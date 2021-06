Les poses audacieuses de Shruti Haasan dans une petite robe noire à dos nageur avec des peintures de son petit ami deviennent virales ! – En Photos | Buzz News

New Delhi : l’actrice Shruti Haasan a publié quelques photos audacieuses sur Instagram, posant avec les peintures de son petit ami Santanu Hazarika. Ses photos sont maintenant devenues virales, plongeant les internautes dans le vertige.

Vêtue d’une petite robe dos nageur en satin noir, Shruti Haasan devient muse pour petit ami. Elle a écrit une longue note de lecture : Tle paradis que nous faisons

Entre quatre murs

Pour tenir tous nos rêves

C’est le monde qui compte

Dégoulinant de peinture

Couvert d’accords

Et des empreintes de pattes

Ces plus petites choses

Faire d’une maison ce qu’elle est

———

Faites votre propre paradis

Toujours

Même dans les moments les plus sombres

Art et blagues boiteuses par @santanu_hazarika_art

Plus tôt cette année, Shruti Haasan avait laissé tomber des photos avec son petit ami présumé Santanu Hazarika dans ses histoires Instagram. Santanu est un artiste de griffonnage et co-fondateur du Gauhati Art Project. A l’occasion de ses 35 ans ce 28 janvier, l’actrice avait partagé avec lui des clichés adorés. Cependant, le duo n’a pas encore confirmé publiquement leur relation.

Sur le plan du travail, Shruti a récemment été vu dans Vakeel Saab de Venu Sriram. Le film, un remake du hit de Bollywood « Pink », met en vedette Shruti aux côtés de Pawan Kalyan dans un rôle central.

L’actrice populaire compte 16,8 millions d’abonnés sur Instagram et est une utilisatrice passionnée des médias sociaux.