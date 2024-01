Les portraits de rédemption de Candace Love mettent le visage sur la guérison de la dépendance

Une femme de l’Oklahoma utilise l’objectif de son appareil photo pour répandre l’amour et l’encouragement dans le cadre d’une série de guérison contre la dépendance.

Candice Love, 34 ans, est photographe de mariage à plein temps et vit à Bixby, une banlieue de Tulsa. Elle est photographe depuis trois ans et a lancé la série de récupération, intitulée « Redemption Story », au printemps dernier.

“La rédemption est un mot si puissant en soi”, a déclaré Love à USA TODAY mardi après-midi.

Il faut beaucoup de temps pour se remettre d’une dépendance, a-t-elle déclaré. De nombreuses personnes qui luttent contre la dépendance doutent d’elles-mêmes et ont le sentiment qu’elles n’atteindront jamais leurs objectifs. Pourtant, ils y parviennent.

Love photographie gratuitement d’anciens toxicomanes. À travers sa série, Love souhaite changer le regard que portent les gens sur les personnes ayant des problèmes de dépendance. Très souvent, les gens tendent l’autre joue et n’y prêtent pas attention ou supposent que les toxicomanes sont allés trop loin.

“Le fait que ces personnes aient complètement changé leur vie et qu’il y ait un tel changement physique en eux, c’est pourquoi je fais les photos et je les leur donne”, a déclaré Love. “C’est quelque chose de physique qu’ils peuvent avoir pour voir la différence entre ce à quoi ils ressemblaient et ce à quoi ils ressemblent maintenant.”

Cela permet également de garantir qu’ils ne retournent pas dans cet endroit sombre.

« Leur famille peut être fière d’eux », a-t-elle déclaré.

La dépendance touche de près le photographe

Quand Love était plus jeune, ses parents étaient aux prises avec une dépendance. Son frère avait 1 an, elle avait 2 ans et demi et sa sœur aînée avait environ 5 ans, a-t-elle dit.

«Ils m’ont laissé, moi et mes frères et sœurs, dans un hôtel pour aller me droguer», se souvient Love. “Nous avons été retrouvés, placés sous la garde de l’État, puis adoptés.”

Quand elle avait 20 ans, elle a rencontré sa mère biologique et lui a fait savoir qu’elle lui pardonne. Elle a dit à sa mère biologique qu’elle comprenait que la dépendance avait un impact négatif sur votre prise de décision et vos choix de vie.

Habituellement, pendant les séances, Love joue de la musique et les personnes qu’elle photographie parlent, partageant leurs histoires. Elle a photographié des personnes qui ont perdu leurs enfants sous la garde de l’État, sont allées en prison et ont obtenu leur diplôme universitaire après leur libération.

Pour lancer sa série « Redemption Story », Love a publié un message sur la page Facebook de son entreprise pour en informer les gens. Depuis, les gens ont demandé la candidature de leurs proches.

«J’ai même demandé à des parents d’accueil de me dire que, pour le petit garçon dont ils s’occupent, leur mère adorerait participer à la séance», a-t-elle déclaré. “Juste des parents d’accueil qui soutiennent les parents biologiques et ce voyage qu’ils entreprennent, j’ai été époustouflé.”

Rien que ce mois-ci, elle a eu trois séances. Elle en a eu au moins sept l’année dernière.

Une femme qu’elle a photographiée, Melissa Grogan, a été nominée par sa fille. Sa fille a contacté Love et lui a dit que sa mère serait parfaite pour le projet. Les enfants de Grogan ont rompu leurs liens avec elle lorsqu’ils étaient adolescents en raison de sa dépendance.

« Rien qu’en voyant tout le chemin parcouru, depuis que sa fille a dû se retirer jusqu’à sa candidature à ces séances, elle était très fière de sa mère et de sa décision de devenir clean », a déclaré Love. « Elle permet à sa mère d’être grand-mère maintenant… Elle fait maintenant partie de la vie de ses enfants. Elle a obtenu son diplôme universitaire. Elle a un travail à temps plein. Son histoire est tellement incroyable.

Love a dit qu’elle aimerait prendre les personnes qu’elle photographie et leurs histoires et les publier dans un livre.

Le livre, a-t-elle dit, peut inspirer ceux qui le découvrent et leur montrer que le changement est possible et que la dépendance ne doit pas nécessairement être la fin de la vie.

“Je veux juste m’assurer que les gens sachent que nous sommes tous encore des humains”, a-t-elle déclaré. Un peu de gentillesse peut faire beaucoup de bien. »

Suivez Candice Love et sa série « Redemption Story » sur www.candicelovephotography.mypixieset.com ou www.facebook.com/candice.lovephotography.