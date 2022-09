Les ports de New York et du New Jersey retardent les frais de retard pour les conteneurs

Les responsables des ports de New York et du New Jersey ont déclaré à CNBC qu’ils n’appliqueraient pas les frais de conteneur qu’ils avaient prévus pour le 1er septembre. Le port du New Jersey a connu un déséquilibre de plus de 200 000 conteneurs depuis janvier et les frais visaient à encourager l’évacuation des deux. contenants pleins et vides en retard.

La décision a été prise après ce que les responsables du port ont déclaré être de nombreuses discussions avec les transporteurs maritimes en août qui ont révélé ce que les responsables du port ont décrit comme des circonstances imprévues. Les responsables du port affirment que les transporteurs maritimes ont été “très engagés et réactifs” au cours du mois dernier.

À l’heure actuelle, des boîtes vides attendent au port pendant environ 30 jours. Les retards dans le déplacement des conteneurs d’importation vers les États-Unis et leur vidange afin qu’ils puissent être rechargés avec des marchandises retardent la livraison des marchandises pour la chaîne d’approvisionnement américaine.

Selon MarineTraffic, le port de New York se classe deuxième parmi les ports américains avec le plus de conteneurs en attente au large. Savannah en avait le plus, suivie de Houston.