Les postes vacants au centre-ville de Calgary atteignent un nouveau sommet, mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles

Plus d’un tiers des espaces de bureaux étaient vacants au centre-ville de Calgary au deuxième trimestre de cette année, ce qui est un record, selon un nouveau rapport de la société immobilière commerciale CBRE.

Il s’agissait également du taux de postes vacants le plus élevé de tout le Canada, a déclaré le directeur général régional de l’entreprise, Greg Kwong.

Kwong a déclaré que le problème remonte à 2015, lorsque le prix du pétrole s’est effondré et que les entreprises ont été contraintes de licencier du personnel et, dans certains cas, de fermer complètement leurs portes.

La ville a également ajouté des bureaux au cours des dernières années à mesure que des projets de construction sont mis en ligne. Pendant ce temps, le rebond du prix du pétrole ne s’est pas encore traduit par davantage d’emplois de bureau, a-t-il déclaré.

“C’est le reflet du secteur de l’énergie qui essaie toujours de redresser la barre et de se calibrer pour les 20 à 30 prochaines années, qu’il s’agisse de dépenses en capital, de déploiement d’employés et de fusions et acquisitions à venir”, a-t-il déclaré.

Le rapport indique que la “consolidation du secteur de l’énergie” des espaces de bureaux continue d’influencer l’inoccupation des bureaux au centre-ville.

Les postes vacants dans l’immobilier commercial ont atteint un niveau record au centre-ville de Calgary avec la mise en ligne d’une nouvelle offre et la consolidation continue du secteur de l’énergie. (CBRE)

Les stratégies de travail hybrides avec plus d’employés de bureau restant à la maison pendant une partie de la semaine ont également réduit la demande d’espaces de bureau au centre-ville, indique le rapport.

Alors que le taux de vacance atteint 33,7 %, Alex Whalley, professeur agrégé de commerce et d’économie à l’Université de Calgary, affirme que la croissance future est plus susceptible de provenir de l’extérieur du secteur pétrolier et gazier.

« Le secteur de la technologie à Calgary commence à croître, mais il est encore beaucoup plus petit que celui de l’énergie », dit-il. “Ce sera donc quelque chose à surveiller pour voir comment ce secteur se comporte au fil du temps.”

Selon le rapport, les propriétaires qui ont investi dans des mises à niveau et des rénovations d’anciens bâtiments et équipements en récoltent les bénéfices, ces propriétés surpassant les propriétés des propriétaires qui ne l’ont pas fait.

La ville fait également un effort pour convertir les immeubles de bureaux vides en espaces résidentiels, annoncé la semaine dernière que deux autres immeubles de bureaux du centre-ville seront convertis en condos.

Au total, le conseil municipal a engagé 100 millions de dollars dans le programme d’incitation au développement du centre-ville de Calgary, qui vise à éliminer les espaces de bureaux excédentaires grâce à des conversions.

Mark Garner, directeur exécutif de la Calgary Downtown Association, pense que les choses s’améliorent, mais que l’amélioration prend du temps.

“Nous devons nous assurer que c’est une sorte d’économie équilibrée avec le pôle d’emploi, ainsi que cette destination touristique et ramener la communauté au centre-ville”, a-t-il déclaré.