La crise climatique et le réchauffement climatique ne modifient pas notre environnement de manière positive et quelques animaux s’y adaptent peut-être déjà. Une étude menée par l’Université Walla Walla, en collaboration avec des chercheurs de l’Université La Sierra, a étudié comment la nature changeante des océans avec l’augmentation de la température affecte les poulpes.

L’étude publié dans le Journal de zoologie physiologique et biochimique par University of Chicago Press Journals est intitulé «Impact de l’exposition à court et à long terme à une eau de mer élevée Pco2 sur le taux métabolique et la tolérance à l’hypoxie chez Octopus rubescens». Une équipe de quatre scientifiques a étudié comment l’acidification des océans, qui est le processus d’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans l’eau de mer, affecte le métabolisme des poulpes. L’équipe comprenait des scientifiques du Département des sciences biologiques de l’Université Walla Walla, Kirt L. Onthank, Lloyd A. Trueblood, Taylir Schrock-Duff et Lydia G. Kore.

Pour leur étude, les scientifiques ont utilisé le poulpe rubescens, une petite espèce de poulpe facile à entretenir, que l’on trouve couramment sur la côte ouest de l’Amérique du Nord. Les espèces ont été exposées à une acidité accrue créée par le dioxyde de carbone pendant une période de cinq semaines. Pendant toute cette durée, les chercheurs ont mesuré leur taux métabolique de routine (RMR) sans acclimatation préalable à l’eau acide, puis à nouveau à la première semaine et après cinq semaines. La pression critique d’oxygène des poulpes a également été mesurée pendant cinq semaines.

L’étude a révélé des résultats surprenants, car les scientifiques ont observé une grande adaptabilité chez les poulpes. Les créatures ont connu des niveaux élevés de changements dans leur métabolisme au cours des 24 premières heures d’exposition à une acidité accrue dans leur environnement. Cette observation montre un contraste frappant avec les céphalopodes, qui ont montré une diminution du changement métabolique.

Cependant, lorsque les poulpes ont été observés après une semaine, leur taux métabolique de routine était revenu à la normale. Cette lecture normale est restée pendant les cinq semaines suivantes et leur capacité à fonctionner avec une faible teneur en oxygène et une acidification élevée a également été compromise.

Cependant, avec cette étude, les scientifiques ont conclu que parmi les autres animaux marins qui ont été étudiés jusqu’à présent, les poulpes montrent la capacité de s’acclimater à des environnements hypercapniques, même jusqu’à 1500 μatm. Bien qu’ils aient mentionné que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier le mécanisme à l’origine du changement de leur taux métabolique de routine. La diminution observée de la tolérance à l’hypoxie dans les états hypercapniques à long terme suggère que Octopus rubescens souffre de limitations respiratoires.

Les scientifiques de l’Université Walla Walla soutiennent que malgré leur résilience à l’acidification, les poulpes côtiers sont confrontés à des concentrations de dioxyde de carbone plus élevées et à une hypoxie environnementale épisodique et aiguë croissante dans les environnements côtiers ouverts et les bassins semi-fermés tels que la mer des Salish.