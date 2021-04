Ken Condon prépare à la fois Thunder Beauty et Miss Amulet pour les inclinaisons à la gloire de Guinéas – avec Thunder Beauty se dirigeant vers Newmarket et Miss Amulet à destination de la France.

Thunder Beauty a fait forte impression lors de ses débuts en hippodrome au Curragh l’été dernier avant de terminer cinquième des Moyglare Stud Stakes au Curragh et septième du Prix Marcel Boussac à Paris.

La pouliche Night Of Thunder sera une étrangère pour les 1000 Guinées Qipco sur le Rowley Mile le 2 mai, mais Condon pense qu’elle pourrait dépasser ses chances.

Il a dit: « Thunder Beauty ira directement pour les 1000 Guinées. Elle semble très bien et est en avant dans son manteau. Son travail rapide jusqu’à présent s’est très bien passé. Elle tentera sa chance à Newmarket.

«Elle est relativement peu courue. Elle a bien remporté sa jeune fille au Curragh et je pensais qu’elle avait couru une belle course dans le Moyglare à partir d’un tirage au sort extérieur.

« Je lui pardonnerais la France. C’était un très mauvais terrain et il y avait un peu de barging et de mêlée dans la ligne droite. Billy (Lee) s’est occupé d’elle quand sa chance était passée.

« Elle coûtera cher, mais elle est d’un beau père et nous sommes heureux avec elle. »

Stablemate Miss Amulet a remporté trois de ses huit départs en tant que juvénile, y compris un succès notable dans le groupe 2 contre le vainqueur des Nell Gwyn Stakes de mercredi, Sacred in the Lowther à York.

Elle a terminé sa campagne par deux excellents efforts de défaite – en terminant deuxième des Cheveley Park Stakes à Newmarket et troisième de la Breeders ‘Cup – et Condon considère les 1000 Guinées françaises comme une cible appropriée.

« Miss Amulet, espérons-le, repartira dans les 1000 Guinées françaises. Elle y ira directement le 16 mai », a ajouté l’entraîneur.

«Elle a eu une très bonne année l’an dernier et a continué à progresser. Elle a terminé avec un troisième de la Breeders ‘Cup sur un kilomètre.

«Longchamp pourrait être l’endroit le plus approprié pour elle pour courir dans une Classique. À l’avenir, elle pourrait revenir en voyage.

«J’espère qu’elle s’est entraînée sur – on ne sait jamais vraiment jusqu’à ce qu’ils courent.

« Elle a bien fait physiquement, elle a l’air bien et s’entraîne bien. Tous les signes sont plutôt bons. Elle tentera sa chance et nous ferons un plan après ça. »

Deux autres Condon, trois ans, ont hâte de faire campagne cette saison: Teresa Mendoza et Laws Of Indices.

Teresa Mendoza n’a pas été vue depuis sa 10e place dans le Moyglare en septembre, tandis que Laws of Indices n’a pas été déshonoré en terminant cinquième lors de sa réapparition dans le procès de 2000 guinées à Leopardstown le week-end dernier.

Condon a déclaré: « Teresa Mendoza est une autre belle pouliche et elle repartira de la Polonia (course de Listed) à Cork le 7 mai.

Elle a l’air d’une pouliche rapide et déçue par le Moyglare. Elle a remporté sa première fois et a très bien couru derrière New Treasure sur un terrain très lourd dans un groupe trois au Curragh.

« J’espère qu’elle sera sur une belle surface et que ça a l’air d’une belle course pour la relancer

«J’étais satisfait des lois des indices à Leopardstown. Je pensais qu’il courait bien avec un penalty.

« Il y a quelques personnes impliquées et une décision devra être prise entre le faire courir sur six ou sept stades. Il peut s’éloigner un peu lentement des étals.

« Il pourrait aller pour les Lacken Stakes (groupe trois de six furlong à Naas le 16 mai), ou le maillot de Royal Ascot est une option sur sept. »

De son équipe de deux ans, l’entraîneur a ajouté: « Nous allons probablement lancer le premier d’entre eux la semaine prochaine. Nous en avons une bonne équipe et il y a une pouliche Bated Breath et une Hot Streak qui sont prêtes à partir.

« C’est encore tôt, mais ils se préparent bien. »