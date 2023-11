Les poumons de l’homme de Soto ont été détruits par le vapotage et la grippe. Comment les chirurgiens l’ont sauvé

Un homme de De Soto est en vie grâce à une procédure innovante qui a permis à son sang de continuer à circuler pendant deux jours sans poumons – son cœur maintenu en place par des implants mammaires – jusqu’à ce qu’il soit suffisamment bien pour recevoir une transplantation pulmonaire.

Les médecins du Northwestern Medicine de Chicago affirment qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’essayer quelque chose qu’ils n’avaient jamais fait auparavant lorsque David « Davey » Bauer, 34 ans, a été envoyé à l’hôpital dans un ultime effort pour le sauver.

“Parfois, une crise vous pousse à innover”, a déclaré le Dr Ankit Bharat, chef du service de chirurgie thoracique à Northwestern. “Il était si jeune, cela nous a juste fait réfléchir à quelque chose de créatif pour l’aider.”

Bauer doit comparaître mercredi lors d’une conférence de presse à Chicago pour répondre aux questions sur son calvaire, qui a commencé en avril lorsqu’il est tombé malade de la grippe après des années de vapotage qui ont commencé par une dépendance à la cigarette.

Il est devenu plus fort après près d’un mois et demi de rééducation. Sa transplantation pulmonaire a eu lieu le 28 mai et il a passé des mois en soins intensifs.

“Je suis tellement reconnaissant d’être en vie et je sais que je ne serais pas ici aujourd’hui sans le soutien de ma petite amie, de ma famille, de mes amis et de mon équipe de transplantation de Northwestern Medicine qui ne m’a jamais abandonné”, a déclaré Bauer dans un communiqué fourni par le hôpital.













Les responsables de l’hôpital ont déclaré que Bauer passait son temps à faire de la planche à roulettes, à jouer et à jouer au golf lorsqu’il ne travaillait pas à l’aménagement paysager et qu’il était par ailleurs en bonne santé. Il a commencé à fumer des cigarettes à l’âge de 21 ans et fumait un paquet de cigarettes par jour avant de passer au vapotage environ quatre ans plus tard.

Les transplantations pulmonaires sont généralement pratiquées sur des patients atteints d’une maladie à long terme telle que l’emphysème ou la fibrose pulmonaire qui détruit lentement les poumons, mais le reste de leur corps est par ailleurs en bonne santé, a expliqué Bharat.

Les patients qui tombent gravement malades à cause d’infections comme la grippe, où les poumons se détériorent rapidement et où d’autres problèmes corporels se développent, sont souvent trop malades et trop faibles pour survivre à une transplantation pulmonaire, gaspillant ainsi les précieux poumons d’un donneur en pénurie.

Mais la pandémie de COVID-19 a commencé à repousser les limites de ce qui était possible alors que les médecins ont commencé à voir davantage de patients plus jeunes dont les poumons étaient ravagés par le nouveau virus et qui devaient être maintenus en vie par ECMO, une oxygénation extracorporelle par membrane, un dispositif invasif qui pompe le sang vers un poumon artificiel à l’extérieur du corps et à l’intérieur. Les chirurgiens de Northwestern ont ouvert la voie en réalisant avec succès des transplantations pulmonaires pour ces patients gravement malades, les aidant ainsi à être en suffisamment bonne santé pour l’opération.

Mais le cas de Bauer était unique car il a développé une infection pulmonaire résistante aux antibiotiques et qui a continué à décliner pendant son traitement par ECMO à l’hôpital universitaire de Saint-Louis. Bharat a déclaré qu’un médecin était au courant de l’expérience de Northwestern et l’a contacté.

Bharat a déclaré que son équipe pensait pouvoir traiter Bauer comme ils avaient des patients atteints du COVID-19, mais il était devenu trop malade. Ses poumons étaient tellement remplis de pus qu’ils commençaient à se liquéfier. Les bactéries se propageaient des poumons dans sa circulation sanguine. À un moment donné, le cœur de Bauer s’est arrêté et il a été ramené à la vie grâce à la RCR.















“Il était très clair que dans cet état, il ne subirait pas une double transplantation pulmonaire”, a déclaré Bharat. “Nous avons dû trouver une stratégie dans laquelle nous retirons ses deux poumons et laissons son corps éliminer le reste de l’infection.”

L’équipe chirurgicale a fabriqué des canaux attachés à son cœur qui, même s’il n’avait pas de poumons, drainaient le sang du cœur, le détournaient vers une machine oxygénante, puis le renvoyaient au cœur, où il pourrait être pompé vers le reste du cœur. corps.

La stratégie ne nécessite pas non plus d’anticoagulants, ce qui aurait provoqué des saignements dangereux chez un patient comme Bauer, a expliqué Bharat.

Le processus est différent de l’ECMO, qui nécessite que les poumons soient intacts pour que le cœur puisse pomper, a déclaré Bharat.

“Comme les poumons sont sortis, il n’y a aucune connexion entre les côtés droit et gauche” du cœur, a expliqué le chirurgien. “C’est pourquoi nous avons dû créer ces canaux artificiels.”

Un autre défi consistait à reproduire une autre fonction importante des poumons : maintenir le cœur en place. Sans les poumons, le cœur tomberait dans la cavité thoracique, a déclaré Bharat. “Cela déformerait tout et le patient mourrait sur le coup.”

C’est là qu’interviennent les implants mammaires, de taille DD pour être exact.

“Nous devions utiliser quelque chose qui soit compatible avec le corps… et vous savez, les implants mammaires sont le plus gros implant que nous ayons”, a-t-il déclaré. “Ils sont un peu malléables, ils peuvent donc être moulés dans la cavité thoracique.”

Bharat et son équipe prévoyaient devoir maintenir Bauer en vie sans poumons pendant quelques semaines plutôt que quelques jours. Ils ont été surpris par la rapidité avec laquelle son infection a disparu. Et heureusement, des poumons de donneurs sont devenus disponibles.

Bharat a déclaré que des patients comme Bauer n’auraient généralement pas survécu. Désormais, les patients gravement malades ont plus d’options.

“Nous avons une solution potentielle qui consiste à les stabiliser en leur retirant les poumons et en utilisant cette stratégie pour les maintenir en vie pendant que leur corps va mieux”, a-t-il déclaré. “Et puis, quand ils deviennent stables, vous les amenez pour une greffe.”

La petite amie et gardienne de Bauer, Susan Gore, 30 ans, également de De Soto, a déclaré qu’en attendant que son infection disparaisse, elle prendrait une inspiration et se dirait, une respiration pour moi et une pour Davey.

“C’est difficile de comprendre cela, et je suis toujours impressionné que Davey ait pu faire cela – cela montre vraiment sa force”, a déclaré Gore dans le communiqué de presse.

Gore et Bauer resteront à Chicago l’année prochaine afin que son équipe de transplantation puisse le surveiller de près.

Bauer a encouragé les autres à se faire vacciner contre la grippe et à ne pas fumer de cigarettes ou de vapotage, qui contiennent des produits chimiques susceptibles de blesser les poumons.

“Vapoter me sentait mieux et je pensais que c’était l’alternative la plus saine, mais en toute honnêteté, je l’ai trouvé plus addictif que la cigarette”, a-t-il déclaré aux responsables de l’hôpital.

Le ministère de la Santé du Missouri a publié cette semaine des données montrant pour la première fois que plus d’élèves du secondaire (19 %) vapotaient que d’adultes fumaient des cigarettes (17 %) dans le Missouri.

Craignant que les jeunes ne deviennent la prochaine génération d’adultes dépendants à la nicotine, les responsables de la santé organisent ce mois-ci et le prochain à Poplar Bluff, Bethany, Moberly et Salem des conversations d’une heure sur le vapotage pour les adolescents et les adultes du Missouri. Pour en savoir plus, rendez-vous sur VapeTalkMO.com.

“Si j’avais pu remonter le temps, je n’aurais jamais pris une cigarette ou un stylo vape”, a déclaré Bauer, “et j’espère que mon histoire pourra encourager les autres à arrêter de fumer, car je ne souhaiterais à personne ce voyage difficile. »