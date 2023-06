Les poules et le calendrier des matchs de la Coupe du monde junior masculine de la FIH Hockey en Malaisie 2023 dévoilés

La très attendue Coupe du monde junior masculine de hockey FIH Malaisie 2023 a été officiellement lancée aujourd’hui lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Mercure Living Hotel, Putrajaya, Malaisie, en présence du ministre malaisien de la Jeunesse et des Sports, YB Hannah Yeoh et du président du MHC, Dato’ Sri Subahan Kamal.

A cette occasion, les poules et le calendrier des matchs du tournoi ont été dévoilés. La Malaisie est dans le groupe A avec l’Argentine, l’Australie et le Chili, tandis que l’Allemagne, la France, l’Afrique du Sud et l’Égypte sont dans le groupe B, l’Inde, l’Espagne, la Corée et le Canada sont dans le groupe C, et les Pays-Bas, la Belgique, le Pakistan et La Nouvelle-Zélande est dans le groupe D.

Les poules ont été établies sur la base des tout premiers classements mondiaux juniors de la FIH.

Les 16 équipes du monde entier se disputeront le titre de champion tant convoité du 5 au 16 décembre 2023 au stade national de hockey Bukit Jalil, qui sera le lieu de compétition de ce championnat.

Un autre temps fort de la cérémonie a été l’introduction du logo officiel de l’événement. La couleur verte du logo a été choisie comme couleur principale dans la production du design comme symbole d’amour pour l’environnement ainsi que pour mettre en valeur des éléments de l’hibiscus, de la fleur nationale et du calao qui fait la fierté des Malaisiens.

Le magnifique gratte-ciel de Kuala Lumpur, Merdeka 118, qui est la deuxième plus haute tour du monde, les tours jumelles Petronas (KLCC), ainsi que la tour de Kuala Lumpur, ont également été intégrés dans la conception du logo officiel, ce qui a aidé le monde apprend à mieux connaître la Malaisie.

De plus, le pont Putrajaya, une représentation de la grandeur de la ville, est un élément important qui est mis en évidence dans la conception. Il est généralement connu que Putrajaya sert de centre administratif pour le gouvernement malaisien, abritant tous les ministères et départements du pays.

Par le biais d’un enregistrement vidéo, le président de la FIH, Tayyab Ikram, a délivré un message et a félicité les 16 équipes qualifiées pour disputer la 13e édition de la Coupe du monde junior masculine de hockey de la FIH :

«Grâce à son approche« les athlètes d’abord », mentionnée dans la nouvelle stratégie d’autonomisation et d’engagement qui a été récemment lancée, la FIH a fait de la jeunesse une priorité pour l’avenir. Les Coupes du monde juniors de la FIH jouent un rôle crucial à cet égard.

De plus, comme l’une de mes priorités en tant que président de la FIH est de mettre en évidence les puissantes contributions que le hockey peut apporter en dehors du sport lui-même pour les individus, la communauté et la société – le sujet important de la durabilité faisant partie intégrante de cette ambition – j’ai hâte de voir les façons dont cela sera réalisé dans cet événement.