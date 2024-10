Les ports européens refusent l’entrée à un navire « cheval de Troie » transportant des engrais russes – NYT — RT World News

Les propriétaires du MV Ruby accusent les « spéculations médiatiques » de l’incapacité du navire à accéder aux réparations suite aux dommages causés par la tempête.

Un cargo endommagé transportant de l’engrais russe est bloqué au large des côtes du nord de l’Europe depuis des semaines, craignant que les 20 000 tonnes de nitrate d’ammonium à bord n’explosent.

Selon un article du New York Times, le Royaume-Uni tarde à répondre à une demande d’accostage et de réparation, tandis que les autorités de plusieurs pays de l’UE ont exprimé leurs craintes que le navire ne soit un « Cheval de Troie, envoyé pour saboter les infrastructures maritimes et portuaires » dans la région.

Le MV Ruby, immatriculé à Malte et géré par Serenity Shipping, basé aux Émirats arabes unis, a quitté le port russe de Kandalaksha pour l’Afrique en août. Le navire s’est échoué lors d’une tempête, subissant des dommages à sa coque, à son gouvernail et à son hélice, et a demandé à se rendre à Malte pour des réparations, mais on lui a dit qu’il ne pourrait le faire que s’il déchargeait d’abord sa cargaison. Il a ensuite tenté d’accoster en Norvège début septembre, où les inspecteurs du port ont confirmé les dégâts, mais ont jugé le navire en état de navigabilité et lui ont ordonné de repartir, invoquant une cargaison dangereuse.

Le navire s’est ensuite vu refuser l’entrée dans les ports suédois, danois et lituaniens. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a affirmé que le navire transportant des marchandises en provenance de Russie – un « acteur international hostile » – le pays ne pouvait pas être sûr de ne pas avoir « malveillant » intention.















L’ancien ambassadeur de Lituanie au Royaume-Uni, Eitvydas Bajarunas, étiqueté le navire un « mégabombe flottante » dans un article d’opinion pour un groupe de réflexion Cepa, avertissant que celui-ci pourrait faire partie du projet russe « guerre hybride » contre l’Occident.

Les médias d’information britanniques ont repris le récit, avec The Spectator réclame que le navire avait « systématiquement tenté » naviguer à proximité des infrastructures énergétiques et militaires européennes critiques. D’autres médias ont averti que le navire pourrait constituer un risque pour n’importe quel port dans lequel il entre, rappelant la tragédie survenue au Liban en 2020, lorsque le nitrate d’ammonium stocké dans un entrepôt portuaire a explosé, tuant plus de 200 personnes et en blessant quelque 6 000. Cette explosion a été causée par environ sept fois moins de nitrate d’ammonium que ce qui se trouve à bord du MV Ruby.

Le navire est ancré juste à l’extérieur des eaux territoriales britanniques depuis plus d’une semaine. Il a demandé à accoster pour pouvoir transférer sa cargaison sur un autre navire et subir des réparations. Cependant, les autorités britanniques n’ont pas encore répondu à leur demande, ont indiqué les armateurs dans un communiqué au New York Times.

Dans un communiqué de presse vendredi, un porte-parole des propriétaires du navire a imputé les problèmes à l’attention des médias.

« Il y a eu de nombreuses spéculations médiatiques autour du vraquier Ruby… En raison des spéculations médiatiques autour de ce navire, les terminaux portuaires du Royaume-Uni sont réticents à accueillir le navire », a-t-il déclaré, tout en soulignant que le nitrate d’ammonium est un « marchandise couramment transportée » lequel « ne représente aucune menace pour le navire, l’équipage ou l’environnement environnant ».