Les ports de la côte ouest réduisent les navires inactifs à mesure que l’offre de conteneurs augmente

L’efficacité accrue contraste avec les retards provoqués par la pandémie en 2020 et 2021.

“Nous allons boîte pour boîte avec le record que nous avons établi pour le premier semestre de l’année dernière. Ainsi, la cargaison continue de se déplacer. Et l’efficacité de l’acheminement de cette cargaison du navire au rivage par chemin de fer et par camion continue de s’améliorer”, a déclaré Port Le directeur exécutif de Los Angeles, Gene Seroka, a déclaré vendredi à “Squawk Box Asia” de CNBC.

L’arriéré de navires en attente à l’extérieur de Los Angeles est passé d’un niveau record de 109 à 20 et le port a déplacé 876 611 équivalents vingt pieds (EVP) en juin dans son meilleur record depuis plus de 100 ans .

La file d’attente de navires attendant de décharger des marchandises au port de Los Angeles, le port à conteneurs le plus fréquenté d’Amérique du Nord, a diminué de 80 % depuis le début de l’année, alors que les prix mondiaux des conteneurs continuent de baisser, ce qui indique un assouplissement des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Nous devons faire ramasser le fret aux installations ferroviaires intérieures par nos importateurs beaucoup plus rapidement qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent.

Au plus fort de la crise de la chaîne d’approvisionnement, ces 100 navires impairs sont restés au ralenti à l’extérieur de Los Angeles et de Long Beach, attendant de décharger. Avant le Covid-19, peu de temps d’attente était nécessaire pour une couchette. La pandémie a également nui au transport intérieur en raison de la pénurie de camionneurs due aux infections à Covid-19.

Bien qu’elles se soient améliorées, les conditions ne sont pas revenues aux niveaux d’avant Covid et d’autres améliorations sont nécessaires, en particulier la livraison des marchandises à l’intérieur des terres après le déchargement des navires, a déclaré Seroka.

“Nous devons faire ramasser la cargaison dans les installations ferroviaires intérieures par nos importateurs beaucoup plus rapidement qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

“Cela aidera les chemins de fer de l’Ouest à obtenir la puissance du moteur de l’équipement et à revenir ici à Los Angeles et à continuer d’évacuer cette cargaison à un rythme plus rapide que celui auquel nous avons assisté jusqu’à présent.”

Seroka a déclaré que la grève des camionneurs pour protester contre la nouvelle loi californienne sur les “travailleurs de concert” au port d’Oakland ne devrait pas affecter le rythme amélioré fixé jusqu’à présent.