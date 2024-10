Les portraits en laine feutrée de Melissa Joseph sont des cocons de mémoire et d’héritage

Il est difficile de savoir où chercher en premier dans le studio de Melissa Joseph, au centre de Manhattan. Peut-être la table de travail, remplie de touffes de laine dans une gamme de couleurs qui feraient rougir le pack de 64 Crayola ? Peut-être le tas de pneus dans le coin, ou les bibelots qui tapissent les fenêtres donnant sur la 39e rue. Ou peut-être une petite pièce de feutre figurative affichée dans un cadre de boîte à ombre, représentant un coucher de soleil, filtré à travers le cadre de l’écran d’un téléphone portable. Ce n’est pas Joseph qui a réussi, mais sa nièce de huit ans, Olive, qui l’a fait. Il n’en reste pas moins particulièrement emblématique de la personnalité et de la pratique de l’artiste. Ancienne professeure d’art « pathologiquement extravertie » (selon ses mots), toujours désireuse de nourrir la créativité de ceux qui l’entourent – ​​y compris, je viendrais le découvrir, des journalistes en visite – Joseph dégage une chaleur qui est également présente dans ses compositions feutrées. Ces œuvres, qui représentent souvent les membres de sa famille, sont des cocons de mémoire et d’héritage, profondément préoccupés par la matérialité et l’au-delà des images. Joseph a travaillé sur une variété de supports, notamment la céramique et la pâte à papier, mais ce sont ses portraits en fibre, créés à l’aide d’une technique distinctive de feutrage à l’aiguille et souvent associés à des objets trouvés, qui sont devenus sa signature.

Mélissa Joseph, Accordéons Kadankavil : Anu2024. Avec l’aimable autorisation de l’artiste. Mélissa Joseph, Le salon de coiffure d’Olive2023. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

La galerie nomade new-yorkaise REGULARNORMAL a organisé une présentation en petits groupes mettant en lumière cet ensemble de travaux au NADA Miami en 2021. Un regain d’intérêt qui a suivi pour la pratique de Joseph a donné lieu à des résidences de haut niveau, des expositions en galerie et à l’attention d’institutions comme l’ICA Miami et le Brooklyn. Musée. En décembre prochain, Joseph reviendra à Miami pour sa première exposition dans la section principale d’Art Basel, avec la galerie de goût Charles Moffett. Lors de la présentation de la NADA 2021, les téléspectateurs ont été captivés par une œuvre en particulier : un portrait en feutre de l’oncle de Joseph, vêtu d’un maillot de corps blanc et d’un crucifix bien visible, avec une boisson à la main. « Tant de gens disaient : ‘Oh mon Dieu, ça pourrait être mon oncle' », se souvient-elle. La réponse était révélatrice de la manière dont le travail de Joseph se situe à la frontière entre le personnel et l’universel. Son sujet est clairement biographique, dérivé de photos de famille et de documents sur la vie quotidienne de Joseph. Mais la douceur tactile de l’œuvre favorise un sentiment de confort et d’intimité qui offre peut-être au spectateur la permission de s’insérer. Pour Joseph, ce décalage entre le point de vue de l’artiste et celui du public se résume à « combien nous sommes bien plus pareils que différents, en tant qu’espèce ».

Mélissa Joseph, Famille Kadankavil, 19542022. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Cette croyance – en notre ressemblance essentielle – découle de l’éducation mixte de Joseph. Son père a immigré dans les années 1970 depuis l’Inde vers les États-Unis, où il a rencontré sa mère, une irlandaise catholique de Pittsburgh. Joseph a grandi à St. Marys, en Pennsylvanie, une ville majoritairement blanche de la Rust Belt dont elle dit s’identifier à la culture du camouflage et de la flanelle, même si elle a déménagé il y a des années. Même si les ressources culturelles étaient rares, Joseph a eu une enfance créative, prenant des cours de piano auprès de religieuses locales et des cours de dessin de portrait aux côtés de son père, KC Joseph. Chirurgien de formation, l’aîné Joseph avait un esprit artistique et réalisait pendant des années des collages surréalistes pour ses patients à partir de photos de leurs organes. (En 2022, sa fille a organisé un montrer de cette œuvre à la Soloway Gallery de Brooklyn.) Malgré leur parenté créative, le père de Joseph souhaitait qu’elle suive ses traces professionnelles. Elle a fréquenté le Barnard College de New York en pré-médecine avant d’être transférée à NYU pour poursuivre un programme d’études individualisé dans « un peu d’art, de physique, de littérature – c’est en quelque sorte étudier ce que vous voulez », a-t-elle déclaré. Après d’autres diplômes, en textile puis en éducation, elle a enseigné l’art pendant près d’une décennie dans des écoles du monde entier, de l’Italie et de la Suisse à Washington, DC et Cincinnati, Ohio.

Portrait de Melissa Joseph dans son atelier, 2024. Photo de Ryan Lowry pour Artsy.

Dans un marché qui semble de plus en plus axé sur la jeunesse, Joseph, âgée de 43 ans, s’appuie sur les avantages de son parcours plus détourné vers la création artistique à temps plein. «Cela m’a donné le temps de cuisiner», dit-elle. « Je ne pense pas que si j’avais obtenu mon MFA à 25 ans, j’aurais eu l’expérience de vie nécessaire pour dire quelque chose de particulièrement intéressant. » Lorsqu’elle a finalement décidé de poursuivre sa maîtrise en beaux-arts, c’est à cause d’une de ces expériences de vie : la mort de son père, en 2016. Ce fut un moment charnière, de ceux qui incitent, explique-t-elle, à « faire le point sur où vous l’êtes, puis déterminez si vous voulez continuer sur cette voie. Elle ne l’a pas fait. Elle s’est inscrite à la Pennsylvania Academy of Fine Arts (PAFA), avec l’intention de travailler à l’encaustique, une sorte de peinture qui utilise de la cire fondue mélangée à des pigments. Ce n’est qu’à son arrivée à Philadelphie que Joseph apprit que les étudiants n’étaient pas autorisés à avoir des éléments chauffants dans leurs studios, déjouant ainsi ses plans.

Melissa Joseph, vue de l’installation « Une action large n’est pas une largeur », commandée et produite par Artpace San Antonio, 2024. Photo de Beth Devillier. Avec l’aimable autorisation d’Artpace San Antonio.

Elle a néanmoins profité au maximum de son passage au PAFA, où le programme MFA était alors dirigé par Didier William, un artiste haïtien dont la pratique, comme celle de Joseph, s’intéresse à l’identité familiale et diasporique. Ses expériences avec le feutre ne sont venues que plus tard, lors d’une résidence au Textile Arts Center de New York qu’elle a entreprise en 2019. Elle a commencé par le feutrage humide, un processus qui consiste à utiliser de l’eau et de la friction pour lier les fibres de laine entre elles. Plus tard, elle s’est lancée dans le feutrage à l’aiguille, une méthode sèche dans laquelle les fibres sont reliées entre elles en les piquant à plusieurs reprises avec une aiguille spéciale. Joseph a appliqué sa technique signature à différentes échelles : lors d’une résidence à Artpace à San Antonio, Texas, plus tôt cette année, elle a produit Indien sale danse (2024), une œuvre monumentale de 9 pieds sur 12 basée sur une image de ses parents lors d’une fête dans la cour. D’autres œuvres sont plus intimes, analogues aux dimensions des albums photos de famille, comme les petits tondos qu’elle a réalisés pour « Irish Exit », son exposition personnelle de 2023 à la galerie new-yorkaise Margot Samel.

Melissa Joseph, vue de l’installation « Irish Exit » chez Margot Samel, 2023. Photo de Pierre Le Hors. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

L’affection de Joseph pour les objets est palpable. Elle porte des talismans personnels : un chapelet de son père et une alliance héritée de sa mère, décédée plus tôt cette année. Son travail est à la fois pictural et sculptural, utilisant souvent des trésors de marchés aux puces et de casse (meubles, trousses de premiers secours vintage, vieilles pipes) comme cadres tridimensionnels. Les métaux rouillés sont un favori ; ils évoquent le paysage post-industriel dans lequel Joseph a grandi. Elle utilise également des objets personnellement significatifs comme motifs qu’elle traque dans ses images sources. Pour sa présentation solo avec Margot Samel à la Liste Art Fair Basel de cette année, par exemple, Joseph a extrait de ses archives des images d’accordéons, inspirées de sa propre histoire de joueur de l’instrument ainsi que d’Esteban « Steve » Jordan, un accordéoniste tejano dont l’héritage elle a découvert alors qu’elle travaillait à San Antonio.

Mélissa Joseph, Samedi Saravana2023. Avec l’aimable autorisation de l’artiste. Mélissa Joseph, 2 miles derrière le camion de poulet à Bentonville AR2023. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Alors que le feutrage à l’aiguille est surtout associé aux figurines d’animaux pelucheux, l’approche rigoureuse de Joseph pousse la technique dans ses retranchements. «Je suis toujours à la recherche d’artistes qui développent un langage unique», a déclaré Larry Ossei-Mensah, le conservateur qui a sélectionné Joseph pour participer à la résidence Artpace, lors d’un entretien téléphonique. « J’ai juste été séduit par cette ingéniosité et cette utilisation unique du matériau. » Au cours de l’après-midi que j’ai passé dans son studio, Joseph m’a proposé de me montrer comment ressentir, et j’ai eu du mal à réaliser une composition de ciel abstraite de 5 x 7 pouces. Que ce soit à dessein ou non, l’exercice m’a fait comprendre la difficulté de faire un marquage précis avec du feutre. (Joseph, toujours professeur d’art, était généreux avec ses éloges.) Récemment, le monde de l’art s’est montré de plus en plus attentif aux pratiques basées sur les fibres, longtemps associées à l’artisanat, sous-jacent souvent négligé des beaux-arts. Mais malgré cette réévaluation, Joseph est déçu par ce qu’elle considère comme un manque de « prémisses curatoriales rigoureuses » autour de cette œuvre. « Ce n’est pas simplement : « Oh, écoute, ces deux choses sont douces » », a-t-elle déclaré avec une note d’exaspération. « Il y a plus de lien entre le tissage jacquard et l’art informatique qu’entre le jacquard et [felting].»

Mélissa Joseph, Au point2022. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Tout au long de notre conversation, Joseph est remarquablement lucide et franc sur les problèmes qui affligent l’industrie dans laquelle elle se trouve. Un autre problème est l’effacement auquel les femmes artistes sont confrontées lorsqu’elles entrent dans la cinquantaine. « Les femmes ont tendance à disparaître vers 50 ans, puis elles ont un moment vers 80 ans, juste avant de mourir », a-t-elle déclaré, notant son sentiment de courir pour accumuler des réalisations alors que le marché est toujours intéressé. Pourtant, Joseph est extrêmement reconnaissant d’avoir trouvé sa véritable vocation. « Vous vivez 40 ans en vous sentant comme une chaussure qui est du mauvais pied », a-t-elle expliqué. « Et puis, tout d’un coup, c’est du bon pied. »

L’Avant-garde artistique 2025

L’Artsy Vanguard est notre reportage annuel mettant en lumière les artistes les plus prometteurs travaillant aujourd’hui. La septième édition de The Artsy Vanguard présente 10 talents exceptionnels en passe de devenir les prochains grands leaders de l’art contemporain. Découvrez davantage The Artsy Vanguard 2025 et parcourez les œuvres des artistes.

Olivia Corne Olivia Horn est la rédactrice en chef d’Artsy.