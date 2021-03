Pour avoir un peu de clarté sur les enjeux des rencontres, je me suis entretenu avec David E. Sanger , un correspondant de la Maison Blanche et de la sécurité nationale, qui a suivi de près les débats depuis Washington.

La préparation de cette réunion n’a fait que mettre ces tensions en évidence. Antony Blinken, le secrétaire d’État, s’est rendu la semaine dernière pour visiter les deux alliés américains les plus proches en Asie, au Japon et en Corée du Sud, mais n’a manifestement pas rencontré de responsables chinois. Au lieu de cela, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et un diplomate de haut niveau, Yang Jiechi, sont arrivés sur le sol américain aujourd’hui pour rencontrer pour la première fois Blinken et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden.

Les relations entre les pays sont aussi compliquées que conséquentes. Des conflits sont survenus récemment à cause de la guerre commerciale de l’administration Trump, des politiques de plus en plus autoritaires de la Chine à Hong Kong, de sa campagne d’internement et de stérilisation massive contre les musulmans ouïghours et de son rôle présumé dans les cyberattaques contre les États-Unis.

Au lieu de cela, il s’agit d’une réunion pour évacuer – et prendre la mesure des priorités de chacun. Nous sommes de retour dans le monde réel du jockey de superpuissance, où une puissance montante et ambitieuse prend une puissance de statu quo.

Mais comme le note mon ami Graham Allison de la Harvard Kennedy School dans «Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?», Son livre sur la montée en puissance de la Chine, la peur d’une puissance croissante peut déclencher un conflit armé – et le fait souvent.

L’administration Biden n’a pas exactement déroulé le tapis rouge pour cette réunion. Hier, il a annoncé des assignations à comparaître contre les principales entreprises chinoises soupçonnées de menacer la sécurité nationale, et la semaine dernière, Blinken a déclaré à la commission des affaires étrangères de la Chambre qu’il croyait le gouvernement chinois. commettait un «génocide» contre les musulmans ouïghours du Xinjiang. Qu’est-ce que cela nous apprend sur la manière dont l’administration envisage d’aborder la diplomatie envers la Chine?

Cela vous dit que l’administration Biden semble, jusqu’à présent, beaucoup plus dure à l’égard de la Chine que beaucoup ne le pensaient. Cela ne devrait pas être une surprise. Alors que le point de discussion républicain pendant la campagne était que Biden céderait le magasin aux Chinois, l’histoire de Biden et de ses principaux assistants en politique étrangère, Blinken et Sullivan, suggère une approche très différente. Ils se concentrent sur la concurrence technologique avec la Chine, la menace de cyberattaques continues (et la Chine serait à l’origine de l’une des plus importantes de ces dernières semaines, visant les systèmes Microsoft) et de nouvelles formes de concurrence militaire.

Comme Sullivan l’a souligné dans un essai publié l’année dernière, il est possible que la Chine cherche à suivre le modèle américain d’il y a 130 ans, en renforçant sa marine et en étendant sa portée, pour nous pousser de plus en plus à l’est dans le Pacifique. Mais il est également possible que sa stratégie soit de déployer ses réseaux 5G dans le monde entier, de rendre les pays dépendants de son aide, de ses projets d’infrastructure et de ses vaccins, et de répandre son influence de cette manière. Ou il peut essayer les deux. Dans tous les cas, nous avons maintenant un concurrent à part entière – un concurrent économique et technologique et un adversaire militaire.

Les assignations à comparaître que le département du commerce de Biden a envoyées aux entreprises chinoises ont été envoyées dans le cadre d’une politique de l’administration Trump, qui permet à la branche exécutive d’intervenir sur les ventes d’équipements de communication de fabrication étrangère si la sécurité nationale est considérée comme menacée. Diriez-vous que les relations américano-chinoises représentent un domaine rare dans lequel Biden ne cherche pas à rompre durement avec les politiques de son prédécesseur?

Certes, l’équipe de Biden n’a pas abandonné les instruments de pouvoir exercés par Trump; Je pense qu’il se rend compte que Trump a identifié avec précision l’importance de relever le défi de la Chine. Le camp de Biden pense simplement qu’il l’a confronté de la mauvaise manière. Trump pensait pouvoir interdire les technologies chinoises et imposer des sanctions au pays jusqu’à ce qu’il arrive à la table de négociation.

Mais la Chine est trop grande pour sanctionner efficacement. Et en fin de compte, les États-Unis doivent innover et produire des produits compétitifs. Pour l’équipe Biden, cela signifie que nous avons besoin de notre propre réponse aux réseaux 5G, car pour le moment, il n’y a pas d’alternative fabriquée aux États-Unis. Cela signifie que nous devons faire des progrès dans les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, même si cela nécessite une politique industrielle innovante et soutenue par le gouvernement.