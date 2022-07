Les positions polarisantes font de Danielle Smith la principale cible du débat. Et, semble-t-il, le favori

Lors d’un débat pour les primaires présidentielles républicaines américaines de 2016, les organisateurs sont allés gros et voyants en positionnant l’ancien avion Air Force One de Ronald Reagan comme toile de fond pour les candidats et leurs lutrins.

Dans une province qui n’a plus d’avions d’affaires pour son chef, les Conservateurs unis ont offert une version à petit budget pour leur premier débat à la direction. Dans un hangar près de l’aéroport de Medicine Hat, les futurs premiers ministres se tenaient devant un hélicoptère.

Brian Jean était près de la queue, Rebecca Schulz près du logo du commanditaire du Club 4-H. Todd Loewen était au nez. Danielle Smith se tenait la plus proche du cockpit.

Les hangars ne sont pas idéalement ventilés pour les grands rassemblements politiques, les ventilateurs soufflant loin au-dessus. “Il commence à faire chaud ici”, a plaisanté le modérateur après un échange, mais il ne parlait qu’en partie par métaphore.

Travis Toews a pu être aperçu en train de tirer sur son col, tandis que le front de Jean montrait une perle ou deux de sueur. Smith avait des reflets doux sur son visage, mais semblait surtout rester cool.

Devant

Si ce n’était pas clair jusqu’à présent, après des semaines de commentaires, les attaques du forum ont rendu encore plus évident que Smith est le favori de la course.

L’ancienne dirigeante du parti Wildrose et animatrice de radio a pris des coups répétés pour deux grandes cibles qu’elle a peintes sur son propre dos : le légalement discutable Loi sur la souveraineté de l’Alberta pour permettre aux Albertains d’éviter d’appliquer certaines lois fédérales, et ses derniers commentaires sur la façon dont le cancer, tant qu’il n’atteint pas le stade 4, est “entièrement sous votre contrôle”.

Une communicatrice et une politicienne expérimentée – et Smith est les deux – s’attendrait naturellement à ce qu’elle doive défendre cette déclaration explosive. Elle a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un “malentendu” et ce qu’elle essayait de dire, “quoique maladroitement”, c’est que la détection précoce du cancer est vitale.

Mais pour de nombreux médecins, survivants du cancer et rivaux politiques, Smith avait vraiment l’air de faire une combinaison de blâmer les patients et de présenter la naturopathie et d’autres options alternatives de soins de santé comme traitements précoces du cancer.

Plusieurs opposants l’ont exhortée à considérer l’impact de ses paroles, et les demandes d’excuses ont été dirigées par Jean, dont le fils est décédé d’un cancer il y a sept ans. Smith a insisté à tort sur le fait qu’elle s’était excusée, a répété qu’elle avait été mal comprise, puis a dit qu’elle était désolée – pour la perte de son enfant par Jean. (Pressée par les journalistes par la suite, elle a dit qu’elle s’excusait auprès de toute personne blessée par ses remarques, qui ont été mal comprises.)

Danielle Smith, au centre, fait un commentaire tandis que Todd Loewen, à gauche, et Rajan Sawhney écoutent le débat du candidat à la direction de l’UCP à Medicine Hat, en Alberta. Les attaques de ses adversaires contre Smith ont montré qu’elle était la première de la course. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

La compréhension de presque tous les autres candidats de Smith est que sa loi sur la souveraineté, la priorité absolue du gouvernement Smith, était un conte de fées qu’elle vendait à ses partisans, avec ses affirmations que l’Alberta peut magiquement éviter la loi fédérale – et qui créerait un chaos juridique et un situation fédérale-provinciale plus toxique qui ferait fuir les investisseurs.

Rajan Sawhney, l’ancienne ministre des Transports, a saisi presque toutes les chances qu’elle pouvait de mettre en danger la promesse de chapiteau de Smith, et les affirmations selon lesquelles cela résoudrait des problèmes allant des pressions environnementales sur le secteur pétrolier aux règles fédérales COVID et à la poursuite du convoi de la liberté dirigeants.

“C’est séduisant, ça vous attire, mais c’est une illusion. Et ma question est : qu’allez-vous faire si vous ne pouvez pas livrer ce que vous essayez de vendre ?” a demandé Sawney. (Candidats qui deviennent mémorables pour être le principal critique du débat du favori, l’histoire montre, ne pas tendre dont on se souviendra plus tard pour avoir dépassé le favori.)

Smith a tenté d’éviter tout cela avec une défense passionnée de la souveraineté – y compris une citation de l’entrée de Wikipedia sur la souveraineté – insistant sur le fait que les politiques d’Ottawa avaient déjà plongé l’Alberta dans le chaos et une crise constitutionnelle. Elle a également insisté sur le fait que le Québec peut déjà faire exactement ce qu’elle veut que l’Alberta fasse, affirmant que l’assemblée de cette province a déclaré qu’elle n’appliquerait pas la loi anti-convois du gouvernement libéral sur les urgences dans la province. ( En réalité son assemblée législative a adopté ce que les dirigeants ont admis être une motion non contraignante qui demandait à Ottawa de ne pas imposer la mesure drastique au Québec.)

La cible secondaire

Travis Toews était le seul autre candidat à avoir pris des coups, faisant l’objet de critiques répétées pour diverses décisions prises par le cabinet Kenney sur les blocages COVID et la rémunération du secteur public. Bien qu’il ait été discret jusqu’à présent pour un candidat qui est le favori du caucus de l’UCP et de l’establishment du parti, et qui n’est pas connu comme M. Charisma, il s’est parfois montré inébranlable, que ce soit dans la défense résolue de son mandat au cabinet ou dans ses barbes contre Smith et les autres candidats plus insurgés, Jean et Loewen.

Si Jean essaie de ronger le soutien des Smith parmi les membres ruraux et la foule anti-Jason Kenney, on ne sait pas combien de cela il a accompli mercredi à Medicine Hat. Il n’arrêtait pas de faire référence à son désir de faire de l’Alberta la province «la plus heureuse» du Canada, et son style emphatique l’incluait, à un moment donné, en parlant de la façon dont certaines personnes étaient tellement en colère qu’elles «allaient sortir leurs armes». (Euh oh?)

Loewen était la seule à ne pas attaquer Smith, apparemment pas du tout inquiète à propos de ses commentaires sur le cancer ou de sa poussée de “souveraineté”. La députée indépendante de Valleyview pourrait finir par être d’une grande aide pour Smith, avec de nombreux membres ruraux du nord de l’Alberta qu’il recrute pour la choisir comme deuxième choix sur le scrutin de leadership classé.

Rebecca Schulz, qui a peut-être gaspillé la bosse qu’elle a eue avec l’approbation de l’ancienne chef intérimaire des conservateurs fédéraux Rona Ambrose, a tenté à plusieurs reprises de s’attribuer le mérite d’être la première candidate à présenter des politiques sur diverses questions (personne n’a tendance à se souvenir de telles choses lors de la notation un bulletin de vote). La septième candidate, Leela Aheer, a tenté de donner un ton majoritairement positif tout au long de la campagne ; sa critique de Smith se limitait à soutenir que la Constitution définit déjà ce qui est de la compétence provinciale ou fédérale et que cela rend l’idée de «l’acte de souveraineté» principalement redondante.

Travis Toews, au centre, fait un commentaire alors que Leela Aheer, à gauche, et Brian Jean écoutent pendant le débat du candidat à la direction de l’UCP. Toews a entendu des critiques répétées au cours du débat pour diverses décisions prises par le cabinet Kenney sur les verrouillages COVID et la rémunération du secteur public. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Les quelque 300 participants étaient un groupe pour la plupart silencieux, mais ils ont notamment éclaté en applaudissements à quelques reprises. Le premier a eu lieu lorsque Smith a déclaré qu’Alberta Health avait donné aux décideurs un “travail de neige” en poussant les passeports de vaccins, les mandats de masque pour les enfants et la répression ferme des fraudes aux restrictions COVID. Une autre grande acclamation de la foule est venue lorsque Smith, s’écartant des demandes qu’elle excusait pour ses remarques inflammatoires sur le cancer, a exigé de savoir pourquoi les ministres du cabinet ne s’étaient pas excusés pour les “verrouillages” du COVID.

Les mandats de vaccination de l’Alberta et les restrictions COVID avaient tendance à bien sonder le public albertain, même si la base de l’UCP semble n’avoir que des appréhensions à leur sujet. Déclarer que le cancer est «contrôlable» a peut-être entaché la réputation de Smith auprès du grand public, mais les partisans du parti au pouvoir pourraient lui donner un laissez-passer pour celui-ci.

Aux États-Unis, pays de la liberté et berceau de l’Air Force One, les électeurs étaient prêts à pardonner à un candidat républicain qui avait dit toutes sortes de choses jusque-là perçues comme mettant fin à sa carrière, et lancé l’idée pompeuse et fantaisiste de faire payer le Mexique pour un mur qu’il voulait construire.

En Alberta, il y a un autre débat à la fin du mois d’août, peu de temps après la date limite du 12 août pour devenir membre de l’UCP et avoir le droit de voter lors du concours d’octobre. Il n’est pas clair que le paysage aura changé d’ici là, ou s’il a beaucoup bougé mercredi.