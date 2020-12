C’est le moment où une pieuvre frappe au hasard un poisson «par dépit» tout en chassant à ses côtés.

Le poulpe peut être vu se déplacer vers le poisson et le frapper avec son tentacule.

Les deux espèces chassent souvent ensemble et utilisent la stratégie de chasse de l’autre à leur avantage, mais il est rare de voir une pieuvre frapper un poisson.

Bien que ce comportement bizarre soit parfois dû à la rancune, il peut aussi être pour garder ses compagnons de chasse en ligne alors que la concurrence devient féroce, affirment les chercheurs. Tout poisson qui se comporte mal essayant de voler des proies peut également être touché.

C’est le moment où une pieuvre (photo) frappe au hasard un poisson « par dépit » tout en chassant à ses côtés

Le poulpe peut être vu se déplacer vers le poisson et le frapper avec son tentacule. Sur la photo: la pieuvre juste avant son attaque

«Les poulpes et les poissons sont connus pour chasser ensemble, profitant de la morphologie et de la stratégie de chasse de l’autre», a expliqué le biologiste marin Eduardo Sampaio, co-auteur de l’étude publiée dans Ecology Journal.

«Étant donné que plusieurs partenaires se joignent, cela crée un réseau complexe où les investissements et les gains peuvent être déséquilibrés, donnant lieu à des mécanismes de contrôle des partenaires.

Il a poursuivi: «Nous avons trouvé différents contextes où ces coups de poing se produisent, y compris des situations où des avantages immédiats sont réalisables, mais surtout dans d’autres contextes où ils ne le sont pas.

L’équipe de chercheurs, dirigée par M. Sampaio, du Centre des sciences marines et environnementales de l’Université de Lisbonne au Portugal, a filmé les poulpes au large des côtes d’El Qusier, en Égypte et d’Eilat, en Israël entre 2018 et 2019.

Une pieuvre (au centre) s’approche d’un poisson avant de le frapper avec son tentacule

Les différentes pieuvres se sont engagées dans un «déplacement actif» de leurs poissons partenaires en mer Rouge lors de la chasse collaborative. Pour le poulpe, le poinçonnage sert de mécanisme de contrôle du partenaire.

«À cette fin, la pieuvre effectue un mouvement rapide et explosif avec un bras dirigé vers un poisson partenaire spécifique, que nous appelons le coup de poing», ont déclaré les chercheurs.

L’équipe a enregistré des coups de poing ciblant différentes espèces de poissons, du poisson-écureuil à queue noire, du mérou à pointe noire et du lyretail à la selle jaune.

« Ces multiples observations impliquant différentes pieuvres à différents endroits suggèrent que le poinçonnage sert un objectif concret dans les interactions interspécifiques », ont ajouté les chercheurs.

Bien que ce comportement bizarre soit parfois dû à la rancune, il peut aussi être pour garder ses compagnons de chasse en ligne alors que la concurrence devient féroce, affirment les chercheurs. Tout poisson qui se comporte mal essayant de voler des proies peut également être touché

Ils émettent l’hypothèse que le coup de poing est utilisé pour contrôler les autres poissons pendant les chasses – soit pour les éloigner des proies, soit pour les expulser complètement du groupe.

Dans les cas où les poissons sont opportunistes et essaient de récolter les bénéfices de la chasse sans y contribuer, la pieuvre peut frapper le poisson en raison d’une simple compétition, ont affirmé les chercheurs.

Mais à deux reprises, une pieuvre a frappé un poisson dans le but de récupérer une proie.

«Dans ces cas, deux scénarios théoriques différents sont possibles. Dans le premier, les avantages sont entièrement ignorés par la pieuvre, et le poinçonnage est un comportement malveillant, utilisé pour imposer un coût au poisson », ont déclaré les chercheurs.

Ils pensent également que les coups de poing peuvent être simplement une «forme d’agression» contre un poisson qui se comporte mal.

L’équipe mène des recherches supplémentaires pour comprendre pourquoi ce comportement bizarre se produit.