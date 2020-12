La Chine et la Commission européenne semblaient sur le point d’annoncer cette semaine un accord historique qui permettrait à leurs entreprises d’investir plus facilement dans les économies de l’autre. Ensuite, il a frappé un autre hic: un tweet d’un haut collaborateur de Joseph R. Biden Jr. a signalé que le président élu n’était pas satisfait de l’accord. Le pacte, qui se prépare depuis près de sept ans, reste une priorité absolue de la chancelière allemande Angela Merkel, car il donnerait à des entreprises comme Daimler et Volkswagen un meilleur contrôle de leurs opérations en Chine. La Chine, qui hésite depuis longtemps à permettre aux entreprises étrangères un meilleur accès, semble désireuse de conclure un accord maintenant avant que la nouvelle administration américaine ne puisse essayer de rallier un front uni contre les politiques et les actions chinoises, comme M. Biden s’est engagé à le faire. Mme Merkel et d’autres dirigeants ont fait pression pour conclure l’accord avant la fin de l’année, tandis que l’Allemagne exerce la présidence tournante de six mois du Conseil européen. La semaine dernière, ils ont même distribué un brouillon de 126 pages qui était en grande partie terminé, sauf pour des questions de formulation non résolues.

Leurs efforts, et une annonce attendue mardi, se sont plutôt heurtés à une animosité croissante envers la Chine et à une opposition de plus en plus vive lors des derniers cycles de négociations. Au Parlement européen, le pacte se heurte à une forte opposition de la part de députés qui disent qu’il ne fait pas assez pour ouvrir l’économie chinoise ou pour mettre fin aux violations des droits humains chinoises. À Washington, les membres de la nouvelle administration ont ouvertement signalé qu’ils espéraient que l’Europe attendrait.

Le choix de M. Biden comme conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a écrit sur Twitter lundi que la nouvelle administration «accueillerait favorablement des consultations rapides avec nos partenaires européens sur nos préoccupations communes concernant les pratiques économiques de la Chine».