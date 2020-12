Depuis des générations, les potiers du village d’El Nazla utilisent la boue transportée par le Nil pour fabriquer leurs produits à la main, en utilisant des techniques qui, selon eux, remontent à l’Égypte ancienne.

Mais ils disent qu’ils luttent maintenant pour préserver leur métier contre les pressions de l’inflation, de la pollution et de la modernisation.

Les potiers mélangent manuellement l’argile, la paille et les cendres dans des ateliers en plein air avant de faire cuire des pots dans de grands fours traditionnels alimentés en bois et en pneus. Les urnes et les bols qui en résultent sont de couleur marron clair.

« Cet artisanat est aussi vieux que le village lui-même », explique Hosni Ahmed, 38 ans, qui travaille depuis 25 ans comme potier dans le village, situé à environ 100 km au sud-ouest du Caire sur un canal alimenté par le Nil.

En plus des baisses saisonnières de la production dues à moins de soleil et plus de pluie en hiver, les villageois affirment qu’ils doivent également faire face à une augmentation des prix des matières premières et à une baisse de la qualité du limon.

«Le Nil aujourd’hui ne nous apporte pas de boue comme avant», a déclaré Alaa Ahmed, le frère de Hosni, 31 ans. « Même lorsque nous récupérons la boue, elle n’est pas propre, pleine d’eaux usées et d’ordures. »

Ils disent également que les autorités ont proposé de moderniser leur artisanat, suggérant d’utiliser des fours à gaz moins polluants et de produire différentes variétés de pots pour les amateurs de poterie et les touristes qui visitent le village.

«S’ils veulent se moderniser, ils doivent le traiter comme une zone naturelle protégée», a déclaré Hosni. « C’est du patrimoine. »