne en imposant des tarifs d’importation élevés sur le marché continental, ce qui est essentiel pour l’industrie britannique des fruits de mer.

«Nous devons conclure chaque accord correctement et nous fonder sur des conditions qui respectent ce pour quoi le peuple britannique a voté», a déclaré son agence.

Le Parlement européen doit approuver chaque accord avant la fin de l’année et a fixé une date limite pour dimanche soir afin qu’il puisse examiner l’accord et l’approuver avant le jour de l’An. Cependant, les négociateurs ne semblaient pas impressionnés par une autre échéance, alors que tant d’entre eux avaient déjà été manqués pendant le processus de départ de quatre ans.

Un responsable d’un État côtier de l’UE a déclaré que l’UE avait refusé de fournir plus d’un quart des quotas de pêche que le bloc risquait de perdre alors que la Grande-Bretagne reprenait le contrôle total de ses eaux à la suite du Brexit. La Grande-Bretagne est également convaincue qu’une période de transition de trois ans serait suffisamment longue pour que les pêcheurs de l’UE s’adaptent aux nouvelles règles, tandis que l’UE veut au moins six ans.

L’incapacité de parvenir à un accord après le Brexit entraînerait davantage de chaos aux frontières du Royaume-Uni avec l’UE au début de 2021, car les nouveaux tarifs s’ajoutent à d’autres barrières commerciales des deux côtés. Les discussions de ces derniers jours sont bloquées sur deux questions majeures: l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques et la garantie d’une concurrence loyale entre les entreprises.

Un accord commercial garantirait l’absence de tarifs et de quotas pour le commerce des marchandises entre les deux parties, mais il y aurait toujours des coûts techniques, en partie liés aux contrôles douaniers et aux barrières non tarifaires aux services.