Les ports de la côte Est comme New York gagnent la guerre commerciale contre la Californie

Une grue à conteneurs est inactive au port de Los Angeles au milieu d’un ralentissement du fret le 16 novembre 2022 à Los Angeles, en Californie. Le complexe portuaire à conteneurs le plus fréquenté du pays, les ports de Los Angeles et de Long Beach voisin, a vu les importations de conteneurs maritimes chuter de 26% en octobre par rapport au même mois en 2021.

Le nombre officiel de conteneurs n’est peut-être pas connu, mais l’autorité portuaire de New York et du New Jersey a déclaré à CNBC qu’il s’agirait du port n ° 1 transportant le plus de conteneurs aux États-Unis pour le quatrième mois consécutif.

Les négociations sur la main-d’œuvre portuaire non résolues et la loi AB5 sur le camionnage – qui concerne le statut d’emploi des chauffeurs – ont déplacé le commerce de la côte ouest vers la côte est et les ports du Golfe, cimentant ce qui semble être avec chaque mois un changement permanent plus probable, et bénéficiant non seulement les ports, mais aussi les entrepôts de la côte Est ainsi que les deux grands chemins de fer qui desservent les ports, CSX et Norfolk Sud. Selon ITS Logistics, qui surveille les tendances du fret ferroviaire, le volume de fret sortant de la côte est double celui de la côte ouest.

“Le port travaille extrêmement dur pour en faire le port le plus attractif pour les transporteurs maritimes et les expéditeurs de fret”, a déclaré à CNBC Richard Cotton, directeur exécutif de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey.

Il existe diverses raisons pour lesquelles le commerce est détourné, mais Cotton a déclaré que le message que les expéditeurs et les transporteurs de fret envoient concerne également la diversification. “Ils ne veulent pas avoir tous leurs œufs dans le même panier, donc ce que nous voyons se produire en termes de déclin d’autres ports, c’est qu’une grande partie est arrivée au port de New York et du New Jersey”, a-t-il déclaré.