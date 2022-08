Les postiers sont les derniers à faire grève alors que le chaos des coûts au Royaume-Uni se poursuit

LONDRES, 26 AOÛT : grève des postiers sur la ligne de piquetage à Whitechapel le 26 août 2022 à Londres, Royaume-Uni. Plus de 100 000 travailleurs et travailleuses des postes se sont déplacés à travers le pays aujourd’hui dans le cadre d’un conflit salarial. Photo de Guy Smallman/Getty Images

LONDRES – Les postiers de tout le Royaume-Uni se sont mis en grève vendredi dans le cadre d’un différend sur les salaires et les conditions de travail de l’ancien monopole d’État Royal Mail, la plus grande grève de l’été et la plus importante du pays depuis 2009. Le débrayage, le premier des quatre prévus dans les semaines à venir, a impliqué 115 000 travailleurs dans 1 500 sites, et est le dernier d’une série de conflits sociaux qui se déroulent alors que le pays lutte contre une crise historique du coût de la vie. Cette semaine, les avocats pénalistes ont voté en faveur d’une grève indéfinie à partir du 5 septembre – le jour où le nouveau Premier ministre du pays est annoncé – en raison des réductions de leur salaire résultant des modifications apportées par le gouvernement au système d’aide juridique du pays. Pendant ce temps, des grèves ferroviaires massives ont paralysé le pays pendant plusieurs jours tout au long de l’été. Les membres du Syndicat des travailleurs de la communication (CWU) ont voté à 98,7 % en faveur de la grève, avec un taux de participation de plus de 72 %. D’autres grèves auront lieu les 31 août, 8 et 9 septembre.

LONDRES – 26 août 2022 : le secrétaire général du CWU, Dave Ward (en veste de costume grise), visite la ligne de piquetage à Whitechapel le 26 août 2022. Les membres du Syndicat des travailleurs de la communication (CWU) ont voté en faveur de la grève à 97,6 % en le scrutin, dans la plus grande grève de l’été à ce jour. Guy Smallman/Getty Images

Royal Mail dit avoir offert aux membres du CWU une augmentation de salaire de 5,5% et a cité la situation financière précaire de l’entreprise comme l’une des principales raisons pour lesquelles les salaires ne peuvent pas suivre le rythme de l’inflation. Le groupe a réitéré que Royal Mail perd déjà 1 million de livres sterling (1,18 million de dollars) par jour et que les demandes de CWU coûteraient plus d’un milliard de livres sterling par an à mettre en œuvre. Dans un communiqué jeudi, Royal Mail a déclaré que les grèves avaient plongé l’entreprise dans “la période la plus incertaine de ses 500 ans d’histoire”. “Notre avenir est celui d’une entreprise de colis. Nous devons adapter les anciennes méthodes de travail conçues pour les lettres à un monde de plus en plus dominé par les colis, et nous devons agir rapidement”, a déclaré la société. “Nous voulons protéger à long terme les emplois permanents bien rémunérés et conserver notre place de leader du secteur en matière de rémunération, de conditions générales. C’est dans l’intérêt de Royal Mail et de tous ses employés.” Royal Mail a accusé les propositions du syndicat d’être résistantes au changement et a déclaré que la vision du CWU pour l’avenir de l’entreprise “créerait une spirale vicieuse de volumes en baisse, de prix plus élevés, de pertes plus importantes et de moins d’emplois”. Le CWU conteste cette suggestion selon laquelle une augmentation de salaire de 5,5 % est sur la table, arguant qu’en réalité, Royal Mail a imposé une augmentation de salaire inconditionnelle de 2 % aux travailleurs sans consultation. Un autre 1,5% dépend du fait que les travailleurs renoncent à certaines conditions que le CWU juge inacceptables, affirme le syndicat, tandis que RMG a également offert une prime de 500 £ liée aux performances que le syndicat juge impossible à atteindre.

L’inflation au Royaume-Uni a atteint 10,1 % en juillet et la Banque d’Angleterre s’attend à ce que la hausse des prix à la consommation dépasse 13 % en octobre. Les économistes de Citi ont prévu cette semaine que l’inflation dépasserait 18% au premier trimestre 2023 alors que le plafond énergétique du pays continue de grimper à des niveaux sans précédent, aggravant la crise du coût de la vie. Le régulateur britannique de l’énergie Ofgem a annoncé vendredi que le plafond annuel des prix des factures d’énergie augmenterait de 80% à partir d’octobre, passant de 1 971 £ à 3 549 £, pour faire face à la flambée des prix du gaz. Certains analystes du marché s’attendent à ce que le plafond dépasse 6 000 £ en 2023. Le CWU a également remis en question les difficultés financières de l’entreprise, à la lumière des paiements substantiels aux actionnaires et aux cadres supérieurs au cours de l’année écoulée. Royal Mail affirme que de nombreux employés sont actionnaires et ont donc reçu ces paiements, et que les deux tiers des 400 millions de livres sterling de dividendes versés ces dernières années ont été financés par les bénéfices de sa filiale GLS aux Pays-Bas. “Perte de confiance” Le secrétaire général adjoint du CWU, Terry Pullinger, a déclaré à CNBC que la position de négociation de Royal Mail avait été “extrêmement agressive” depuis janvier, bien que les deux parties aient précédemment travaillé sans incident sur un accord de modification proposé, conçu pour moderniser l’entreprise. Il a ajouté que depuis le début de l’année, “c’est leur chemin ou l’autoroute”. “Nos membres ont voté lors de deux scrutins massifs, l’un sur les salaires et l’autre sur les propositions de changement et les deux scrutins ont vu plus de 80 000 travailleurs participer aux deux scrutins et renvoyer 97,6% et 98,7% de oui à la grève”, a déclaré Pullinger à CNBC par e-mail mardi. . “Ceci malgré la propagande sans précédent de la direction, c’est un vote de défiance massif et montre que RMG a perdu la confiance, le respect et la confiance de ses employés.”

Royal Mail Group a réalisé un bénéfice de 758 millions de livres sterling au cours du dernier exercice, en partie grâce à l’augmentation de l’activité postale pendant la pandémie de Covid-19, mais le dernier trimestre brosse un tableau plus sombre, avec Royal Mail – la branche britannique du service postal du groupe – déclarant une perte d’exploitation de 92 millions de livres sterling. Les bénéfices du groupe ont plutôt été tirés par sa filiale néerlandaise de tri de colis, GLS. Le PDG de Royal Mail, Simon Thompson, a insisté pour discuter simultanément des salaires et des conditions, plutôt que dans le cadre de négociations séparées, une décision qui fait écho au différend entre l’opérateur ferroviaire Network Rail et divers syndicats des transports. Malgré les difficultés financières de l’entreprise, Thompson a reçu un salaire annuel et des avantages sociaux de 753 000 £ l’année dernière, y compris une prime unique de 140 000 £. Le directeur financier, Mick Jeavons, a gagné 1,3 million de livres sterling.

LONDRES – 25 août 2022 : les employés de Royal Mail se mettront en grève pendant quatre jours en août et septembre dans le cadre d’un conflit salarial. Rasid Necati Aslim/Agence Anadolu via Getty Images