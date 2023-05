Bien que plusieurs voies de levier aient légèrement changé depuis la semaine dernière, elles peuvent être vues dans les graphiques mis à jour (ces images d’arrière-plan noires vers le haut de chaque publication). Il faut garder à l’esprit que certaines options préférées de retour en neuvième manche créeront des effets d’entraînement, peut-être dès ce week-end, en particulier lorsque Liam Hendriks décidera qu’il est prêt pour un retour émotionnel, fournissant peut-être une étincelle dont les White Sox ont désespérément besoin. Tampa Bay a également activé Pete Fairbanks, mais ils peuvent le ramener au sommet de leur hiérarchie d’enclos des releveurs, alors lui et Jason Adam ont reçu la désignation de sauvegardes partagées pour le moment, bien que cela puisse changer au cours de la semaine de concours.

Notant que les hiérarchies des releveurs restent rarement statiques, non seulement les releveurs répertoriés dans nos parcours à fort effet de levier changent, mais les parcours du concept d’équipe vers eux doivent également s’adapter. Notre système de notation mis à jour utilise l’un de ces quatre descripteurs, ainsi que l’identification des releveurs dans le mélange pour les chances de sauvegarde :

Principalement linéaire : Une approche plus traditionnelle, avec un manager préférant un releveur à la septième manche, un autre à la huitième et un plus proche (lorsqu’il est reposé) à la neuvième. Il y a des nuances de gris. Par exemple, si les Yankees affrontent une équipe avec leur meilleure poche de frappeurs droitiers alignés pour la huitième manche, Clay Holmes peut être appelé, car il représente le moment le plus exploité du concours.

: Une approche plus traditionnelle, avec un manager préférant un releveur à la septième manche, un autre à la huitième et un plus proche (lorsqu’il est reposé) à la neuvième. Il y a des nuances de gris. Par exemple, si les Yankees affrontent une équipe avec leur meilleure poche de frappeurs droitiers alignés pour la huitième manche, Clay Holmes peut être appelé, car il représente le moment le plus exploité du concours. Partage de sauvegarde principal : L’équipe préfère un releveur comme option principale pour les arrêts, mais il sera également utilisé dans des situations basées sur des matchs, qu’elles soient dictées par la main ou la poche d’ordre des frappeurs en fin de manche, ce qui offre plus d’une chance d’arrêt pour le releveur chaque série ou semaine tout au long de la saison.

: L’équipe préfère un releveur comme option principale pour les arrêts, mais il sera également utilisé dans des situations basées sur des matchs, qu’elles soient dictées par la main ou la poche d’ordre des frappeurs en fin de manche, ce qui offre plus d’une chance d’arrêt pour le releveur chaque série ou semaine tout au long de la saison. Sauvegardes partagées : Habituellement, deux releveurs se partagent les opportunités de sauvegarde, parfois en fonction de la latéralité ou du repos ou des habitudes d’utilisation récentes les gardant fraîches. Bien que ces situations reposent généralement sur une option principale et auxiliaire, d’autres peuvent entrer dans le mélange. Un releveur peut éventuellement émerger, donc cela peut être fluide.

Habituellement, deux releveurs se partagent les opportunités de sauvegarde, parfois en fonction de la latéralité ou du repos ou des habitudes d’utilisation récentes les gardant fraîches. Bien que ces situations reposent généralement sur une option principale et auxiliaire, d’autres peuvent entrer dans le mélange. Un releveur peut éventuellement émerger, donc cela peut être fluide. Match-ups basés: Cette approche comprend plusieurs releveurs, généralement entre deux et quatre, face à des poches d’alignement prédéfinies, en fonction de leurs forces et faiblesses dans chaque série. Une première part de sauvegarde peut émerger, mais il ne travaille pas exclusivement dans la neuvième manche, à moins que les habitudes d’utilisation ne changent au cours de l’année. Basé sur la performance ou rendu nécessaire par des problèmes de blessures.

Ceux des ligues qui utilisent SOLDS (saves plus hold) ou hold en tant que catégorie distincte devraient cibler les releveurs dans le stoppeur/HLR (le releveur à effet de levier le plus élevé) ou les labels furtifs sur les équipes avec des records gagnants sur des matchs favorables en streaming sur une base hebdomadaire.

Voies à fort effet de levier de la Ligue américaine

Voies à fort effet de levier de la Ligue nationale

Informations à l’aide des pourcentages de fin de jeu et des partages de sauvegarde

Nous allons nous éloigner un peu des mises à jour hebdomadaires sur les releveurs qui peuvent gagner une plus grande part d’arrêts, car avec des équipes à ou au-delà de 25% de leur calendrier de 162 matchs joués, plonger dans quels releveurs terminent le plus de matchs pour leurs équipes respectives devrait nous aider à déterminer qui représente le chemin préféré vers les chances de sauvegarde.

Comme cadre de référence, lors de l’examen des releveurs à la fin de 2022, ces sept ont affiché un pourcentage de matchs terminés de 75% ou mieux, avec une part de sauvegarde du total de leur équipe de 60% ou mieux… tout en enregistrant un pourcentage de retraits au bâton moins les marches (K-BB%) égal ou supérieur à 20 % :



C’est une pente glissante désignant un releveur comme un « plus proche », mais ces releveurs ont gagné le surnom l’année dernière en fonction de leurs résultats avec un pourcentage d’élite K-BB. D’autres ont émergé en seconde période, mais n’ont pas été retenus en raison de l’exigence de 60% de parts de sauvegarde au cours d’une saison complète.

En raison de la taille limitée de l’échantillon jusqu’à présent en 2023, le pourcentage de matchs terminés (GF%) a été légèrement réduit à 70%, ce qui donne les 16 releveurs suivants :



Pas trop de surprises, même s’il convient de noter qu’AJ Puk n’apparaîtra pas dans le dernier tableau. Il a atterri sur la liste des blessés de 15 jours avec une irritation nerveuse au coude. Bonne nouvelle, a-t-il jeté sur le côté, et devrait revenir début juin :

AJ Puk a joué à 60 pieds. Il est asymptomatique. C’est une bonne nouvelle. – Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) 16 mai 2023

Le pourcentage de partage d’arrêts représente le total d’arrêts d’un releveur divisé par le total d’arrêts de son équipe. Dans cet esprit, voici les releveurs avec au moins 60% d’économies cette année :



Certains pourraient bientôt disparaître de cette liste. Par exemple, Miguel Castro est passé à une voie de sauvegarde partagée en Arizona, ce qui plafonne la sauvegarde à la hausse pour Andrew Chafin à l’avenir; plus à ce sujet plus tard. Cependant, en restant à la tâche pour cet exercice, en prenant le seuil légèrement réduit de 70% de fin de partie avec le taux de partage de sauvegarde de 60%, puis en ajoutant le taux de 20% K-BB, cela réduit sensiblement le champ en 2023 :



Peut-être la plus grande surprise, Scott Barlow reste le « plus proche » de Kansas City. Il y aura un roulement dans cette échelle de levier avant la date limite de négociation, ce qui n’affecte pas la réflexion actuelle, mais cela devrait être pris en compte dans les ligues ayant des capacités de négociation. Aroldis Chapman sera probablement déplacé d’ici juillet et Barlow pourrait également être échangé si les Royals ciblent des prospects lors d’une reconstruction à la volée. Après que de nombreuses personnes au cours de la pré-saison aient estimé que Camilo Doval pourrait perdre son emprise sur la neuvième manche pour les Giants avec l’ajout de Taylor Rogers, il a enregistré 11 des 13 arrêts de son équipe cette saison.

Dernier point, mais non des moindres, étant donné que certaines équipes ont mis du temps à déterminer quel releveur a obtenu la première part de sauvegarde dans leurs échelles de levier, si nous réduisons le pourcentage de matchs terminés à 60, trois autres releveurs émergent, qui représentent l’option préférée de leur équipe. maintenant dans la neuvième manche:



Il n’y a aucune garantie que ces situations restent réglées, ce qui nécessite qu’il s’agisse d’une chronique hebdomadaire. Assimiler les informations fournies et planifier en conséquence au fur et à mesure que la saison progresse vers le milieu de la saison. Si ce processus aide, il sera mis à jour au milieu de la saison.

Releveurs à la hausse

Camilo Doval (SFG): Il a converti toutes les huitièmes chances d’arrêt en mai, accordant un point mérité en 8,2 manches avec un 13: 4 K: BB en eux. Scott Barlow (KCR): Sur une séquence de 10 matchs sans but, il a enregistré cinq arrêts tout en affichant un 16: 2 K: BB au cours de ses 10,2 dernières manches. Félix Bautista (BAL) : Lançant à nouveau des frappes, « The Mountain » a bousculé depuis le post de la semaine dernière. Il a été sans but au cours de ses quatre dernières sorties, convertissant un arrêt dans chacune, avec plusieurs retraits au bâton lors de ses trois derniers matchs (neuf retraits au bâton des 17 derniers frappeurs affrontés – 52,9 pourcentage de retraits au bâton). Evan Phillips (LAD): Il a été sans but lors de 12 de ses 13 dernières apparitions, couvrant 13 manches avec un WHIP de 0,77 et 19: 4 K: BB. Dans ces compétitions, il a enregistré sept matchs terminés, cinq arrêts et trois prises avec un arrêt raté. Miguel Castro (ARI): Comme indiqué ci-dessus, il a réalisé une part d’arrêts sans but dans 10 de ses 11 dernières sorties, y compris un match terminé dans six de ses sept derniers matchs, tout en enregistrant deux des trois arrêts au cours de cette période. Dylan Floro (MIA): Avec Puk sur la liste des blessés, il a enregistré les deux arrêts depuis cette désignation et représente la principale part d’arrêt pendant qu’il est écarté. Ryan Helsley (STL): a prolongé sa séquence personnelle sans but à sept matchs, couvrant 8,1 manches avec neuf retraits au bâton contre deux buts sur balles tout en convertissant deux arrêts et en enregistrant sept matchs terminés (87,5 GF%).

Préoccupations « plus proches »

Kenley Jansen (BOS): Après avoir enregistré son 400e arrêt en carrière, avec des vitesses accrues, il a subi des arrêts consécutifs, avec des vitesses en baisse. Il y a des chuchotements de problèmes de dos persistants, qui peuvent nécessiter moins de sorties sur des jours consécutifs afin que le vétéran plus proche reste frais lors de ses apparitions. Mais, toute réduction de la charge de travail plafonne son total de sauvegardes pour la saison. De plus, il ne faut pas ignorer son WHIP de 1,65 lors de ses premières manches de 12,2 cette saison. Raisel Iglesias (ATL): Il convient de noter que ses vitesses ont rebondi lors de son arrêt mercredi au Texas, mais lors d’un arrêt moche le 14 mai, sa boîte Statcast a fourni les détails suivants: Emmanuel Clase (CLE) : Faut-il que le leader des sauvetages de la MLB soit au rayon des préoccupations ? Rappelant le premier graphique de notre exercice précédent, il possédait un pourcentage de 24,7 K-BB en 2022, mais c’est un piéton de 9,1% cette saison, en baisse de plus de 15%. Lorsque vous examinez ses résultats divisés par hauteur, les problèmes résident dans sa production avec le curseur, alors surveillez cela de près lorsque le temps se réchauffe :

Enregistre la liste de cachette

Jeremiah Estrada (CHC) : s’échauffait lors d’un arrêt raté et d’une défaite à Houston. Avec ses coéquipiers en difficulté dans des événements à fort effet de levier, il pourrait recevoir une chance de sauvetage au cours des sept prochains jours, ce qui place le médecin «spin» au bord du précipice de la pertinence de la fantaisie. Au cours de 14 matchs au Triple-A, il possède un solide 24: 5 K: BB (29 pourcentage K-BB) avec un WHIP de 1,109 dans le PCL amical du frappeur. Michael King (NYY): Il reste l’option des manches plus pour les arrêts dans l’enclos des releveurs des Yankees tandis que Clay Holmes et Wandy Peralta travaillent en tandem pendant ses jours de repos dans une approche de levier de match-ups. Nick Anderson (ATL): Juste au cas où il y aurait un revers pour Iglesias, ou que ses vitesses baissent à nouveau, les joueurs fantastiques devraient noter que l’ancien plus proche des Rays a affiché un 21: 3 K: BB avec un WHIP de 0,818 au cours de ses premières manches de 18,1 cette année. Joe Barlow (TEX): Également nouvellement promu de Triple-A, il pourrait passer à un rôle de configuration principal en tant que complément droitier de Will M. Smith et même obtenir une chance de sauvegarde auxiliaire à l’avenir tandis que le Texas continue de déplacer son haut -les rôles de levier.

Sauvegardes auxiliaires Releveurs d’intérêt

Innings-Plus Relievers (releveurs à plusieurs manches avec gain ou sauvegarde)

Cachettes de la dynastie

VENDS Leaders (14 derniers jours jusqu’au 17 mai)

VENDS Leaders (jusqu’au 17 mai)

Détient les leaders (jusqu’au 17 mai)

Pour un aperçu élargi de mes échelles à fort effet de levier, veuillez utiliser le lien fourni ci-dessous :

Échelles à fort effet de levier 2023

Dernier point, mais non des moindres, nos classements par niveaux mis à jour pour les releveurs avec des onglets séparés pour les formats Sauvegardes et VENTES :

Classements par niveaux pour les releveurs

Et pour une couverture quotidienne des releveurs, consultez mon travail sur Reconnaissance de secours.

(Photo du haut : Denis Poroy/Getty Images)