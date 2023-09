Les pots-de-vin de 330 millions de dollars du Qatar à la FIFA révélés dans de nouveaux documents

Les documents judiciaires publiés commencent à montrer combien d’argent le Qatar a déboursé pour recevoir la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Un dossier déposé par une organisation basée à Philadelphie a révélé que le Qatar avait transféré des millions aux membres des comités de la FIFA. La Banque nationale du Qatar (QNB) a envoyé ces fonds directement. Les membres du comité sont chargés de sélectionner une nation hôte pour chaque tournoi de la Coupe du monde.

Tablette rapporte que les documents de QNB répertorient les noms, les numéros de compte bancaire et les sommes exactes qui ont changé de mains. Le magazine souligne également qu’environ 330 millions de dollars ont été versés à 22 personnes entre février 2009 et décembre 2010. Le vote a eu lieu pour sélectionner l’hôte des Coupes du monde 2018 et 2022 le 2 décembre 2010.

Les membres de la FIFA qui ont voté pour le Qatar sont ceux qui ont reçu le plus de pots-de-vin

Le Qatar a finalement recueilli suffisamment de voix pour devancer les États-Unis en tant que pays hôte de la compétition de 2022. Lors du dernier tour de scrutin, ce pays du Moyen-Orient a obtenu 14 voix au total, contre huit pour les États-Unis. Le média affirme que la majorité de l’argent transféré est allée aux 14 membres de la FIFA.

Les paiements aux fonctionnaires des organes directeurs se sont déroulés en deux étapes distinctes. Le Qatar a envoyé une partie de l’argent avant le vote. Il a envoyé le reste des fonds une fois que le Qatar a obtenu suffisamment de voix pour accueillir la Coupe du monde 2022. De nombreux bénéficiaires de pots-de-vin ont utilisé des comptes bancaires offshore. Cette tactique est généralement utilisée par les personnes qui tentent de garder les regards indiscrets sur les affaires.

Un ancien dirigeant russe aurait reçu le plus gros salaire

Grâce aux documents publiés, Tablette rapporte que les paiements les plus importants des responsables qataris sont allés à Vitaly Mutko. L’ancien ministre russe des Sports aurait reçu plus de 100 millions de dollars en paiements combinés. Un premier transfert de 72,6 millions de dollars a eu lieu début 2009. Le Qatar a finalisé ses paiements à Mutko avec un transfert de 34 millions de dollars après le vote de décembre 2010. Le Comité international olympique a interdit Mutko en 2017.

La Coupe du monde 2022 au Qatar a été un succès sur le terrain, mais aussi le centre d’intenses réactions négatives. Le tournoi a été la Coupe du monde la plus diffusée de l’histoire de la compétition. Néanmoins, les militants des droits humains ont fustigé les organisateurs qataris pour le traitement réservé aux travailleurs migrants et les lois LGBTQ+ strictes.

PHOTO : IMAGO / Sven Simon