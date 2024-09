Les portraits éthérés de Tran Nguyen dépeignent des moments mélancoliques — Colossal

Dans Tran NguyenDans ses portraits, des sujets pleins d’entrain cohabitent avec des environnements éthérés. « J’ai toujours aimé les thèmes tournant autour de la mélancolie, de la figure féminine et des espèces présentes dans la nature », dit-elle.

Qu’ils se promènent de manière fantaisiste aux côtés de mantes religieuses, qu’ils enlacent un tigre en costume ou qu’ils soient entourés de cygnes, chaque personnage est présenté avec des détails délicats, jusqu’à leurs mèches de cheveux flottantes et leurs vêtements diaphanes. Cette délicatesse se prête à l’atmosphère fascinante de fantaisie qui caractérise le style de Nguyen.

Après avoir travaillé sur des peintures murales à grande échelle pendant un certain temps, l’artiste basé en Géorgie utilise principalement de la peinture acrylique et des crayons de couleur. Sur du papier aquarelle épais, de légers lavis d’acrylique bloquent les champs de couleur initiaux et précèdent les couches de peinture pour créer de la valeur. Les crayons de couleur exécutent les détails finaux, comme le raffinement des valeurs plus sombres.

Bien qu’elle aime travailler avec des matériaux traditionnels, Nguyen crée également une nouvelle ligne de vêtements. Découvrez son site web et Instagram pour les mises à jour.