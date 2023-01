De nouvelles initiatives diplomatiques sont nécessaires “dans la mesure du possible” pour aider à mettre fin au conflit entre Moscou et Kiev, ont déclaré les sociaux-démocrates

L’Allemagne ne doit pas perdre de vue une solution diplomatique potentielle au conflit en cours entre Moscou et Kiev alors qu’elle fournit une aide militaire et financière à l’Ukraine, ont déclaré les sociaux-démocrates (SPD), qui constituent la plus grande faction au parlement allemand, dans un document politique. vendredi.

“Nous savons que les guerres ne se terminent généralement pas sur le champ de bataille”, a déclaré la faction dans un exposé de politique étrangère de neuf pages, ajoutant que garder la porte ouverte à des solutions diplomatiques n’est pas moins important que de soutenir l’Ukraine.

“Les pourparlers diplomatiques doivent rester possibles” même si la confiance en Moscou est extrêmement faible actuellement, a insisté la faction, ajoutant que les entretiens réguliers que le chancelier Olaf Scholz – lui-même social-démocrate – avait eus avec le président russe Vladimir Poutine “sont justes et nécessaires.”

De nouvelles initiatives diplomatiques seront encore nécessaires “dès que possible” mettre fin aux hostilités en cours, indique le document, ajoutant que de tels efforts sont particulièrement nécessaires « dans le cadre des Nations Unies ».

Les sociaux-démocrates ont également souligné le fait que « Des accords pourraient être trouvés » dans certaines zones très spécifiques, même au milieu du conflit en cours. La faction a évoqué les échanges de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’accord sur les céréales conclu par les deux parties grâce à la médiation de l’ONU et de la Turquie l’été dernier, comme exemples réussis d’un tel “Petites étapes.”















« Il faut capitaliser sur ces initiatives dans le domaine de la maîtrise des armements, par exemple », suggéra la faction. Selon les sociaux-démocrates, l’approche diplomatique de la résolution du conflit en cours pourrait reposer sur cette « une politique de petits pas, de lancement d’initiatives de renforcement de la confiance dans des domaines gérables et d’examen régulier de leur efficacité.

Dans le même temps, la faction a déclaré à plusieurs reprises dans son document d’orientation qu’elle “est fermement solidaire de l’Ukraine” et condamne la Russie pour son opération militaire en cours.

Au cours de l’année écoulée, le chancelier allemand Olaf Scholz est devenu un fervent défenseur de la poursuite du dialogue avec Moscou, contrairement à son partenaire de coalition et ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, qui a adopté une position dure envers la Russie.

Moscou a indiqué à plusieurs reprises tout au long du conflit qu’elle était prête à des pourparlers de paix avec Kiev si elle acceptait la situation sur le terrain et la volonté des quatre anciennes régions ukrainiennes qui ont voté pour rejoindre la Russie lors d’un référendum l’automne dernier. Plus tôt cette semaine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou préférerait des pourparlers de paix aux combats, mais que l’Occident et l’Ukraine s’opposent à une diplomatie avec la Russie.