Les ports de la côte ouest sont fermés après que les travailleurs syndiqués ont quitté leur emploi pour cause de salaire

Les ports de la côte ouest ferment leurs portes car les travailleurs syndiqués « ne se présentent pas » après une rupture des négociations avec la direction du port sur les salaires.

Le port d’Oakland a été fermé vendredi matin en raison d’une main-d’œuvre insuffisante pour les opérations du terminal, un arrêt qui devrait durer au moins jusqu’à samedi. Une source proche de la situation a déclaré à CNBC que les fermetures de ports devraient se propager sur la côte ouest en raison du manque de main-d’œuvre suffisante alors que les travailleurs protestent contre les négociations salariales dans le cadre des négociations contractuelles avec la direction du port.

Deux des terminaux maritimes du port d’Oakland – SSA, son plus grand, et TraPac – ont été fermés vendredi matin, a déclaré Robert Bernardo, porte-parole du port d’Oakland. La majorité des importations et des exportations sont traitées par ces terminaux, a-t-il déclaré.

Bien que les mesures prises par les travailleurs ne soient pas une grève officielle, la source a déclaré à CNBC qu’il fallait s’attendre à des arrêts dans d’autres ports de la côte ouest, les travailleurs syndiqués refusant de se présenter aux affectations, les opérations s’arrêtant également au hub portuaire de Los Angeles, y compris Fenix ​​Marine, le terminal APL et le port de Hueneme. La situation reste fluide.

Les arrêts surviennent à un moment où l’activité dans les ports de la côte ouest avait repris après avoir perdu du volume au profit des ports de la côte est au cours de l’année écoulée en raison de préoccupations concernant la situation volatile de la main-d’œuvre.

Au port d’Oakland, le volume total de conteneurs a augmenté pendant deux mois consécutifs, les responsables du port étant optimistes quant à la reprise. C’est le huitième plus grand port du pays, important une large gamme d’articles, du vin et de la viande australiens à l’aluminium de Corée du Sud, et vêtements, électronique et meubles de Chine.

« Compte tenu de l’augmentation que nous avons constatée dans les affaires au cours des deux derniers mois, nous sommes optimistes quant à un second semestre 2023 plus fort pour la quantité de fret transitant par Oakland », a déclaré le directeur maritime du port d’Oakland, Bryan Brandes. « Nous prévoyons également d’augmenter le nombre de services de transport maritime offerts au port d’Oakland dans les mois à venir. »

« Oakland est un grand port pour les exportateurs agricoles américains », a déclaré Peter Friedmann, directeur exécutif de l’Agriculture Transportation Coalition (AgTC). « Les vendredis sont un grand jour pour les exportations agricoles. »