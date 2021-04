WASHINGTON – L’administration Biden n’a pas encore nommé d’ambassadeurs américains à des postes à l’étranger, même si elle a près de 90 postes vacants à pourvoir – des points chauds géopolitiques à Pékin et à Mexico aux postes de prune à Rome et à Londres.

Le retard survient alors que la Maison Blanche évalue le nombre d’emplacements à réserver aux donateurs et alliés politiques aux poches profondes, une pratique controversée mais routinière qui, selon les critiques, pourrait saper la promesse du président Joe Biden de restaurer la position mondiale de l’Amérique.

« Envoyer les créateurs de mode et les magnats du cinéma à Londres, Berlin et Paris est en fait plus inquiétant et problématique que jamais », a déclaré Brett Bruen, un ancien bureau du service extérieur qui a travaillé sur l’engagement mondial dans l’administration Obama. « Parce que ce sont ces pays qui doutent… de savoir si nous allons vraiment être un partenaire fiable ou non. »

Le département d’État est « paralysé » par l’inaction de la Maison Blanche à nommer les ambassadeurs, a déclaré Bruen, car les assistants de Biden déterminent toujours combien de postes iront aux aisés et aux contacts bien connectés.

« Les ambassades sont fondamentalement dans un schéma d’attente », a-t-il déclaré.

Eric Rubin, ancien ambassadeur en Bulgarie et chef de l’American Foreign Service Association, qui représente le corps diplomatique américain, a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi la Maison Blanche n’avait pas donné le feu vert au département d’État pour commencer à pourvoir des postes clés avec des diplomates de carrière. .

Mais à ce rythme, les 87 postes actuellement vacants pour les ambassadeurs devraient rester vacants tout au long de l’été, a-t-il déclaré, en raison du temps qu’il faut aux candidats pour être examinés et confirmés.

Le président n’a jusqu’à présent nommé que Linda Thomas-Greenfield comme son ambassadrice auprès des Nations Unies. Selon Politico, Cindy McCain, l’épouse de feu le sénateur John McCain, serait en cours de sélection pour l’ambassadrice américaine auprès du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, basé à Rome. McCain serait le premier républicain de l’administration Biden à être sélectionné pour un poste confirmé par le Sénat.

Invité à confirmer la nomination annoncée de McCain, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes lundi que c’était un processus en cours et que le président n’avait pas encore pris de décisions finales sur les nominés pour « la grande majorité des nominations d’ambassadeur ».

Elle a déclaré aux journalistes la semaine dernière que « les nominés de carrière seront probablement dans la première liste de nominés pour les ambassadeurs ».

Les collecteurs de fonds ont déclaré que bien qu’il y ait de l’angoisse parmi les donateurs en lice pour les places de prunes, comme c’est typique de toute administration, les partisans comprennent que l’administration Biden utilise les premiers mois de son mandat pour faire face à la pandémie de coronavirus qui a bouleversé l’économie américaine et la vie américaine.

« Biden a nommé une équipe très intelligente jusqu’à présent. Nous n’allons pas avoir de crise diplomatique. Il peut arriver un moment où les choses se compliquent – alors que nous avons nos deux autres grandes priorités avec le COVID et l’économie – vous » Je dois aller plus vite sur certains de ces points », a déclaré un vétéran de la collecte de fonds démocrate à USA TODAY sous couvert d’anonymat étant donné la sensibilité du sujet. « Je pense que vous ressentez définitivement l’angoisse des gens qui essaient juste de passer par le processus du personnel. »

Dans certains pays, où la relation fonctionne bien sur le plan pratique et où il n’y a pas de crise actuelle, l’impact n’est pas très grave, a déclaré Rubin. Mais dans de nombreuses capitales, les retards prolongés dans le recrutement des ambassadeurs seront considérés comme un sérieux camouflet diplomatique.

« Une grande partie du monde voit cela comme un signe de manque de respect », a déclaré Rubin. « Personne d’autre ne laisse les ambassadeurs vacants – et dans ce cas, nous parlons de continuer trois mois après la transition présidentielle. »

Il a déclaré que le fait de ne pas nommer un ambassadeur américain en Chine était parmi les plus problématiques, et pas seulement en raison de l’importance de cette relation de plus en plus controversée, à la suite d’une réunion inhabituellement tendue en Alaska.

« Compte tenu de la nature consciente du protocole et de la hiérarchie du gouvernement chinois et du système chinois, cela signifie qu’il n’y a vraiment aucune possibilité de dialogue avec les hauts fonctionnaires à Pékin – à moins que le président ou d’autres hauts fonctionnaires n’appellent directement », a-t-il dit.

Suite:« Fondamentalement en désaccord »: la réunion de Blinken, Chine s’est réchauffée en Alaska

La Maison Blanche n’a pas indiqué qui était en ligne pour le poste crucial à Pékin, mais les rapports des médias se sont concentrés sur les candidats politiques possibles, y compris Robert Iger, le président exécutif de The Walt Disney Company, et Rahm Emanuel, l’ex-accusateur dur. membre du Congrès et ancien maire de Chicago.

M. Taylor Fravel, un expert de la Chine avec le programme d’études sur la sécurité du MIT, a déclaré que l’administration Biden pourrait avoir de bonnes raisons de retarder ses nominations aux ambassadeurs, notant le large éventail de priorités législatives que la Maison Blanche jongle. Et il a noté que les ambassades américaines ne sont pas vides pour le moment – elles sont dotées de chefs de mission adjoints et d’autres fonctionnaires du service extérieur qui savent comment faire tourner les rouages ​​diplomatiques.

Mais il a convenu que Biden devrait faire appel à des professionnels de la diplomatie, et non à des donateurs ou à des amis politiquement câblés, pour diriger les ambassades américaines – en particulier le poste à Pékin, qui, selon lui, devrait être l’un des premiers ambassadeurs à pourvoir.

« C’est sans aucun doute la relation diplomatique la plus importante de l’Amérique pour le moment », a déclaré Fravel. « Si vous vous trompez sur la Chine, vous vous trompez sur bien d’autres choses. Si vous avez raison de la Chine, vous résolvez beaucoup d’autres problèmes. »

Rubin et d’autres disent qu’ils ne sont pas opposés à ce que Biden donne des ambassadeurs à des noms politiques de renom, tant que tous les nominés sont vraiment qualifiés et le ratio traditionnel – d’environ un tiers des ambassadeurs revenant à des candidats politiques et deux tiers en carrière. nominés – est rétabli.

La Maison Blanche est susceptible de revenir à la norme traditionnelle de près de 30% des ambassadeurs allant à des nominations politiques, selon un responsable de la Maison Blanche qui a évoqué la décision du président sur la condition de l’anonymat.

Pendant la campagne, Biden a déclaré qu’il baserait ses choix d’ambassadeur sur leurs qualifications, pas sur leurs contributions à la campagne – mais il a également déclaré qu’il pourrait y avoir des candidats de premier ordre qui sont également des donateurs.

« Je vais nommer les meilleures personnes possibles », a déclaré Biden en décembre 2019. « Personne, en fait, ne sera nommé par moi sur la base de tout ce qu’il a contribué. »

Il a fait ces remarques après que l’un de ses principaux challengers, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, ait promis de renoncer à «la pratique corrompue de vendre des postes diplomatiques pépères à de riches donateurs».

Warren et d’autres démocrates avaient excorié l’ancien président Donald Trump pour avoir nommé plus de candidats politiquement liés à des postes diplomatiques que ses prédécesseurs. Près de deux douzaines de candidats de Trump avaient fait un don à sa campagne, soulignant la nature de la diplomatie transactionnelle de Trump, selon une analyse du Center for Responsive Politics, qui suit l’argent en politique. 28 autres choix de Trump ont donné soit la contribution annuelle maximale (33400 $) au Comité national républicain, soit écrit des chèques de 100000 $ à un comité de collecte de fonds conjoint Trump-RNC.

Selon le suivi des ambassadeurs de l’association du service extérieur, 43,5% des ambassadeurs de Trump étaient des personnes nommées par la politique, contre 30% pour l’ancien président Barack Obama et 31,8% pour le président d’alors George W. Bush.

Obama a annoncé trois de ses premières nominations à la mi-mars – Christopher Hill comme candidat en Irak, le lieutenant-général Karl Eikenberry en Afghanistan et Dan Rooney en Irlande – et n’a dévoilé sa prochaine vague d’ambassadeurs qu’en mai.

Mais contrairement à Obama, un sénateur de première année de l’Illinois avant de prendre ses fonctions, ou à Trump, un étranger qui récompensait les loyalistes avec des postes pépères, le réseau politique de Biden s’étend sur plus de quatre décennies à Washington. Les relations personnelles du président avec les membres du Congrès pourraient compliquer sa décision sur les postes les plus convoités.

« Le champ est particulièrement vaste, il y a tellement plus de gens ce cycle », a déclaré la collecte de fonds, soulignant que certains donateurs ont contribué à Hillary Clinton, la candidate démocrate de 2016 avec une longue histoire de liens personnels avec les donateurs, et a aidé à financer l’offre de Biden dans l’espoir qu’elle porterait enfin ses fruits.

«Il y a donc des gens qui ont peur – ils ont travaillé si dur pendant des années et se sont dit:« Je vais me manquer »ou« Je vais encore me manquer », a déclaré la collecte de fonds.

Biden a promis de reconstruire la diplomatie américaine à la suite de l’hostilité de Trump au multilatéralisme, de son retrait des principaux traités internationaux et de son traitement souvent abrasif des alliés américains.

Le président et le vice-président Kamala Harris se sont entretenus par téléphone avec plusieurs dirigeants étrangers tandis que le secrétaire d’État Anthony Blinken s’est rendu au Japon et en Corée du Sud pour renforcer son soutien face à la Chine avant de rencontrer des responsables de Pékin en Alaska. Blinken a également accueilli le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio lors de sa première réunion bilatérale au département d’État lundi et Biden devrait accueillir le Premier ministre japonais Yoshihide Suga vendredi à la Maison Blanche.

Bruen a déclaré que Biden allait à l’encontre de cette promesse avec les retards et les délibérations actuels sur le nombre d’ambassadeurs à donner aux donateurs de la campagne.

« Ce qui est si malhonnête à ce sujet … c’est que la Maison Blanche dit: » Nous allons donner la priorité aux (nominations) politiques « , » tout en faisant attendre les diplomates de carrière « en bout de ligne », a-t-il dit. Alors que l’administration Biden fait face à de multiples crises mondiales – de la pandémie COVID-19 au changement climatique – il est essentiel d’envoyer des diplomates chevronnés sur le terrain, a-t-il ajouté.

« Il y a de bons ambassadeurs politiques, mais ils ont une courbe d’apprentissage abrupte », a déclaré Bruen. « Et cela retarde l’efficacité d’un ambassadeur lorsqu’il doit revoir la diplomatie 101, surtout maintenant que nous sommes confrontés à de tels défis de crédibilité et d’influence et de menaces majeures dans le monde. »