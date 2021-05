Les ports européens auront besoin de 7,9 milliards de dollars pour soutenir l’éolien offshore : rapport

Les ports européens auront besoin de nouvelles infrastructures et d’investissements importants au cours des prochaines années pour faire face à la croissance du secteur éolien offshore de la région, selon un nouveau rapport de l’organisme industriel WindEurope.

Dans son rapport, publié jeudi, l’organisation basée à Bruxelles a déclaré que les ports européens devraient investir 6,5 milliards d’euros (environ 7,9 milliards de dollars) d’ici 2030 afin de « soutenir l’expansion de l’éolien offshore ».

Dans une déclaration accompagnant la publication du rapport, le PDG de WindEurope, Giles Dickson, a décrit les ports comme étant « essentiels pour l’éolien offshore ».

« Ils sont un élément essentiel de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique nécessaire à l’installation, l’assemblage, l’exploitation et la maintenance des parcs éoliens offshore », a-t-il ajouté. « Nous ne pouvons pas nous développer offshore sans également étendre et moderniser l’infrastructure portuaire européenne. »

Alors que les pays tentent de réduire leurs émissions et de s’éloigner des combustibles fossiles, l’éolien offshore devrait jouer un rôle clé. L’organe exécutif de l’UE, la Commission européenne, a précédemment déclaré qu’elle souhaitait que la capacité éolienne offshore atteigne au moins 60 gigawatts d’ici 2030 et 300 GW d’ici le milieu du siècle.

Le Royaume-Uni, qui a quitté l’UE fin janvier 2020, souhaite que sa capacité éolienne offshore atteigne 40 GW d’ici 2030. Selon le rapport de WindEurope : « Les engagements gouvernementaux à travers l’Europe totalisent 111 GW de capacité éolienne offshore d’ici 2030.

Parallèlement à cette expansion de capacité, la taille physique des turbines est également appelée à croître. La turbine Haliade X de GE Renewable Energy, par exemple, aura une hauteur de pointe de 260 mètres (853 pieds), des pales de 107 mètres de long et un rotor de 220 mètres. Par ailleurs, Siemens Gamesa Renewable Energy travaille sur le SG 14-222 DD, qui aura des pales de 108 mètres et un diamètre de rotor de 222 mètres.

Le rapport de WindEurope a abordé cette nouvelle réalité et l’effet qu’elle pourrait avoir sur les ports et les infrastructures. « Des installations modernisées ou entièrement nouvelles sont nécessaires pour accueillir des turbines plus grandes et un marché plus vaste », a-t-il déclaré.

« Ils devront s’occuper de l’exploitation et de la maintenance d’une flotte plus importante (y compris des installations de formation), des projets de déclassement à venir et d’héberger de nouveaux centres de fabrication d’éolien offshore fixe et flottant », a-t-il ajouté.

De plus, les ports auraient besoin « d’agrandir leur territoire, de renforcer les quais, d’améliorer leurs ports en eau profonde et d’effectuer d’autres travaux de génie civil ».

WindEurope a demandé à la Commission européenne d’élaborer ce qu’elle a décrit comme « une stratégie claire pour le développement portuaire ». En outre, il a déclaré que la Commission devait « reconnaître la grande valeur sociétale de l’investissement dans les ports ».

Projets portuaires

L’importance des ports a été illustrée par un certain nombre d’annonces cette semaine. Jeudi, le major norvégien de l’énergie Equinor a annoncé avoir acquis un site dans le port polonais de Łeba.

La société – mieux connue pour sa production de pétrole et de gaz – a déclaré que le site serait utilisé comme « base d’exploitation et de maintenance… » pour les développements éoliens offshore situés dans la mer Baltique polonaise.

Quelques jours plus tôt, l’opérateur portuaire Forth Ports avait annoncé des plans pour un « hub d’énergie renouvelable » au port de Leith en Écosse. Le hub proposé, qui serait soutenu par 40 millions de livres sterling (56,76 millions de dollars) d’investissements privés, devrait couvrir 175 acres s’il est construit.

Selon les auteurs du projet, il offrirait un « poste marin au bord de la rivière capable d’accueillir les plus grands navires d’installation éolienne offshore au monde ».

Dans un communiqué, le directeur général de Forth Ports, Charles Hammond, a énuméré un certain nombre de facteurs qui, selon lui, ont rendu le projet attrayant.

Il a déclaré : « La proximité de Leith avec la mer du Nord, qui devrait abriter de nombreux autres développements éoliens offshore, associée aux eaux profondes naturelles du Firth of Forth, en fait un emplacement idéal pour soutenir non seulement les développements déjà planifiés, mais le pipeline de projets qui ne manqueront pas de suivre. »