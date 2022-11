Les postiers du Royaume-Uni lancent la grève du Black Friday alors qu’une action revendicative balaie le pays

LONDRES – Des grévistes du syndicat CWU assistent à la ligne de piquetage au centre Peckham Royal Mail le 24 novembre 2022 à Londres, en Angleterre. Les grèves prévues pour le week-end du Black Friday et la veille de Noël se poursuivront après la fin des pourparlers entre Royal Mail et le Communication Workers Union sans accord. Guy Smallman/Getty Images

LONDRES – Des milliers de postiers au Royaume-Uni sont en grève de deux jours, perturbant le Black Friday après des pourparlers entre courrier Royal et le Syndicat des travailleurs de la communication a échoué. Les dirigeants du syndicat, qui représente environ 115 000 postiers en grève, ont repris les négociations avec les dirigeants de Royal Mail au début du mois dernier, les pourparlers ayant maintenant duré sept mois. Cependant, Royal Mail Group – récemment renommé Services de distribution internationale à la Bourse de Londres – a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il avait déposé sa “meilleure et dernière offre” et accusé le syndicat de “tenir Noël en rançon”. Le CWU a annoncé 10 jours supplémentaires de grève jusqu’à la veille de Noël, dont quatre ont été officiellement notifiés, le dernier tombant le 1er décembre. En octobre, Royal Mail a révélé son intention de supprimer jusqu’à 10 000 emplois d’ici l’été prochain et a enregistré une perte d’exploitation ajustée semestrielle de 219 millions de livres sterling (265,3 millions de dollars), et le PDG Simon Thompson a déclaré que les grèves avaient déjà ajouté 100 millions de livres sterling à l’entreprise. pertes jusqu’à présent cette année. Les actions d’IDS ont chuté de plus de 58% depuis le début de l’année. “Dans une entreprise déficitaire, avec chaque jour supplémentaire de grève, nous sommes confrontés au choix difficile de dépenser notre argent pour payer et protéger les emplois, ou pour le coût des grèves”, a déclaré Thompson mercredi. “La grève prévue par le CWU tient Noël en rançon pour nos clients, nos entreprises et nos familles à travers le pays, et met en danger les emplois de leurs propres membres.” Le syndicat a déclaré mercredi avoir rencontré des dirigeants de Royal Mail, mais a affirmé que Thompson n’était pas présent. Dans un communiqué, le CWU a mis en garde contre “la fin de Royal Mail tel que nous le connaissons”. Royal Mail affirme que sa dernière offre comprend un accord salarial amélioré pouvant aller jusqu’à 9% sur 18 mois, un nouveau programme de participation aux bénéfices pour les employés, un blocage des licenciements obligatoires jusqu’à fin mars 2023 et une amélioration des packages de départ volontaire. Cependant, le syndicat a accusé les dirigeants de l’entreprise de “transformer Royal Mail Group en un service de messagerie de colis de type économique, dépendant de la main-d’œuvre occasionnelle”, imposant des licenciements obligatoires aux postiers tout en conservant le personnel de l’agence avec un salaire inférieur, et offrant un “totalement inadéquat, augmentation de salaire de 3,5 % non antidatée.” Il a également déclaré que l’accord sur la table comprenait des réductions des indemnités de maladie, la suppression d’une prime le dimanche, des heures de début et de fin plus tardives et “l’introduction d’une technologie qui surveillera les postiers à chaque minute de la journée”.

BIRMINGHAM, Royaume-Uni – 24 novembre 2022 : postiers sur la ligne de piquetage au Central Delivery Office and Mail Centre de Birmingham. Les membres du Syndicat des travailleurs de la communication (CWU) organisent une grève de 48 heures dans un conflit de longue date sur les emplois, les salaires et les conditions. Jacob King/PA Images via Getty Images

“Nous n’accepterons pas que 115 000 employés de Royal Mail – les personnes qui nous ont permis de rester connectés pendant la pandémie et qui ont fait des millions de profits pour les patrons et les actionnaires – portent un coup aussi dévastateur à leurs moyens de subsistance”, a déclaré le secrétaire général du CWU, Dave Ward. “Ces propositions sonnent le glas de Royal Mail tel que nous le connaissons, et sa dégradation d’une institution nationale en une entreprise d’économie de gig peu fiable de style Uber.” En août, les postiers ont voté massivement en faveur d’une action de grève pour protester contre les salaires et les conditions, après que Royal Mail a initialement imposé une augmentation de salaire de 2% aux travailleurs alors que l’inflation britannique se dirigeait vers deux chiffres. L’inflation au Royaume-Uni a atteint 11,1 % en octobre. Le syndicat demande une amélioration de l’accord salarial de 18 mois, une garantie de non-licenciement obligatoire et une “stratégie commerciale alternative qui verrait Royal Mail Group utiliser son avantage concurrentiel pour se développer en tant qu’entreprise, au lieu de devenir un employeur de colis à économie de marché. “ Grèves dans tous les secteurs Les travailleurs des secteurs public et privé font grève au Royaume-Uni pour les salaires, les conditions de travail et les retraites, l’inflation atteignant son plus haut niveau depuis plus de 40 ans et l’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire (OBR) prévoyant la semaine dernière la plus forte baisse du niveau de vie depuis le début des enregistrements. L’Office des statistiques nationales (ONS) a estimé qu’en moyenne 19 500 jours ouvrables par mois ont été perdus en raison d’actions revendicatives en 2019, mais ce chiffre a augmenté depuis la pandémie de Covid-19 et a atteint 87 600 en juillet 2022. Les grèves ferroviaires ont pratiquement paralysé les services ferroviaires du pays pendant plusieurs jours tout au long de l’année, et le syndicat RMT, dont les membres travaillent pour Network Rail et 14 autres opérateurs ferroviaires, a récemment voté en faveur de quatre autres grèves ferroviaires de 48 heures dans le à l’approche de Noël. Le Royal College of Nursing a récemment annoncé que ses membres organiseront des débrayages d’ici la fin de l’année pour la première fois en 106 ans d’histoire. La British Medical Association organisera un scrutin en janvier pour les jeunes médecins en Angleterre sur un accord salarial qui leur offrirait une augmentation de 2% cette année, tandis que 18 000 ambulanciers représentés par les importants syndicats GMB et Unite votent actuellement sur la grève.