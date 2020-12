Les ports et les transporteurs britanniques ont lancé un appel à l’aide du gouvernement dans un contexte de congestion qui a retardé les livraisons de nourriture, de fournitures pour les usines et de cadeaux de Noël.

Un pic des importations causé par la pandémie de Covid-19 et le stockage avant la transition du Royaume-Uni vers le Brexit a entraîné des goulots d’étranglement dans les ports de conteneurs.

Le constructeur automobile Honda a déclaré hier soir qu’il avait temporairement interrompu la production dans son usine de Swindon en raison de « retards de pièces liés au transport ».

Dans une lettre conjointe adressée au secrétaire aux transports Grant Shapps, des dirigeants d’organisations telles que le UK Major Ports Group, la UK Chamber of Shipping and Logistics UK, ont averti que les problèmes pourraient persister «pendant quelques mois», augmentant le potentiel de perturbation pendant les premières semaines vitales de 2021 après la sortie du marché unique et de l’union douanière de l’UE le 31 décembre.

Alors que Covid a perturbé le trafic de conteneurs dans le monde, les groupes ont déclaré que des problèmes particuliers au Royaume-Uni – tels que le Brexit – ont créé des problèmes particuliers ici.

«Des facteurs britanniques tels que la fin imminente de la période de transition de l’UE pourraient bien entraîner des perturbations, au moins à court terme – un domaine où des travaux plus urgents sont nécessaires et où le mouvement des conteneurs a jusqu’à très récemment reçu peu d’attention dans la planification du gouvernement», ils ont dit.

Felixstowe, qui gère 40% du trafic de conteneurs de la Grande-Bretagne, connaît des arriérés de conteneurs depuis quelques semaines et on craint maintenant que des problèmes similaires se développent dans les petits ports de conteneurs tels que Southampton et London Gateway.

Dans leur lettre à M. Shapps – également signée par la British Ports Association, la British International Freight Association, la Cold Chain Federation et le Rail Freight Group, les responsables de la logistique ont déclaré que la «volatilité sans précédent» causée par les verrouillages de Covid et l’utilisation croissante du commerce électronique par les consommateurs était provoquant une congestion importante dans les ports de Sydney à Los Angeles.

Mais ils ont ajouté: «Les facteurs locaux au Royaume-Uni ajoutent une complexité supplémentaire.

«La période précédant Noël est traditionnellement une période chargée. Les entreprises apportent plus de stock avant la fin de la période de transition du Royaume-Uni hors de l’UE. Les exigences de grands volumes d’EPI ont joué un rôle.

«Et bien que les secteurs de la logistique soient restés très résilients et opérationnels tout au long de la pandémie, il y a inévitablement une influence.

Ils ont averti: «Même si nous espérons que le pic actuel de congestion portuaire est passé, des volumes élevés subsistent et pourraient persister pendant quelques mois, jusqu’à la fin de la transition européenne.

« Par conséquent, des défis demeurent. La situation actuelle est en partie due aux déséquilibres qui se sont accumulés au fil des mois. Inverser cette accumulation n’est pas une tâche du jour au lendemain. »

La lettre appelait le gouvernement à ne pas se montrer « complaisant » et lui demandait de fournir « des flexibilités et des servitudes raisonnables » concernant le mouvement des conteneurs dans les ports et le transport routier.

Cela pourrait inclure un meilleur accès du fret au rail, des horaires plus flexibles pour le transport routier et un assouplissement des règles de planification autour des entrepôts.

Le ministère des Transports a déclaré que les partenaires du gouvernement travaillaient en étroite collaboration avec l’industrie du fret pour résoudre les problèmes du système mondial de conteneurs.

Tim Morris, directeur général du UK Major Ports Group, a déclaré: «La pandémie de Covid-19 a provoqué une volatilité sans précédent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’impact se fait sentir dans le monde entier, y compris ici au Royaume-Uni.

«La situation dans les ports du Royaume-Uni s’améliore grâce à l’engagement de ressources supplémentaires, en étroite collaboration avec les clients et les ports du Royaume-Uni qui prennent plus de trafic.

« Cependant, nous ne sommes pas complaisants. Les améliorations dans les ports britanniques mettront du temps à fonctionner dans les chaînes d’approvisionnement, elles restent très occupées et le problème sous-jacent est mondial. »

Le secrétaire aux affaires de l’ombre, Ed Miliband, a averti que les problèmes actuels ne sont peut-être que «la pointe de l’iceberg».

«Bien qu’il y ait des pressions causées par Covid partout dans le monde, aucun autre pays n’est confronté au genre d’incertitude que nous vivons à la fin de la période de transition», a-t-il déclaré.

«Les entreprises ne sachant toujours pas s’il y aura un accord et la nature exacte de tout accord, cela jette une énorme incertitude dans leur prise de décision.

«Le gouvernement doit assumer la responsabilité d’avoir laissé le pays dans cette position, et non pas continuer à mettre le fardeau du blâme sur les entreprises.

«La production de voitures est interrompue, les cadeaux de Noël risquent de ne pas être livrés et les denrées alimentaires jetées sont terribles pour les entreprises de tout le pays.