Les ports canadiens en ébullition, le syndicat de retour sur les quais après une grève «illégale»

La tourmente s’est officiellement installée dans les ports de la côte ouest canadienne après que les membres de l’International Longshore & Warehouse Union West Coast Canada ont quitté le travail pour être de retour, « dès maintenant », après que la Commission indépendante des relations industrielles du Canada a déclaré la grève illégale mercredi puisque le syndicat n’a pas donné le préavis de 72 heures requis.

CNBC a appris que les travailleurs sont actuellement au travail alors que le syndicat travaille sur les mesures appropriées pour respecter les directives du conseil industriel en annonçant une grève. Le fait que les débardeurs reprennent le travail ne signifie pas que les choses avanceront efficacement, voire pas du tout. Les ralentissements du travail ne sont pas inhabituels en période de conflit. C’est ce qui s’est produit lors des récents ralentissements de la main-d’œuvre sur la côte ouest des États-Unis.

Rob Ashton, président de l’ILWU Canada, a déclaré dans un communiqué après les résultats du vote qu’il ne croyait pas que les recommandations avaient la capacité de protéger les emplois syndiqués.

« Notre position depuis le premier jour a été de protéger notre juridiction et cette position n’a pas changé. Avec les bénéfices records que les entreprises membres de la BCMEA ont réalisés au cours des dernières années, les employeurs n’ont pas abordé les problèmes de coût de la vie auxquels nos travailleurs ont été confrontés. au cours des deux dernières années, comme tous les travailleurs l’ont fait. »

L’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique, qui représente la propriété du port, a fourni une déclaration indiquant que les modalités de l’entente collective proposée sur quatre ans comprennent une augmentation salariale composée de 19,2 % sur quatre ans, ce qui entraînerait une augmentation du revenu médian de l’ILWU de 136 000 $ à 162 000 $, sans compter les avantages sociaux et la pension. « L’augmentation de salaire proposée est bien supérieure aux normes moyennes de l’industrie et pourtant, la direction de l’ILWU l’a jugée insuffisante… L’accord proposé prévoit également une augmentation de 18,5 % de leur paiement forfaitaire de retraite M&M en plus de leur pension, une augmentation des allocations d’outils, des avantages et des cotisations de retraite », a déclaré la BCMEA.

Le ministre du Travail du Canada, Seamus O’Reagan, qui avait aidé à négocier l’accord la semaine dernière après avoir déclaré qu’il n’y avait pas assez d’écart entre le travail et la direction pour qu’une grève se poursuive, a déclaré dans un communiqué mardi soir après le renversement de l’ILWU que le gouvernement évalue les options. « Nous ne devrions pas être ici », a-t-il déclaré dans un communiqué conjoint avec le ministre des Transports du Canada. « Nous avons besoin que nos ports fonctionnent. »

Dans une déclaration plus tard mercredi matin, il a déclaré que le Conseil canadien des relations industrielles avait décidé que l’ILWU Canada devait cesser et s’abstenir de participer à toute action de grève parce que le syndicat n’avait pas donné de préavis de 72 heures. « Cette grève est illégale », a déclaré O’Regan dans un tweet.

O’Regan faisait partie des responsables canadiens qui ont déclaré la grève la semaine dernière.

Mais Ashton a dit dans une déclaration mercredi que le syndicat n’a « suspendu le piquetage qu’à la demande du ministre du Travail », pendant qu’il envisageait l’accord. Il a déclaré que le syndicat a suivi la législation canadienne du travail qui stipule qu’une grève se poursuit à partir du moment de l’action au travail jusqu’à la ratification d’une convention collective. Dans ce cas, Ashton a déclaré que c’est le CCRI qui n’a pas suivi les cas établis. « L’ILWU fera appel de la décision du CCRI mais respectera la décision et rééditera l’avis », a-t-il déclaré.

Les responsables de la logistique et les experts commerciaux ont déclaré à CNBC que les retards créés par la première grève, qui a duré 13 jours avant de se terminer jeudi dernier, le 13 juillet, seront aggravés par la deuxième grève.

Steve Lamar, PDG de l’American Apparel and Footwear Association, qui a appelé le gouvernement canadien à intervenir lors de la première grève, s’est dit déçu de la décision d’ILWU Canada de reprendre la grève.

« Surmonter ces fermetures de ports et ces incertitudes, qui nuisent aux travailleurs, aux entreprises et aux consommateurs canadiens et américains, devrait être la première tâche du gouvernement canadien », a déclaré Lamar.

Son groupe a estimé que la première grève entraînerait en moyenne 6 à 8 semaines de perturbation de la chaîne d’approvisionnement avant que les conditions ne reviennent à la normale.

L’Association des chemins de fer du Canada a estimé qu’il faudrait de trois à cinq jours pour chaque jour de grève pour que les réseaux et les chaînes d’approvisionnement se rétablissent. Lorsque la première grève a pris fin le treizième jour, les retards pour les conteneurs ferroviaires étaient estimés entre 39 et 66 jours. Cela n’inclut pas les retards des navires en attente de traitement.

Arrêt de travail pendant la haute saison d’expédition

Les retards commerciaux entraînent des frais de retard sur les conteneurs de fret que les expéditeurs répercutent sur le consommateur. Les retards ont également lieu pendant la haute saison d’expédition, y compris les commandes de rentrée scolaire et de vacances à destination des États-Unis.

Les ports de Vancouver et de Prince Rupert sont des ports essentiels pour le commerce américain, avec 15 % du commerce américain entrant dans le port de Vancouver et 60 % de tous les conteneurs à destination des États-Unis.

Destine Ozuygur, responsable des opérations chez eeSea, a déclaré qu’étant donné cette dernière surprise de la chaîne d’approvisionnement, les transporteurs et les terminaux pèsent leurs décisions et attendent plus d’informations avant d’agir. Les transporteurs maritimes avaient déplacé des navires du Canada vers des ports américains au cours de la grève initiale de 13 jours.

« Les choses sont à nouveau plongées dans la tourmente juste au moment où les équipes sur le terrain commencent à se faire une idée du déroulement des prochaines semaines », a déclaré Ozuygur.

Dans une note aux clients, HLS Shipping a dit aux clients qu’une accumulation d’environ 60 000 conteneurs au port de Vancouver doit être dédouanée, mais qu’il n’y a pas de main-d’œuvre pour travailler sur les conteneurs, ce qui entraînera des retards de service des navires.

L’impact de la grève sur le commerce ferroviaire américain devrait se poursuivre. Les données hebdomadaires sur le commerce ferroviaire de l’Association of American Railroads sur la deuxième semaine complète de la première grève ont montré une baisse de 36,2 %. La première semaine de la grève, il y a eu une baisse de 46,2 % du commerce à destination des États-Unis d’une année sur l’autre. Les principaux secteurs touchés comprennent les produits forestiers tels que le bois et les produits du bois, le pétrole et les produits pétroliers, les minéraux non métalliques tels que la pierre concassée, le sable, la pierre, l’argile et les produits en verre, et les produits chimiques.

L’Association nationale des distributeurs de produits chimiques a déclaré à CNBC que certaines entreprises chimiques devraient congestionner leur chaîne d’approvisionnement jusqu’en octobre à la suite de la grève. Les produits chimiques critiques qui entrent dans la nourriture, le nettoyage, la purification de l’eau et les soins personnels, entre autres, transitent par les ports de la côte ouest du Canada et descendent aux États-Unis. Les distributeurs de produits chimiques connaissaient déjà des retards importants dans le mouvement des produits, a déclaré Eric Byer, PDG de la NACD, et la deuxième grève ajoutera à ce qui est déjà « des millions de dollars de produits chimiques » échoués sur l’eau, a-t-il déclaré.

« Il est impératif que la BCMEA et l’ILWU parviennent à un accord immédiat pour assurer la stabilité d’une chaîne d’approvisionnement mondiale qui continue de rencontrer d’importants défis opérationnels », a déclaré Byer.

Dans un communiqué, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s’est dite préoccupée par l’impact de ce nouvel arrêt de travail sur l’économie nord-américaine et sur la réputation du Canada en tant que partenaire commercial. « Nous communiquerons avec nos clients pour discuter des prochaines étapes. Nos chaînes d’approvisionnement ont besoin de fiabilité, de stabilité et de prévisibilité pour fonctionner correctement. Nous exhortons le gouvernement et les deux parties à faire tout ce qui est nécessaire pour faire circuler à nouveau les marchandises », a-t-il déclaré.

Les ports de la côte ouest et de la côte est des États-Unis sont bondés

Une combinaison d’annulations de navires en raison de la faiblesse du commerce mondial et des transporteurs maritimes omettant les ports de Vancouver et de Prince Rupert en raison du conflit de travail, a contribué à une pénurie d’espace dans les ports de la côte ouest et de la côte est des États-Unis, jamais vue depuis Covid.

« L’espace se resserre à la fois pour l’USWC et l’USEC, en particulier en provenance de Chine », a déclaré HLS Shipping dans son alerte client. « Nous devons maintenant pré-réserver (des conteneurs) 4 semaines pour sécuriser l’espace avec les transporteurs, et pour certains services à bas prix, nous pré-réservons 6 semaines pour la sécurité. »

Le mois d’août est la « saison de pointe » lorsque les expéditeurs commencent à apporter leurs produits de vacances, et l’espace des conteneurs est également limité par les transporteurs maritimes, ce qui entraîne une hausse des prix. Selon la disponibilité de l’espace surveillée par les coordinateurs logistiques, la route de la côte ouest des États-Unis se resserre car la capacité globale est réduite par les transporteurs maritimes, tandis que la côte est des États-Unis est toujours ouverte, mais se resserre avec des traversées supplémentaires annulées en juillet.

Le capitaine Adil Ashiq, responsable de l’Amérique du Nord pour MarineTraffic, a déclaré que la grève retarderait davantage la cargaison en attente et étoufferait davantage la chaîne d’approvisionnement.

« Les navires qui étaient retournés vers l’Est en Asie et qui reviennent maintenant sont une fois de plus confrontés à du déjà-vu sur ce qu’il faut faire ensuite », a déclaré Ashiq. Pour les entreprises qui attendent des marchandises entrantes, il a déclaré qu’il était essentiel que les transitaires s’assurent qu’ils maîtrisent la situation actuelle et que des plans d’urgence sont en place pour que les transporteurs maritimes recherchent des ports alternatifs pour décharger les marchandises.

« Même avec des volumes commerciaux en baisse, cela aura un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Paul Brashier, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistics. « Le produit sera retardé. Entre les manœuvres pour l’espace du navire et les frais de conteneurs de retard associés qui seront ajoutés aux conteneurs, le consommateur finira par payer pour cela », a-t-il déclaré.

En plus des augmentations de salaire, l’accord de travail provisoire répondait à la préoccupation du syndicat concernant la « sous-traitance » du travail et les mesures visant à améliorer la formation, le recrutement et le maintien des emplois. La BCMEA a également accepté de fournir une couverture d’avantages sociaux à tous les travailleurs occasionnels, une allocation d’outillage et un engagement à augmenter de 15 % le nombre d’apprentis dans l’industrie.

Dans un communiqué, la BCMEA a déclaré: « De toute évidence, ce paquet juste et équitable n’était pas suffisant pour la direction interne de l’ILWU, et ils ont plutôt choisi de rester ancrés dans leur position sans se soucier des vies et des emplois qu’ils ont un impact. »