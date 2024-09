Les portraits inédits d’Alice Mann des adolescents « drummies » d’Afrique du Sud

Alice Mann, Les tambours (2024)18 Images

Les filles sont vigilantes et attentives, leurs postures sont absolument correctes. Une fois qu’elles ont revêtu leurs uniformes – des robes resplendissantes aux tons ultraviolets et fuchsia avec un chapeau assorti, des gants et des bottes en cuir blanc – elles se transforment en super-héroïnes. Ce sont des majorettes tambour. Elles ont peut-être l’air mignonnes mais ne vous y trompez pas : ces filles sont coriaces. Elles savent déjà qu’être une femme dans ce monde n’est pas une mince affaire. Elles savent déjà à quel point elles devront se battre pour garder leur tendresse. Dans sa série Les batteurs, La photographe sud-africaine Alice Mann célèbre le pouvoir indéniable qui émane des jeunes femmes qui participent à ce sport. Mann, qui a grandi au Cap, a passé quatre ans à documenter les équipes de majorettes tambours du Cap-Occidental et du Gauteng. Bien que le nombre d’inscrits à ce sport ait diminué depuis son apogée dans les années 80, il reste une source vitale d’émancipation et de cohésion communautaire là où il est encore pratiqué. J’ai parlé avec Mann alors qu’elle effectuait les derniers préparatifs pour une nouvelle exposition de Les batteurs L’exposition se déroule à Londres jusqu’au 30 novembre à la David Hill Gallery. Elle présente 19 photographies, dont la plupart n’ont jamais été vues. C’est également la première fois que la série de portraits photographiques de Mann, lauréate du prix Taylor Wessing, sera présentée au Royaume-Uni.

Comment est née cette exposition ? Alice Mann : C’est vraiment par hasard. J’ai rencontré David l’année dernière quand j’étais à Londres. Un de mes amis exposait à la galerie et avait un livre en édition limitée que je n’avais pas réussi à trouver nulle part. Il a posté qu’il en restait un à la galerie de David. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit : « S’il te plaît, garde ce livre pour moi ». Je suis allé le rencontrer et j’ai pris le livre, et nous avons eu une conversation vraiment agréable sur la photographie. Un mois plus tard environ, [David] m’a demandé si je serais intéressé à montrer. Il avait des idées pour [how] pour montrer le travail d’une nouvelle manière. C’est arrivé de manière très organique à partir de là. Quelle histoire vouliez-vous raconter avec ce spectacle ? Alice Mann : Poursuivant essentiellement comme auparavant, en soulignant la fierté et la confiance de ces jeunes femmes et en observant la manière dont leur sens de soi est renforcé par la communauté. [Drummies] a été fait sur des centaines de pellicules. J’ai ces livrets très épais de tous les négatifs. C’est dommage que tant d’entre eux n’aient pas été vus auparavant. Pouvoir faire des tirages physiques de certaines de ces images plus récentes et les regarder en arrière [on] les archives semblaient vraiment spéciales. En ce qui concerne les filles sur les images, nous [focused on] certaines filles plus âgées ont un peu plus d’énergie et d’attitude. Elles sont plus matures. Il y a cette tension quand on devient adolescente.

J’ai vu la photo des uniformes et elle m’a interpellée. J’étais intriguée par le contexte de toute cette histoire. J’étais plus intéressée par le pouvoir que possède le fait de se déguiser et par la représentation de l’identité – Alice Mann

Comment vous êtes-vous impliqué dans la communauté des batteurs ? Alice Mann : J’ai vu un titre de journal à propos d’une plainte pour tapage sonore déposée par les voisins de l’école contre cette équipe de majorettes. Je me souviens avoir pensé : « C’est bizarre. Ce sont des enfants et vous habitez à côté de l’école. C’est étrange de faire campagne. » Puis j’ai vu la photo des uniformes et elle m’a interpellé. J’ai été intrigué par le contexte de toute cette affaire. J’étais en effet plus intéressé par le pouvoir que confère le déguisement et la représentation de l’identité. J’ai rencontré les filles et je suis retournée chez elles pour faire quelques portraits avec elles. C’étaient des portraits très simples, classiques. J’avais utilisé un fond uni. Les images étaient belles mais j’avais l’impression de ne pas avoir rendu justice aux personnes représentées. Peut-être six mois plus tard, j’ai remporté une bourse appelée le prix Joan Wakelin pour un autre projet. Je me suis dit : « Laissez-moi essayer de revisiter cette idée des majorettes de tambours », car j’avais cette idée en tête. J’ai contacté une autre école et je suis allée leur rendre visite. J’ai juste joué avec l’appareil photo numérique avec les filles. La fois suivante, j’ai ramené des tirages et elles ont commencé à être enthousiastes à propos de ce qui se passait. Puis je leur ai rendu visite et nous avons commencé à prendre des photos. Beaucoup de ces images que nous avons prises le premier jour font partie des [most] Les personnages les plus importants de la série. J’ai très vite compris que je devais prendre du recul et me concentrer pour essayer de leur faire de la place afin qu’ils se sentent à l’aise pour me dire exactement ce qu’ils voulaient. La vision qu’ils avaient d’eux-mêmes était vraiment belle. Ils étaient si joueurs, si confiants. J’ai remarqué que dès qu’ils avaient changé de leur uniforme scolaire pour leur tenue de majorette tambour, leur langage corporel avait changé. J’ai travaillé très dur pour essayer de montrer leur monde tel qu’ils le voyaient. Je suis curieux de savoir quelle est votre décision de filmer sur pellicule. Est-ce quelque chose que vous faites toujours ? Alice Mann : J’ai travaillé pendant un certain temps avec une grande caméra 4 x 5. C’était très encombrant, difficile et coûteux. Le but de cet exercice était d’apprendre à ralentir et à prendre note de toutes les petites choses. Cela me ralentit. C’est beaucoup plus méditatif et cela me permet de me concentrer, ce qui est une raison très importante pour laquelle j’ai essayé de travailler sur pellicule.

