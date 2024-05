Les poulets de basse-cour sont responsables de l’épidémie de salmonelle

Colby, tu as fait part de ces préoccupations au plus haut vétérinaire de l’État. Eh bien, et Abby, il me dit que les poulets de basse-cour ne sont pas testés à Oilton, donc ils peuvent être un souci quand il s’agit de salmonelles. Il a cependant donné quelques conseils à ces propriétaires pour assurer la sécurité des choses. Alors qu’une communauté locale pousse à posséder sa propre volaille parce que certains gens de basse-cour, euh, s’ils ne font aucun test, ils n’ont aucun moyen de savoir avec certitude si leurs poulets sont infectés ou non. Et donc il y a un plus grand potentiel qu’ils puissent, euh, que leurs poulets puissent être infectés par 11 habitants de l’Oklahoma malades de la salmonelle causée par les poulets de basse-cour. LE CDC ENCOURAGE LES PROPRIÉTAIRES À PRENDRE LES BONNES MESURES. LES GENS QUI VIVENT À MOORE SE BATTENT POUR AVOIR LA CHANCE DE FAIRE CES MESURES. Puisque les poulets de basse-cour ne sont pas légaux là-bas. J’AI COMMENCÉ UN JARDIN ET LA PROCHAINE ÉTAPE AVEC LE JARDINAGE EST LES POULETS. Alors j’ai regardé l’ordonnance municipale et ce n’était pas légal d’avoir des poulets, et j’ai pensé que c’était fou. LE CDC DIT QUE SI VOUS AVEZ UN TROUPEAU DANS LA COUR, VOUS DEVEZ ÊTRE ASSUREZ-VOUS DE VOUS LAVER FRÉQUEMMENT LES MAINS ET DE GARDER UN ŒIL PRÈS SUR LES ENFANTS, UN SENTIMENT REPORTÉ PAR LE VÉTÉRINAIRE DE L’ÉTAT. LES JEUNES ENFANTS, EN PARTICULIER, embrasseront parfois des bébés poulets et les manipuleront, puis ils iront prendre une collation. LE CONSEIL MUNICIPAL DE MOORE DIT QU’IL EXISTE DÉJÀ DANS LES VILLES VOISINES COMME OKC ET NORMAN, QUI AUTORISENT LES POULETS DE COUR. Je pense que nous pouvons être raisonnables avec nos attentes à l’égard des citoyens de Moore. LA PROPRETÉ NE CONSISTE PAS SEULEMENT À ÉVITER LES MALADIES, C’EST L’UNE DES PRÉOCCUPATIONS DES VOISINS QUI LUTTER CONTRE LA PROPOSITION. Je pense que c’est comme n’importe quel autre animal de compagnie quand il est dans ton jardin. Hum, si votre animal souffre d’une quelconque maladie, vous allez l’emmener chez le vétérinaire. Vous allez vous occuper de ces gens. Je pense vraiment que les gens les traiteront comme des animaux et pas seulement comme une petite chose mignonne. LES RÉSIDENTS DE MOORE ESPÉRENT DES POULES DE COUR DIRE QU’ILS PRÉVIENNENT DE RAPPORTER CELA AU CONSEIL MUNICIPAL ICI EN JUILLET

Pourparlers pour légaliser les poulets de basse-cour à Moore alors que l’épidémie de salmonelle se poursuit Les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé que les poulets élevés dans les arrière-cours sont responsables d’une épidémie de salmonelle à l’échelle nationale, qui comprend 11 habitants de l’Oklahoma qui sont tombés malades. Mise à jour : 18 h 35 HAC le 24 mai 2024 Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté que les poulets élevés dans les arrière-cours sont responsables d’une épidémie de salmonelle à l’échelle nationale, qui comprend 11 habitants de l’Oklahoma qui sont tombés malades. Rod Hall, vétérinaire d’État au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts, a déclaré que les poulets dans les arrière-cours ne sont pas souvent testés, ce qui est inquiétant en ce qui concerne la propagation des salmonelles. Obtenez les dernières nouvelles intéressantes en cliquant ici. « S’ils ne font aucun test, ils ne peuvent pas savoir avec certitude si leurs poulets sont infecté ou non. Il y a donc un plus grand risque que leurs poulets soient infectés », a déclaré Hall. L’alerte est survenue alors que les résidents de Moore cherchent à rendre légal l’élevage des volailles dans leur propre cour. « J’ai commencé un jardin et la prochaine étape avec le jardinage est celle des poulets. J’ai donc regardé l’ordonnance de la ville et j’ai vu qu’il n’était pas légal d’avoir des poulets et j’ai pensé que c’était fou », a déclaré Jordan Hodgden, un habitant de Moore. Le CDC recommande à ceux qui ont des troupeaux dans leur jardin de se laver fréquemment les mains et de garder un œil sur les enfants, un sentiment repris par Hall. « Les jeunes enfants en particulier embrasseront les bébés poulets et les manipuleront, puis ils iront prendre une collation », a-t-il déclaré.>> Téléchargez l’application KOCO 5Actuellement, le conseil municipal de Moore a déclaré qu’il étudiait déjà les villes voisines qui permettraient aux résidents d’avoir des poulets dans leurs arrière-cours, comme Oklahoma City et Norman. « Je pense que nous pouvons être raisonnables avec nos attentes envers les citoyens de Moore », a déclaré Hodgden. «Je pense que c’est comme n’importe quel autre animal de compagnie lorsqu’il est dans votre jardin. Si votre animal souffre d’une quelconque maladie, vous l’emmènerez chez le vétérinaire et vous vous en occuperez. Je pense vraiment que les gens les traiteront comme des animaux et comme de petites choses mignonnes. » Les habitants favorables à l’élevage de poules dans leur jardin déclarent qu’ils envisagent de soulever la question devant le conseil municipal en juillet. grêle possible dans l’Oklahoma Certaines parties du sud-ouest de l’Oklahoma subissent des dégâts causés par les tornades lors des violentes tempêtes de jeudi. Les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé que les poulets élevés dans les arrière-cours sont responsables d'une épidémie de salmonelle à l'échelle nationale, qui comprend 11 habitants de l'Oklahoma qui sont tombés malades. Rod Hall, vétérinaire d'État au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts, a déclaré que les poulets dans les basses-cours ne sont pas souvent testés, ce qui est inquiétant en ce qui concerne la propagation des salmonelles. Les résidents favorables à l'élevage de poules dans leur cour disent qu'ils prévoient de soulever la question devant le conseil municipal en juillet.