Plus les négociations tarderont, plus il sera difficile de s’entendre, selon le ministre russe des Affaires étrangères

Moscou n’abandonne pas l’idée de pourparlers de paix avec Kiev, mais les parties doivent entamer les négociations le plus tôt possible, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Nous ne rejetons pas les négociations ; nous n’abandonnons pas les négociations » avec l’Ukraine, a déclaré Lavrov à la chaîne Rossiya 1.

“Ceux qui les rejettent doivent comprendre que plus ce processus est retardé, plus il sera difficile de parvenir à un accord”, a-t-il ajouté dans une référence apparente aux autorités de Kiev.

Lavrov a noté que le président russe Vladimir Poutine avait précédemment exprimé la même position sur les pourparlers de paix.

Les parties en conflit ne se sont pas assises à la table des négociations depuis les pourparlers d’Istanbul fin mars. La Russie, qui s’est d’abord montrée optimiste sur le processus de paix, a ensuite accusé Kiev de revenir en arrière sur les progrès réalisés en Turquie, affirmant qu’elle avait perdu confiance dans les négociateurs ukrainiens. Les responsables russes ont averti que les demandes de Moscou seraient plus étendues si les pourparlers devaient reprendre.

Ces derniers mois, l’Ukraine a soit avancé des conditions que Moscou jugeait « irréalistes » pour la reprise des négociations, soit déclaré qu’elles ne pourraient commencer qu’après la défaite de la Russie sur le champ de bataille.

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a également affirmé à plusieurs reprises qu’il voulait discuter de l’issue du conflit directement avec le président Poutine. Mais la position de Moscou a été que les deux dirigeants ne devaient se rencontrer que pour signer des accords concrets, préparés pour eux par les négociateurs. “Personne n’a besoin d’une réunion pour le plaisir d’une réunion” a déclaré le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, plus tôt cette semaine.

L’Ukraine a lancé une contre-offensive majeure dans la région du nord-est de Kharkov plus tôt cette semaine après l’échec des tentatives d’avancer dans d’autres régions. Samedi, la Russie a retiré ses forces d’Izuym et de certaines autres colonies de la région, affirmant qu’elles seraient regroupées “pour renforcer les efforts dans la direction de Donetsk.”

Moscou a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.