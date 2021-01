La pandémie de COVID-19 a fait des ravages dans le monde entier alors qu’elle continue de se propager à un rythme alarmant. Des millions de personnes ont déjà succombé à la vilaine maladie. Il y en a beaucoup d’autres qui ont survécu au virus et beaucoup d’autres qui n’ont jamais su s’ils l’avaient déjà attrapé car ils sont peut-être restés asymptomatiques. Cependant, les observations faites par une chirurgienne traumatologue basée au Texas, aux États-Unis, qu’elle a récemment publiée sur les réseaux sociaux sont assez inquiétantes.

Le Dr Brittany Bankhead-Kendall du Texas Tech University Health Sciences Center a constaté que les poumons des patients atteints de COVID-19 récupérés semblaient être dans un état bien pire que celui des fumeurs. Le médecin traite des patients depuis le début de la pandémie et a observé d’innombrables radiographies de patients infectés par le COVID-19. Elle a dit que les poumons des patients affectés présentaient des cicatrices intenses.

Elle s’est récemment adressée à Twitter pour dire que «les poumons post-Covid semblent pires que tout type de poumon de fumeur terrible que nous ayons jamais vu». Elle a dit que ces poumons s’effondrent et coagulent à mesure que l’essoufflement persiste.

