Les ports de New York et du New Jersey luttent contre un empilement de conteneurs maritimes

Le port de New York et du New Jersey a annoncé mardi de nouveaux tarifs liés aux conteneurs vides et au volume d’exportation dans sa bataille pour réduire la congestion des conteneurs. Les conteneurs chargés et vides qui sont considérés comme étant de longue durée seront soumis à des « frais de déséquilibre des conteneurs » trimestriels. Le tarif entrera en vigueur le 1er septembre, en attendant l’avis fédéral obligatoire de 30 jours.

Le port de New York et du New Jersey est le plus grand port de la côte Est et le troisième du pays. Les produits qui ont récemment passé les douanes en juillet vont des motos et robes BMW pour David’s Bridal hors de Chine, des pièces pour Plug Power, une cuisinière à gaz pour Tractor Supply et une “12 Days of Beauty Box” pour Target.

Mais tout comme d’autres ports, le port de New York et du New Jersey a traité des volumes record de conteneurs d’importation pendant la pandémie et a vu ces conteneurs d’importation attendre plus longtemps aux terminaux. Ces conteneurs ont encombré la capacité terrestre et ralenti la productivité portuaire. En conséquence, davantage de navires attendent au mouillage.