Les pourparlers américains progressent pour parvenir à un accord de normalisation avec l’Arabie saoudite et Israël

Les États-Unis progressent vers un accord historique qui verrait l’Arabie saoudite normaliser ses relations avec Israël en échange d’un pacte de défense américain et l’aider à développer son propre programme nucléaire civil, ont déclaré deux sources diplomatiques à NBC News.

Les pourparlers complexes prennent de l’ampleur et les responsables de toutes les parties ont exprimé leur optimisme croissant ces derniers jours quant à la possibilité de s’entendre bientôt sur un accord qui transformerait le paysage politique du Moyen-Orient et apporterait une victoire majeure en matière de politique étrangère au président Joe Biden.

La reconnaissance formelle de l’État juif par la puissance la plus influente du monde arabe représenterait un changement tectonique dans la région après plus d’un demi-siècle de conflit et d’animosité. Ça pourrait Cela représente également un coup d’État diplomatique pour l’administration Biden, réunissant deux alliés proches des États-Unis alors qu’elle cherche à conjurer la tentative de la Chine de rivaliser avec Washington en tant qu’intermédiaire en puissance mondiale.

Mais d’énormes questions demeurent, notamment sur ce que cela signifierait pour les Palestiniens : l’accord leur accorderait des terres encore indéfinies en Cisjordanie, ont indiqué les deux sources. Proposer à Riyad un pacte formel de défense mutuelle, un arrangement comparable aux garanties américaines envers des alliés clés tels que le Japon et la Corée du Sud, pourrait également compliquer la politique intérieure de tout accord.

Si l’accord devait être conclu, les responsables américains estiment que ce serait au début de l’année prochaine, avant que la campagne pour l’élection présidentielle ne rende difficile l’obtention de 67 voix au Sénat, qui doit ratifier le traité de défense et approuver l’aide au royaume du Golfe. dirigeant de facto, le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane, dans ses ambitions nucléaires civiles.

Les discussions sur le pacte de défense saoudien ont été rapportées pour la première fois par Le New York Times.

Selon un haut responsable américain, Israël souhaite également qu’un traité de défense avec les États-Unis soit comparable à tout nouveau traité saoudien, mais les États-Unis ne l’ont pas accepté. Israël reçoit déjà près de 4 milliards de dollars par an d’aide militaire américaine et les responsables de l’administration estiment que cela pourrait rendre plus difficile l’obtention d’un accord déjà compliqué par le Sénat.

Un récent sondage du Quincy Institute a montré qu’un peu plus de la moitié des Américains s’opposeraient à un accord entre les États-Unis et l’Arabie Saoudite qui verrait Washington envoyer des soldats américains pour défendre les Saoudiens en cas de guerre. Les termes exacts d’un éventuel pacte de défense ne sont pas clairs.

Mais un accord de cette ampleur serait « transformateur », a déclaré jeudi le secrétaire d’État Antony Blinken à MSNBC. Il a averti qu’il y avait encore « beaucoup de pièces en mouvement » et que les faire atterrir toutes demanderait « une énorme quantité de travail ».

« Nous sommes au milieu de tout cela ; c’est toujours un défi », a-t-il ajouté.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a effectué deux voyages en Arabie saoudite ces dernières semaines et des sources proches du dossier ont déclaré qu’il était activement engagé dans les pourparlers.

Pour Biden, l’accord représenterait une victoire majeure en politique étrangère avant l’élection présidentielle de 2024, dépassant potentiellement celle du président de l’époque, Donald Trump, qui a contribué à forger les accords historiques d’Abraham, une série d’accords impliquant Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. signé en 2020 pour normaliser les relations israéliennes avec les États du Golfe.

Les relations entre Israël et l’Arabie saoudite se sont réchauffées ces dernières années, motivées par l’acrimonie mutuelle avec leur rival régional commun, l’Iran.

Même si Riyad a accepté un accord négocié par Pékin pour rétablir les relations diplomatiques avec Téhéran plus tôt cette année, Washington pourrait considérer l’établissement de liens formels entre l’Arabie saoudite et Israël comme un moyen à la fois de combattre l’agression iranienne et de contrer les efforts de la Chine pour étendre son influence dans la région.

Rencontre avec Biden à New York mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit un accord visant à « parvenir à une réconciliation entre le monde islamique et l’État juif » était à portée de main.

« En travaillant ensemble, nous pouvons écrire l’histoire et créer un avenir meilleur pour la région et au-delà », a-t-il déclaré.

Les responsables des deux pays ont déclaré avoir discuté, entre autres, de l’accord lors de leur réunion. Netanyahu s’adressera à l’Assemblée générale des Nations Unies vendredi matin et discutera probablement de l’accord potentiel.

Mais un point de friction pourrait être le gouvernement du leader israélien, le plus religieux et le plus à droite de l’histoire de son pays. Ses partenaires de coalition pourraient opposer une forte résistance à toute concession significative en faveur des Palestiniens, ce qui pourrait à son tour constituer un obstacle à l’accord pour l’Arabie saoudite.

S’adressant mercredi à Fox News, ben Salmane a promis de travailler avec « quiconque sera là » au sein du gouvernement israélien tant que l’accord répondra aux « besoins » des Palestiniens. Il s’est montré optimiste quant à l’accord potentiel, affirmant qu’il s’agirait du plus grand accord diplomatique depuis la fin de la guerre froide. « Chaque jour, nous nous rapprochons », a-t-il déclaré à Fox.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a également déclaré jeudi qu’un accord-cadre pourrait être conclu d’ici le début de l’année prochaine.

Même s’il parvient à amener l’Arabie saoudite et Israël à se mettre d’accord, Biden pourrait encore trouver des opposants nationaux.

Certains sénateurs ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant à un accord avec l’Arabie saoudite, compte tenu de la colère persistante suscitée par le rôle présumé du royaume dans les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et de son bilan en matière de droits de l’homme, qui a fait l’objet d’un examen plus approfondi depuis l’assassinat du Washington Post. le chroniqueur Jamal Khashoggi.

Biden a promis de faire de l’Arabie saoudite un « paria » lors de sa campagne présidentielle de 2020, mais a depuis assoupli cette position après un conflit sur la production pétrolière. Il s’est rendu dans le pays l’année dernière, partageant un coup de poing controversé avec le prince héritier.

Chris Coons, membre du Comité sénatorial des relations étrangères, D-Del., a déclaré à NBC News Jeudi, un certain nombre de membres de la commission ont discuté d’un éventuel accord, qui, selon lui, en est à ses premiers stades de négociation.

« Il faudrait une reconnaissance mutuelle et un approfondissement des liens sécuritaires et économiques entre Israël, le Royaume saoudien et le reste du monde arabe », a-t-il déclaré. « Ce serait l’une des perspectives les plus prometteuses de ce projet. »

Mais toutes les personnes impliquées conviennent que c’est très complexe. « Il doit y avoir un engagement actif de la part d’Israël pour garantir que toute technologie nucléaire partagée avec les Saoudiens, et quels que soient les arrangements en matière de sécurité avec les Saoudiens, soient également acceptables pour les Israéliens », a déclaré Coons.

Il doit également y avoir des dispositions significatives pour les Palestiniens et « la sécurité de leur position » en Cisjordanie, a déclaré Coons. « Quelque chose qui fait d’une solution à deux États une possibilité durable dans le futur », a-t-il ajouté, faisant référence à la formule américaine pour la paix dans la région.